Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Hoje a ordem é desacelerar o ritmo, não forçar a barra e começar o dia sem afobação, bebê! Nem todos os seus planos podem dar certo logo de imediato, mas convém pegar leve na agitação, nas cobranças e lembrar que a vida pode ser mais leve. No trabalho, priorize as tarefas que realiza sem grandes esforços e evite abraçar mais do que pode fazer, assim diminui o risco de estresse. Como a Lua se estranha com Vênus e Marte no período da manhã, o astral tende a ficar tumultuado nas amizades e na vida amorosa, portanto, nem tente cantar de galo nos contatinhos e paqueras. O romance também pedirá mais compreensão, mas deve ganhar tranquilidade a partir da tarde. Valorize os laços de carinho com o love.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Quintar, quintou, mas tô vendo aqui que os astros trocam vibes nervosinhas nas primeiras horas do dia e convém você ficar esperta, minha consagrada! Os interesses profissionais e familiares podem ser alvos de contratempos e será preciso agir com muita paciência para vencer bagacinhas. Convém controlar suas reações, maneirar nas exigências e deixar as diferenças de lado com quem convive e trabalha. Em contrapartida, o clima fica bem mais ameno depois do almoço e você conseguirá administrar numa boa seus interesses. Planos e ideais podem ser retomados e amigos estarão contigo para dar uma mão. Os assuntos do coração também vão ficar mais protegidos ao longo do dia e a sintonia a dois deve aumentar.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Eita, geminianjo, se depender das estrelas o dia já vai raiar azedinho e será preciso um caminhão de paciência para driblar tretinhas ou tretonas. Você costuma arrasar quando explora a sua poderosa comunicação, mas hoje não tem molezinha no céu e há risco de dar ruim nas relações em geral. Contatos de trabalho, conversas, reuniões e atividades junto ao público vão exigir mais filtro e atenção, portanto, cuidado pra não rasgar o verbo: quem fala o que quer pode escutar o que não quer, bebê! À tarde, a carreira fica mais favorecida e a vida pessoal também. Se está a fim de alguém, não se precipite e saiba esperar o momento certo de se declarar ao crush. No romance, mimos e agrados serão bemvindos.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Os astros acendem o sinal vermelho logo cedo e aconselham a ter cautela dobrada com o trabalho e as finanças, meu cristalzinho! Convém guardar o cartão para não cair em tentações por aí e adotar a calma como mantra no serviço. Mas as nuvens densas se dissipam no período da tarde e horizontes bem mais promissores devem surgir. Mudanças benéficas estão previstas e será mais fácil resolver os problemas. Aproveite para agilizar seus contatos, ampliar sua rede de relações e fazer novas amizades. Tudo indica que vai ter chuva de likes nas redes sociais e pode dar match com um crush que é a capa do seu celular. O dia começa tenso a dois, mas depois você vai se entender numa ótima com seu amorzinho.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Trago um alerta real e oficial, leodivos e leodivas! Marte e Vênus bagunçam o astral no período da manhã e apontam tensões e tretas nos contatos e relacionamentos. Escape dessa cilada e mostre mais tolerância com quem trabalha e convive porque as coisas vão caminhar melhor à tarde. Há chance de sair no lucro ao pechinchar, investir e negociar, ainda mais se confiar em seus instintos, que vão ficar mais apurados. Os recados também valem para a paixão e convém segurar os ímpetos e o orgulho para não brigar com o mozão. Só que o cenário muda depois do almoço e momentos excitantes devem marcar presença na intimidade. Na paquera, pode rolar uma química poderosa com alguém que têm um quê de mistério.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Toma fôlego, bebê, porque o céu tá carregado na parte da manhã! Algumas trombadas astrais acontecem no céu e podem afetar tanto a sua vitalidade quanto o seu rendimento no trabalho. Convém ir devagar com o andor pra não desanimar nem diminuir seu pique. Espere menos dos outros e cumpra os deveres sem sair muito da sua zona de conforto. A vida amorosa tá no combo e pode atravessar uma fase desafiadora, mas a partir da tarde tudo deve fluir às mil maravilhas. A Lua promete abrir os caminhos para você dar play no jogo de amor e consagrar uma conquista. Pode sentir mais vontade de se amarrar e um lance de futuro tende a começar. Se já encontrou sua carametade, vai curtir mais romantismo na união.