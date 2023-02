Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Segundou e o trabalho pede mais dedicação da sua parte. Você não vai se importar em fazer um esforço extra para cuidar de algumas tarefas no final da tarde, especialmente porque esse é o caminho para conquistar o reconhecimento que anda buscando. Talvez tenha que agir de maneira discreta e ralar dobrado, mas a chance de se dar bem vai surgir, acredite! Conte com o apoio dos amigos pela manhã, mas tenha certeza de retribuir esse carinho na mesma moeda. A conquista pode surpreender, mas suas chances serão melhores durante o dia. Faça um esforço para espantar a rotina se já tem compromisso.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você começa a semana com a atenção voltada para a casa e a família, Touro. Talvez não seja fácil conciliar o trabalho com o desejo de ficar com as pessoas próximas, mas nem por isso dá para deixar as obrigações de lado, tá? À noite, a Lua brilha em seu paraíso astral o clima tem tudo pra ser mais leve e divertido! Você conta com a sorte e pode se dar bem em um sorteio nas redes sociais. Contato com os amigos, ou planos para uma viagem, estão protegidos pelas estrelas! Que tal dedicar um pouco mais de atenção ao romance e preparar algo especial para o mozão? A paquera tem tudo para ser um sucesso e você não terá do que reclamar! É hora de focar na diversão.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Esta semana começa com mudanças positivas, especialmente no trabalho. Quem anda pensando em tentar algo diferente na carreira, ou até mesmo trocar de área, pode se dar bem agora. Mas é bom ter um plano antes de jogar tudo para o alto, bebê! Na dúvida, comece a organizar as ideias agora e deixe o passo final para depois. Pela manhã, evite falar mais do que deve e fuja de confusão, principalmente ao conversar com gente que está longe. À noite, a Lua avisa que pode ser divertido inventar um programa caseiro pra curtir com o mozão. Prepare-se para lidar com um ex que pode reaparecer quando menos espera — só pense duas vezes antes de dar uma nova chance, tá?

Câncer (de 22/6 a 22/7)

As finanças seguem em alerta e vai ser preciso cabeça fria para fugir de prejuízo ou negócio enrolado. As estrelas prometem uma mãozinha para você sair da sua zona de conforto no trabalho, ampliar seus contatos profissionais e se arriscar um pouco mais para conquistar clientes de fora. O diálogo e a troca de informações ganham destaque à noite, com a entrada da Lua em Virgem. Programa romântico anima a vida a dois e pode pintar o desejo de dar um rolê por aí com o mozão. Errado não tá, mas com a semana apenas começando, é melhor não exagerar na dose. Jogue todo o seu charme em cima daquele contatinho se quiser dar um chega pra lá na solidão!

Leão (de 22/7 a 22/8)

A segunda começa meio enrolada e vai ser preciso jogo de cintura para fugir de confrontos pela manhã, seja no trabalho ou na vida pessoal. Pode se preparar para uma dose extra de serviço pela frente hoje, Leão, mas se tiver foco e não desistir no meio do caminho, o resultado tem tudo para ser positivo! À noite, com a Lua em sua Casa da Fortuna, ainda dá tempo de receber boas novas envolvendo as finanças. Só tenha cuidado com o apego aos bens materiais para não deixar as pessoas em segundo plano. Com tanta coisa em jogo, a paquera pode ficar em segundo plano. Pegue leve com a possessividade para evitar briga com o mozão.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

