Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Sextou, meu cristalzinho ariano! E se depender dos astros, o fds vai ser com a carteira recheada! Sol, Júpiter e Urano unem forças em sua Casa da Fortuna e trocam vibes maravilindas com a Lua, indicando um dia propício para você ganhar dinheiro. Só convém agir com discrição e não comentar nada com os outros: mantenha sigilo sobre seus planos e suas conquistas. No trabalho, você vai se sair melhor em atividades individuais e que possam ser feitas sem a participação alheia. Quanto mais concentração e tranquilidade, maior será a sua produção. O clima nos assuntos do coração tá mais reservado hoje e talvez se sinta mais à vontade quando estiver a sós com seu amorzinho. Paquera sem grandes novidades.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Sonhando com uma sexta perfeita sem defeitos, bebê? Então pode levantar as mãos para o céu e agradecer porque é exatamente o que as estrelas anunciam para hoje. O trio Sol, Júpiter e Urano segue o baile no seu signo, empoderando suas qualidades e seus pontos fortes. Numa dessa, você pode esperar um dia de glórias e vitórias no lado profissional, financeiro e também na vida pessoal. E o amor, como fica? O romance tá blindado e o período será de harmonia plena com seu xodó. Se o coração está desocupado, não vai faltar candidato para preencher a vaga e nada impede que seja alguém da turma. Pode brotar um sentimento mais forte por uma pessoa que já admira e um lance de futuro tem tudo para começar.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Geminilovers podem ficar menos extrovertidos e falantes por conta das energias ativas no inferno astral, mas outras vibes bem mais generosas vão chegar e devem favorecer diretamente as finanças. É o caso de Mercúrio, que continua rolezando no setor da bufunfa e abre o dia em sintonia com Urano, apontando novidades positivas para o seu bolso. Uma grana que nem espera pode entrar e virá em ótimo momento para você se livrar de continhas e pendências. Vai mandar bem na carreira, mas os resultados podem ser ainda melhores se trabalhar longe dos holofotes e não se colocar em evidência. Na paixão, há sinal de atração forte, só que talvez você prefira guardar segredo por enquanto. Romance mais acolhedor.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Você vai sextar bem sextado, minha querida caranguejinha, e seus planos têm tudo para decolar. Suas esperanças estão protegidas e o cenário é ideal para realizar alguns dos seus sonhos. Se quer mudar de vida e começar uma atividade diferente, os caminhos se abrem e as coisas devem fluir do jeitinho que espera. Bora lá ampliar seus horizontes e investir em algo que sempre desejou fazer, inclusive profissionalmente. O melhor é que você vai contar com apoios importantes e pode obter bons ganhos. Agora, as vibes mais positivas devem marcar presença nas amizades e nos contatinhos. Vai ter chuva de notificação no celular e seu sucesso será absoluto. Período de sintonia e companheirismo com o mozão.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Chegou a hora de mostrar do que é capaz e conquistar seu lugar ao sol, leãozinho! Os interesses profissionais estão para lá de estimulados nesta sexta, as ambições ganham impulso e haverá mais abertura com a chefia para reivindicar benefícios e melhorias. Quem está atrás de uma vaga no mercado de trabalho pode ter boas oportunidades e receber dicas certeiras de pessoas bem relacionadas e influenciadoras. No departamento amoroso, seu carisma e sua sensualidade ficam turbinados. Você vai ocupar o centro das atenções na pista e tem tudo para arrebatar corações. Tanto que pode fazer alguém mais experiente e que é alvo de muita paquera se derreter por você.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Hoje o céu tá recheado de aspectos positivos e os astros revelam que você deve mandar bem em tudo o que fizer, meu cristalzinho! Também vai dar show em suas relações e pode formar alianças bem sucedidas, principalmente com gente que partilha interesses contigo. O dia é propício para consolidar parcerias e acordos no trabalho e você ainda pode receber notícias que podem deixar sua sexta espetacular. Boas notícias sobre emprego, mudança ou viagem estão previstas e as vibes benéficas devem gerar reflexos até no amor. A paquera vai ferver em situações que esteja longe da sua rotina e há chance de conhecer alguém que é seu número. Convívio com o xodozinho blindado e protegido – se melhorar estraga!

