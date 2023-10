Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você pode tirar proveito do seu lado intuitivo, que segue em alta, para fazer escolhas mais acertadas no trabalho, meu cristalzinho. As mudanças também devem movimentar esta quinta, mas será preciso um pouco mais de cuidado ao lidar com dinheiro à noite. Bom astral para explorar seu interesse por assunto místico ou religioso, meditar e rever algumas atitudes nos últimos tempos. Mudanças em casa contam com ótimas energias, nem que seja apenas para jogar fora o que não usa mais. O desejo e a sensualidade animam o romance, mas também há sinal de briga à noite. Na paquera, aposte na atração física e evite confrontos para se dar bem.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Nesta quinta, as estrelas avisam que você pode deixar a solidão de lado e buscar a companhia de amigos ou familiares próximos. O astral também é favorável para fortalecer os laços com pessoas queridas que moram longe — não deixe a distância atrapalhar! Parceria ou sociedade profissional conta com a proteção da Lua e as coisas se ajeitam melhor no serviço se você deixar a individualidade de lado e investir no coletivo. Mas o astral pode fechar à noite e há risco de tensão nas relações familiares. Planos para um programa fora da rotina animam o romance, mas também podem despertar seu lado ciumento. Alguém do passado pode atrapalhar a paquera.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Você começa o dia com o foco total no trabalho e pode dar uma boa adiantada nas tarefas de rotina, Gêmeos. Talvez tenha que redobrar o esforço para dar conta de tudo o que vai aparecer pela frente, mas as estrelas avisam que o saldo será positivo no final das contas. Bom momento para cuidar da saúde e adotar hábitos melhores, mas sem exageros. Se pensa em mudar a alimentação ou iniciar uma atividade física, pesquise primeiro para não seguir um plano mirabolante e colocar a saúde em risco, tá? Com os assuntos do dia a dia ocupando boa parte do seu tempo, o mozão pode fazer cobranças. A paquera não traz grandes novidades hoje.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Com a Lua em seu paraíso astral, a quinta tem tudo para correr às mil maravilhas, Câncer! Aproveite para fazer uma fezinha, entrar em um sorteio ou participar de uma rifa. No trabalho, tire proveito da criatividade e da habilidade para lidar com as pessoas. Não faltam boas energias para você se divertir e curtir os momentos de lazer, mas pode faltar dinheiro. Vale se divertir com os amigos e aproveitar um programa diferente, mas primeiro veja se cabe no seu orçamento. Seu jeito sedutor e simpático não passa despercebido, mas rivalidade com alguém da turma pode tumultuar a paquera. Há sinal de momentos doces e cheios de carinho com o mozão, desde que controle o ciúme.

Leão (de 22/7 a 22/8)

No trabalho, foque no que pode ser feito rapidamente para finalizar as tarefas de rotina. Você vai encarar os problemas com mais bom-senso e menos drama, o que tem tudo para causar boa impressão nos colegas. Mais tarde, aproveite a companhia dos parentes ou de pessoas mais próximas que conhece há muito tempo. Lembranças do passado podem aquecer seu coração, mas algumas coisas não precisam ser remexidas. Foque apenas nas partes boas e seja mais flexível em casa, tá? Um lance rápido com um ex-amor não está descartado, mas talvez não saia exatamente como esperava. Se tem compromisso, pegue mais leve nas cobranças e nas críticas.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A Lua estimula o desejo de sair de casa, passear e colocar a conversa em dia com amigos e conhecidos, meu cristalzinho. A comunicação continua em destaque e pode ser o seu grande trunfo para melhorar as vendas, se destacar no marketing ou brilhar nas redes sociais. Mas como nem tudo é perfeito, boatos ou fofocas podem incomodar no final da tarde. Escolha as palavras com cuidado e não fale demais com alguém que conhece apenas superficialmente. Se precisa desabafar ou busca um conselho, os amigos podem ajudar — mas veja lá em quem confia, tá? Paixão à primeira vista pode surpreender. Cuidado com segredo ou mal-entendido no romance.