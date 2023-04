Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Os astros indicam um ótimo dia para você se dar bem com os amigos, inclusive se precisar fazer as pazes com alguém – tudo ficará nas boas! O decorrer do dia traz situações mais calmas, só cuidado com a ansiedade que pode tomar conta, tudo por conta das energias um pouco mais emocionais que podem pegar em cheio aí. Prefira fazer algo mais relaxado pra você aproveitar melhor.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Os astros indicam que hoje você pode reavaliar algumas escolhas e decisões, ainda mais no setor do trabalho. Você estará com mais vontade de mudar o que precisa para crescer e ganhar mais. Sua atenção e dedicação serão recompensados. Vai que vai! O céu aponta ainda que pode acontecer algum imprevisto e gastos com a saúde. olho aberto pra isso, valeu?

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Sabadou e o astros revelam que hoje você pode sentir uma certa preguiça, ainda mais no período da tarde, quando a Lua se atrapalhar. Mas não se preocupa que ela também vai te ajudar a se conectar um pouco mais com uma filosofia de vida profunda e atividades de relaxamento. Se tem um mozão, os astros trazem a oportunidade de deixar as diferenças de lado e pensar no futuro.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Sabadou e o céu tá pedindo pra você ser mais flexível e contar com os amigos ou pessoas da sua intimidade para solucionar pequenos pepinos que precisa solucionar. Não tenha medo de pedir ajuda, bebê! Se estiver precisando colocar algum trabalho ou estudo em dia, hoje os astros estão colaborando para isso também! No romance, é um bom momento para socializar.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Sábado chega, chegando com atenção total para os assuntos emocionais, Leãozinho. Se estiver na folga merecida, buscar atividades mais prazerosas com os amigos ou colegas pode ser uma boa ideia – pode até envolver o mozão. Só fique em alerta com possíveis cenas de ciúmes. Tá amarrado! Falando em momozin, o clima pede ideias novas para deixar tudo quente por aí.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Sabadou, minha consagrada! Os astros trazem para o seu dia uma energia muito positiva. É pra louvar em pé, virginiana! Se você trabalha hoje, use dessas vibrações para fechar acordos lucrativos, ou ainda grandes projetos. Com o mozão, aproveite o fim de semana para alinhar os planos a rotina e as obrigações. E não deixe o parceiro de fora das atividades do seu grupinho de amigos.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O desejo de avançar em um relacionamento pode se grande, mas você pode se sentir um pouco impedida pra fazer isso, então tenha cuidado pra não pressionar o mozão, bebê! Vai ser preciso respeitar o tempo dele ou até mesmo refletir se realmente é o momento de pensar nisso. Marte e Saturno indicam que o trabalho precisa ser priorizado no momento, mesmo nesse sabadão.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Tô vendo coisa boa vindo aí, Escorpião. Determinação e coragem para conquistar o que deseja aparecem em dose extra nesse sabadou, te permitindo sonhar e transformar o final de semana. Aproveite a vida, meu cristalzinho! Sua criatividade também dá bons sinais para os frutos do futuro. No relacionamento, você pode se sentir responsável por realizar algumas mudanças.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Sabadou, minha consagrada! Hoje as questões familiares podem ficar em foco, principalmente no período da tarde. O fim de semana também pode te cobrar um pouco mais de firmeza em uma situação, e isso pode envolver dinheiro. Eita! Com o mozão, o sábado tem tudo para ser maravilhoso! Quebre a rotina e aposte em algo que promova o clima e a intimidade.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Vem aqui, meu cristalzinho, você tem utilizado da sua criatividade, dons e talentos para fazer dinheiro? Se não tem feito isso os astros indicam que você está perdendo tempo e uma boa oportunidade. Aproveite algumas horas livres do seu sábado para estruturar melhor a ideia, planejar os passos e estudar as oportunidades, quem sabe até mapear algumas parcerias que podem ser significativas.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Coisinhas do passado podem surgir hoje, mas nada de deixar que cresça por aí, valeu? A vibe tá pra lá de maravilinda par a você focar no agora e em tudo que pode fazer pra melhorar. Conte com ajuda dos amigos fiéis, pois uma conversa pra lá de animadora pode trazer inspiração e energia de sobra. Aí eu dei valor! Se você está em um relacionamento, alerta com excesso de carência…

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Seu senso de organização vai estar em alta hoje, então foque em colocar as coisas em ordem em casa e, principalmente, no dinheiro! É um ótimo dia também pra colocar as lembranças do passado em ordem e pra não deixar novas oportunidades escaparem. No amor, o astral favorece a autoconfiança, mas ainda podem rolar algumas oscilações em razão do pequeno deslize da Lua.