O dia pede um pouco de cautela no serviço pela manhã. Não é hora de confiar demais nos outros porque há risco de ser passado para trás, Virgem. Mais tarde, o astral melhora e a sorte estará ao seu lado! Com a Lua de mudança para o seu signo, você vai esbanjar confiança ao lidar com qualquer assunto. Mas a melhor notícia vem da vida amorosa — seu poder de seducência vai bater no teto e o love tem tudo para ficar encantado! E se anda sonhando com um novo romance, aposte no seu charme pra seduzir o alvo. Um lance recente pode se firmar se você souber jogar as suas cartas e deixar claro que deseja dar o próximo passo.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Assuntos domésticos ficam em evidência nesta segundona, bebê! Se você trabalha com produtos para casa ou em home-office, sua estrela tem tudo para brilhar. Pode ser uma boa conversar sobre uma sociedade com um amigo logo cedo, ainda que sejam necessários alguns ajustes para tudo funcionar. A boa notícia é que os astros vão recompensar o trabalho duro e o bom-senso — esse não é o momento para procurar atalhos. Captou a mensagem? A Lua entra em Virgem à noite e pode diminuir seu ânimo, inclusive na paquera. Um lance proibido pode balançar seu coração. Pegue mais leve na desconfiança se já tem compromisso.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você começa a semana com muita disposição pra mergulhar no trabalho, meu cristalzinho. Embora tenha que se concentrar no serviço, não dá pra deixar as obrigações familiares de lado. Vai ter que encontrar um equilíbrio entre as duas áreas se quiser driblar as cobranças em casa! Ainda bem que o astral fica mais descontraído à tarde e você será capaz de levar qualquer um na conversa. Aliás, um bom papo e um pouco de charme podem fazer maravilhas até no trabalho — ao invés de brigar, tente essa tática primeiro. A Lua ressalta a relação com os amigos, que podem ter papel importante na conquista. Há sinal de sintonia com o mozão e uma declaração de amor vai derreter o par!

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

As estrelas enviam energia positiva para você dar aquela turbinada nas finanças hoje. É um ótimo momento para comprar algo mais caro para a família, ou até dar o primeiro passo no sonho da casa própria. Se tem muita coisa para dar conta logo cedo, vai ser necessário se concentrar para não deixar nada pela metade. Cuidado com a ingenuidade porque acreditar demais em tudo o que os outros dizem pode trazer decepção mais cedo ou mais tarde, Sagita. À noite, com a entrada da Lua em Virgem, você pode ficar mais exigente na paquera. Mas saiba que, se exagerar na dose, vai se dar mal. Invista nos momentos de carinho e aconchego para fortalecer os laços com o mozão.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A segundona começa com mudanças e reviravoltas logo cedo, sinal de que o dia promete ser agitado! Você pode se sentir melhor depois de jogar fora o que não usa mais, Caprica. Aproveite o astral pra abrir espaço para novidades positivas em sua vida. Só não vale exagerar nos gastos, tá? À noite, vai sobrar disposição pra curtir e agitar a vida social, interagindo com amigos ou pessoas queridas. Se não der pra cair na estrada agora, bora lá sonhar alto e planejar a viagem dos seus sonhos! Apostar num bom papo será a melhor maneira de flertar nas redes sociais e as suas chances de sucesso aumentam à tarde. Tem compromisso? Podem pintar novidade e animação no romance.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Pela manhã, pode pintar uma ou outra desavença com alguém mais próximo. Você vai precisar de jogo de cintura para driblar esses embates, inclusive no trabalho – nada de cair na provocação de rival! A boa notícia é que as estrelas mandam good vibes para lidar com grana à tarde, embora seja uma boa ideia manter sua sorte em segredo por enquanto. A Lua entra em Virgem à noite e fortalece sua intuição, assim como o seu lado sexy. Contatinho misterioso e atraente pode cruzar seu caminho e agitar a paquera. Se tinha se desentendido com o mozão logo cedo, aproveite para fazer as pazes na cama.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

O trabalho estará em evidência pela manhã, Peixes, mas nem tudo são boas novas nessa área. Há chance de se destacar no que faz, mas também pode ter que lidar com gente invejosa que fica tentando queimar o seu filme. Ainda bem que vai poder contar com uma ajudinha dos amigos à tarde. É um ótimo momento para organizar suas ideias e correr atrás dos seus sonhos — as estrelas prometem sucesso! À noite, a Lua se muda para Virgem e envia good vibes para os relacionamentos. O astral é favorável para espantar a solidão e apostar em um novo contatinho. A sintonia com quem ama ganha destaque e você não vai esconder seus sentimentos — se joga, bebê.