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Hoje, você vai buscar segurança, seja na vida financeira, pessoal ou amorosa. Valorize o que você já conquistou, Libra, mas sem se apegar demais aos bens materiais. E como as finanças contam com excelentes energias ao longo desta quinta, você pode aproveitar pra diversificar um negócio, buscar outras alternativas de renda ou até assumir um trabalho extra pra engordar o bolso. Só um aviso: misturar amizade e dinheiro nem sempre acaba bem, por isso, tenha uma desculpa na manga se um amigo pedir um empréstimo. Com o mozão, você vai sonhar com estabilidade, mas precisa controlar seu jeito possessivo. Não há muita novidade na conquista.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Nesta quinta, você conta com ótimas energias para cuidar de assuntos particulares e colocar as suas coisas em ordem. Fazer planos para o futuro pode ser uma ótima pedida, já que você vai enxergar longe e pode ter ótimas ideias agora. Mas é melhor anotar tudo porque talvez seja difícil colocar suas ideias em prática hoje. À noite, pode faltar paciência para lidar com críticas e vai ser complicado controlar o seu temperamento se achar que está sendo alvo de uma injustiça. O astral pode azedar no romance e a dica é ser transparente pra não esconder seus sentimentos do par. Se busca um novo amor, talvez tenha que diminuir um pouco as expectativas.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Com a Lua ainda infernizando seu astral, você vai sonhar com descanso e sossego nesta quinta, Sagita. Mas se ainda não ganhou na megasena, o jeito é se virar e encarar o trabalho com coragem. Tarefas que podem ser feitas a sós e que dependem apenas da sua iniciativa vão deslanchar numa boa. Não é hora de chamar a atenção dos outros, seja na vida profissional ou pessoal. À noite, a saúde pede um cuidado extra e vale a pena procurar um especialista se alguma coisa estiver incomodando. A distância pode se transformar em um problema para a paquera. Se tem compromisso, pegue leve e fuja de qualquer confusão para não arrumar encrenca com quem ama.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Hoje, o astral é favorável para sair da rotina, experimentar algo diferente ou viver uma experiência totalmente nova. Você terá mais disposição para sair da sua zona de conforto e assumir um desafio interessante no trabalho, Caprica. Se está procurando emprego, espalhe a notícia entre os amigos — eles podem dar dicas valiosas! Seu lado solidário também se destaca e você pode se interessar por um projeto social. À noite, o astral muda e há risco de brigas e complicações nas amizades. Invista no companheirismo para se entender melhor com o mozão e superar uma fase desafiadora no romance. Disputar o crush com alguém da turma pode virar um problema.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Você vai se importar mais com o que as pessoas pensam a seu respeito hoje, meu cristalzinho. Procure caprichar na hora de se produzir e dê uma atenção extra às pequenas coisas, que costumam passar despercebidas. A sua ambição também cresce e pode dar o empurrãozinho que faltava para você disputar uma promoção ou correr atrás de um novo emprego, por exemplo. O clima vai fechar à noite e será preciso deixar o julgamento dos outros de lado se não quiser se aborrecer. Se está em busca de um novo romance, terá que superar o passado primeiro e abrir seu coração. Críticas e ciúmes podem tumultuar o romance à noite.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Seu espírito aventureiro estará em alta nesta quinta e você pode topar um programa de última hora sem pensar duas vezes. No trabalho, porém, use esse lado curioso para aprender mais e cuidar de assuntos rotineiros sem perder o foco. Quem trabalha com ensino, agência de viagens, justiça, etc., tem tudo para se destacar ao longo do dia. Mas é melhor adiantar o que puder, já que o astral muda no final da tarde. O desejo de viver intensamente cada momento pode ser prejudicial para a saúde se não tiver cuidado! Faça um esforço para manter o bom humor e contagiar o mozão. Se está só, isso pode mudar, embora a distância seja um problema.