Libra (de 23/9 a 22/10)

Vai chegando o fds e os libriamores já estão com todos os planos engatilhados. Hoje não será diferente, só que antes de colocar em prática será preciso focar nos deveres e eles não serão poucos. As estrelas apontam muito trabalho pela frente, mas também garantem que as coisas vão fluir sem contratempos, seus talentos estarão a serviço do seu sucesso e você pode colher ótimos frutos, inclusive no bolso. O período da manhã vai reunir excelentes promessas para quem mergulhar em suas atividades e cuidar dos seus interesses. Há sinal de boas oportunidades para fazer negociações e investimentos vantajosos. Nos assuntos do coração, a paixão e o romantismo tão no ar e os desejos afloram com o mozão.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A Lua segue iluminando a área mais positiva do seu Horóscopo e troca likes com os astros, sinal de que sua sexta tem tudo para ser sortuda, harmoniosa e cheia de energia boa. Aproveite esse dia especial para materializar seus sonhos e conseguir o que vem desejando há tempos porque hoje tá tranquilo, tá favorável, bebê! O serviço vai fluir com muita facilidade e não deve faltar cooperação dos seus parceiros de trabalho. Quem gosta de arriscar palpites em jogos, rifas e apostas pode se dar bem. Agora, a cereja do bolo será o amor e você pode esperar um período maravigold com o xodó ou o crush, se busca um love. Seus encantos estão irresistíveis e há grandes chances de fisgar um peixão na pista.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Agindo no setor doméstico do Zodíaco, hoje a Lua realça seu lado carinhoso e fortalece os laços afetivos com familiares e pessoas mais íntimas. Ela também troca energias poderosas do Sol, Júpiter e Urano, estimulando sua prosperidade no trabalho. Se você está atrás de emprego, pode receber dicas de parentes e gente que conhece de longa data. Valorize suas experiências anteriores e capriche no currículo porque a vaga pode ser sua. Na saúde, sua vitalidade sobe nesta sexta e um problema antigo pode ser erradicado. Período de maior cumplicidade no romance e quem tá na solteirice tem chance de mudar o status em encontros e reencontros. As emoções ficam mais intensas e lance com colega pode decolar.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Sextou com “s” de sorte e sucesso, cabrinha! Os astros prometem um dia top para você consagrar conquistas e sua estrela deve brilhar em tudo o que fizer. Hoje seu carisma e sua comunicação vão bombar e será fácil cativar e convencer os outros, seja nos contatos pessoais ou profissionais. Pode se destacar em atividades lúdicas e criativas, áreas ligadas com ecommerce, entregas, mídias sociais, aplicativos e serviços junto ao público. Também é um excelente momento para sair no lucro, ainda mais ao negociar, realizar trocas, compras ou vendas. Na paixão, a sexta tem tudo para ser gloriosa e pode reservar gratas surpresas, inclusive declaração de amor do crush. União repleta de sintonia.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Primeira semana de julho, a grana já evaporou e os boletos não param de chegar? Esquenta não, minha consagrada, porque hoje a Lua será uma grande aliada e garante que você pode tirar a barriga da miséria. Ligue a anteninha e explore sua intuição para identificar e aproveitar as boas oportunidades que devem surgir. Bicos podem virar a salvação para quitar as continhas, como também há chance de você faturar com algo caseiro e que domina bem. Interesses que envolvam aluguel, compra de terreno, imóveis e propriedades podem ser desenrolados. Com o mozão, vai sentir firmeza e tudo indica que terá mais vontade de curtir o cantinho dos dois. Tá sozinha? Alguém que conhece pode se aproximar querendo graça.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Finalmente sextou, meu docinho de coco, e os astros desenham no céu o cenário ideal para o seu dia ser um espetáculo! A Lua brilha no seu signo, troca vibes superpositivas com vários planetas e revela que o sinal está verdinho para você lacrar e lucrar. Além de contar com a sorte em matéria de dinheiro, pode conquistar vitórias importantes no trabalho e vai convencer as pessoas sem se esforçar. Também tem tudo para se destacar em entrevistas de emprego, estudos e atividades intelectuais, isso sem falar que seu destino é arrasar na paixão. Hoje você vai atrair paquera num piscar de olhos e pode dar match logo nos primeiros papos com o crush. Sucesso total nos contatinhos e astral feliz no romance.