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Olha, minha consagrada, hoje a maré não está tão favorável para desfilar seu charme por aí e convém baixar as expectativas. Decepções com amores e amizades podem rolar no período da manhã, abalar a sua autoconfiança e tirar o foco do que precisa ser feito. Mas não esquenta porque esse astral tumultuado vai perder força e você terá mais habilidade para vencer bagacinhas depois do almoço – bote fé no seu taco e siga sua intuição. Também vai contar com seus dons criativos para mandar bem no trabalho e pode até se interessar por um coleguinha que encontra sempre pelos corredores. A aproximação deve render emoções e promessa de romance. Na união, fuja de atritos e aposte em seu lado conciliador.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Querendo notícia boa, meu cristalzinho? Até tenho, mas convém ser paciente e esperar a tarde chegar porque antes há risco de se estressar. Tensões afloram no período da manhã e você pode acabar se estranhando com quem convive ou trabalha. Não vai ser fácil conciliar os deveres em casa com as exigências crescentes na profissão, só evite perder a esportiva à toa, pois garanto que o restante do dia vai compensar. A Lua ingressa no seu paraíso às 14h30 e levanta de vez o seu astral, mandando pra longe as zicas e chateações. Sua estrela vai brilhar, a sorte vai te fazer companhia e seu carisma escorpiano tende a ficar arrasane – vai ter crush disputando sua atenção. Noite romântica com o xodozinho.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Vish, Sagita, tô vendo que a quinta já começa zoada por causa da treta que a Lua arranja com Vênus e Marte. Do astrologuês para o português, isso significa que perrengues vão rondar os assuntos do coração e você precisará agir com toda diplomacia para não experimentar torta de climão com o crush ou o mozão. Situações tensas e chateações podem interferir até em sua produtividade no trabalho e há risco de descontar a irritação em quem estiver por perto. Ainda bem que aos poucos o clima melhora e deve ficar mais sussa a partir da tarde. O convívio familiar será valorizado e você vai sentir mais proteção ao lado dos parentes: o lar será seu porto seguro e o melhor lugar para estar com seus queridos.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Quintou com vibes instáveis e convém buscar apoio no seu bom senso e juízo pra ficar longe de aborrecimentos, cabrinha! Os principais alertas das estrelas vão para a profissão e a grana, portanto, explore seu jeito determinado e precavido ao lidar com os assuntos que envolvam seus recursos e suas atividades no trabalho. Mantenha a rotina e não arrisque o que já conquistou com o suor do seu empenho. Se procura emprego, terá mais sucesso em entrevistas e seleção à tarde. Aliás, o período será bem mais positivo de forma geral e você deve se entrosar numa ótima com todos, seja no serviço, seja na vida pessoal. Paixão mais favorecida à notinha e há belas chances de ganhar quem deseja com seu bom papo.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Quer começar o dia sem treta e chateação, aquarianjo? Então vai com calma na alma e segure a onda da sua rebeldia pra não ter atrito com ninguém. Hoje a Lua conclui a visita ao seu signo, mas antes de ir embora fica irritada com Vênus e Marte, alertando que tensões vão rolar, ainda mais na paixão. Se está na pista, nem tudo pode fluir como você gosta e espera, mas o clima se torna mais tranquilo depois do almoço. Assuntos financeiros vão contar com bons estímulos e oportunidades se abrem para ampliar seus ganhos. Pendências podem ser resolvidas, o trabalho também deve render mais e o astral vai dar uma guinada no amor. Você terá mais segurança para falar do que sente e pode se acertar com o love.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Eita, peixinha, não vou negar que há tendência de quintar às voltas com desafios e as estrelas alertam que os maiores podem rolar na vida amorosa e familiar. Procure agir com toda discrição, preserve a sua intimidade e evite se expor, sobretudo nas redes sociais. Assuntos sigilosos e segredinhos podem provocar dores de cabeça e saias justas com quem convive, então, bico calado! Em compensação, a Lua desembarca no seu signo às 14h30 da tarde, dissipa as tensões e promete energias bem mais generosas para você. O serviço vai fluir numa ótima, a sorte deve soprar em direção ao seu bolso e seu charme vai ficar no modo turbo. Pode aguardar alegrias e surpresas deliciosas nos contatinhos e paqueras.