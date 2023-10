Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries

de 21/3 a 20/4

A Lua segue toda linda no setor mais positivo do seu Horóscopo e fecha parceria com Mercúrio, deixando sua inteligência e criatividade no modo turbo, arianjo! Hoje você pode se destacar em atividades e trabalhos intelectuais, artísticos ou ligados ao mundo do entretenimento. Também deve se dar muito bem em pesquisas, estudos e tarefas escolares.

Touro

de 21/4 a 20/5

Meio da semana e você está como, minha consagrada? Esbanjando boa vontade pra botar a casa em ordem e deixar tudo organizadinho à sua volta. Hoje o cenário tá propício para você agilizar os interesses domésticos e tudo indica que vai conseguir resolver uma porção de coisas. O diálogo vai fluir solto e o período também é ideal para ter conversas que vive adiando.

Gêmeos

de 21/5 a 20/6

Sua habilidade para se expressar continua tinindo e você vai se entrosar bem com todo mundo, bebê! Saberá cativar as pessoas com seu bom papo, sua simpatia e pode fazer amizades em qualquer lugar. Lua e Mercúrio fortalecem sua energia mental e garantem que você pode faturar dobrado com suas ideias férteis e criativas.

Câncer

de 21/6 a 21/7

O cenário segue altamente proveitoso para você encher o bolso, meu docinho de coco, e hoje as chances de incrementar seus ganhos são ainda melhores. Bora investir em ideias com bom potencial de lucro porque os astros garantem que você tem tudo para atrair uma graninha extra. Na vida profissional, o desejo de garantir estabilidade também estará mais forte.

Leão

de 22/7 a 22/8

Quartafeira é o dia da semana regido por Mercúrio e hoje ele vai jogar no seu time, bebê! O planeta da comunicação fecha parceria com a Lua aí no seu signo e promete um período perfeito sem defeitos para você conquistar o que ambiciona. Liderança, inteligência e talento serão seus trunfos para fazer bonito no trabalho. Também vai contar com vitalidade farta na saúde.

Virgem

de 23/8 a 22/9

Hoje as energias astrais estão concentradas em sua 12ª Casa e isso soa como um sinal de alerta para você desacelerar o ritmo e se poupar, virginiangel. A recomendação é focar no que já está em andamento, fazer apenas o que está programado e não se sobrecarregar demais. Segure o facho porque não é o momento de forçar a barra nem de assumir mais compromissos.

Libra

de 23/9 a 22/10

Querendo notícias boas, libriamores? Hoje tem e elas virão da Lua e de Mercúrio, que somam energias em um setor que tem tudo a ver com as suas esperanças. Os dois estão mancomunados e serão seus grandes parceiros astrais, estimulando a realização dos seus sonhos e projetos, seja no trabalho ou na vida pessoal. Vai com força, foco e fé.

Escorpião

de 23/10 a 21/11

Suas ambições continuam em alta nesta quartafeira e suas iniciativas devem trazer excelente retorno, minha consagrada! Seu estilo determinado, batalhador e confiante estará no comando ao longo do dia e você tem tudo para se destacar profissionalmente. O momento é top para subir mais um degrau na carreira e estreitar contatos com os chefes.

Sagitário

de 22/11 a 21/12

Metade da semana já foi, Sagita, mas seu pique segue elevado e os astros vão impulsionar seus interesses, ao menos nos períodos da manhã e da tarde. Lua e Mercúrio unem forças e deixam a sua energia mental turbinada, sinal de que você terá alta produtividade no serviço e encontrará soluções bem criativas, graças à sua inteligência e seu raciocínio rápido.

Capricórnio

de 22/12 a 20/1

Sua intuição tá de plantão nesta quartafeira e pode ser muito útil para ter um dia lucrativo nas finanças, meu cristalzinho! Não pense duas vezes para explorar sua capacidade empreendedora e levar a sério seu sexto sentido ao administrar seus recursos. Hoje você pode fazer transações vantajosas, desempatar questões que andaram enroladas ou ainda dar start em algo que pode trazer ganhos.

Aquário

de 21/1 a 19/2

Hoje a Lua soma energias com Mercúrio e amplia suas perspectivas, prometendo boas oportunidades financeiras e alianças bemsucedidas na vida pessoal e profissional. Seu dom para conciliar interesses e convencer estará tinindo e você pode exercer muita influência sobre os outros. Bora se conectar, trocar deias, mensagens e investir em conversas, principalmente com quem tenha ideais parecidas.

Peixes

de 20/2 a 20/3

Se depender das estrelas, você já vai acordar ligada no 220, minha consagrada, e terá vitalidade de sobra para cuidar de todos os seus interesses, ainda mais pela manhã. Os assuntos profissionais devem caminhar com muita agilidade nesse período e você pode receber elogios da chefia. Tudo indica que terá uma quartafeira produtiva.