Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você vai iniciar a semana com muito entusiasmo. A Lua na Casa 5 acentua sua criatividade e faz tudo parecer mais fácil. O único alerta do céu é que você pode ter gastos inesperados, por isso, evite comprar coisas supérfluas e deixe uma graninha reservada para eventuais imprevistos. Não é um bom momento para jogos: pode sair no prejuízo. Vênus na Casa das Associações indica que você pode fazer boas parcerias e pode liderar um trabalho em equipe. Só não seja autoritária demais. Seu charme está com tudo e vários astros vão animar as paqueras. Surpreenda quem ama com uma declaração apaixonada.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Imprevistos em casa podem abalar um pouco o seu humor no início do dia. Procure controlar a impaciência e manter a calma para resolver as coisas. No trabalho, comece pelas tarefas que você já domina para ter mais tempo para as outras demandas depois. Vênus abre caminhos para sua carreira e sua realização, então, preste atenção às oportunidades de crescer, se destacar e aumentar seus ganhos. Se você busca um novo amor, capriche no visual e se jogue nas paqueras. Só não vá assustar o alvo com muitas cobranças. Fase estável a dois. Só reserve mais tempo para a família e controle seu ciúme.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Ouvir mais e falar menos é uma boa dica para você hoje, geminiana. Por mais que goste de uma boa conversa, Lua e Urano se desentendem no céu e indicam perigo de falar demais e se envolver em mal-entendidos, especialmente de manhã. Em vez disso, procure se concentrar nas tarefas, nos estudos e em melhorar o seu currículo. Foque nas coisas que possam contribuir para a sua evolução e arregace as mangas em busca do progresso. Quem está livre pode conhecer alguém e se encantar imediatamente, tamanha sintonia. Na união, valorize o diálogo e as afinidades. Capriche no jogo da sedução.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Os astros recomendam cuidado para não perder dinheiro em parcerias e projetos furados. Antes de embarcar em algo novo, investigue bem e só entre se comprovar que o negócio é sério. Vênus na Casa 8 traz sorte para as finanças, então, você só precisa ser cautelosa e lembrar que não existe grana fácil, nem sucesso sem esforço. Vênus também turbina a sua sensualidade e indica uma fase bem excitante para você no amor. Seu charme vai atrair como ímã e pode ser difícil resistir a uma nova paixão. Romance secreto ou proibido no ar. Na união, os desejos vão esquentar e você vai revelar todo seu poder de fogo.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A Lua na Casa 1 realça seus talentos e deixa você ainda mais confiante para buscar seus objetivos e seu sucesso. Porém, o astro alerta que é importante evitar conflitos, especialmente com chefes e autoridades. Pense que brigas só vão queimar o seu filme e tenha jogo de cintura. Vênus e Marte avisam que é com as parcerias que você vai se dar bem. Busque aliados e una-se aos colegas para chegar mais rápido às suas metas. A paixão vai rondar suas amizades e pode pintar um clima de romance com alguém da turma. Na vida a dois, o clima será de muito companheirismo e sedução. Inove e surpreenda no sexo.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Evite contar muito com o apoio dos colegas no início do dia, pois há risco de se decepcionar. Em vez de procurar aliados, o melhor a fazer é buscar mais autonomia no trabalho para fazer suas tarefas sem depender de ninguém. Confie no seu taco, pois Vênus na Casa 5 traz sorte em tudo que você fizer. Pode iniciar um curso importante, talvez até um faculdade. Invista no seu aprendizado e crescimento. Na área afetiva, você só ficará sozinha se quiser, pois seu charme está muito acentuado. Namoro a distância recebe boas vibrações. Forte atração por alguém da turma. Muito carinho e romantismo na união.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você vai iniciar a semana focada em se destacar no trabalho. A Lua acentua sua ambição e você fará tudo que puder para brilhar e conquistar seus objetivos. Mas evite rivalidades com colegas, escorpiana. Faça a sua parte para manter a harmonia. Os astros dão sinal verde para iniciar uma mudança ou reforma em casa. Reencontro com alguém do passado pode reacender a paixão e, se a atração for recíproca, pode até se acertar com o(a) ex. Na vida a dois, evite brigar por divergências de opinião. Concentrem-se no objetivos em comum. Aposte em programas caseiros e românticos: os desejos vão pegar fogo.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O desejo de progredir e abrir novos horizontes vai dominar você neste início de semana. No trabalho, vai mostrar mais interesse e disposição para aprender. Pode enfrentar alguns imprevistos no início do dia, mas nada que não possa resolver com uma boa conversa e com o apoio dos colegas. Sucesso garantido para trabalhar em equipe, liderar os colegas e investir na troca de ideias. Na paquera, você vai buscar alguém com quem se identifique em ideias e projetos. Se o papo for bom, pode rolar namoro. Na união, Marte incendeia a paixão e a intimidade, enquanto Vênus reforça o diálogo e a sintonia.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A Lua na Casa 8 incentivará você a buscar mais estabilidade no emprego. Os astros alertam que você pode ter alguns imprevistos no período da manhã. Fora isso, Vênus protege suas finanças, ao mesmo tempo em que Marte dá determinação e coragem em dobro para você trabalhar e buscar seus objetivos. Se depender de sensualidade, você vai atrair e envolver quem quiser na conquista. A paixão pode surgir no trabalho ou por alguém com quem você já convive. Na vida a dois, seu maior desafio será vencer a sua possessividade. Com os desejos à flor da pele, a intimidade promete ser quente.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

O astral recomenda que você se alie aos colegas para ter resultados melhores no trabalho. Mas se você trabalha com parentes, precisará ter muito jogo de cintura para evitar conflitos. Controle sua impaciência e rebeldia para não brigar. Vênus em Aquário vai ajudá-la a manter a serenidade e a contornar os desafios com jeitinho. Na paquera, você não vai perder tempo. Se tiver alguém na mira, você vai usar todo seu charme e poder de sedução, vai tomar a iniciativa e surpreender o alvo. No romance, vai conseguir tudo que quiser com a sua sensualidade. Revele seu lado mais ousado na intimidade.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Ótimo pique para começar a semana e encarar suas tarefas de rotina. Logo cedo, você pode ter que driblar alguns atrasos ou mal-entendidos. Procure respirar e controlar a impaciência para dialogar e esclarecer as coisas sem brigar. Na hora do almoço, você pode ter uma boa surpresa relacionada a sua casa ou família. Será mais fácil acertar alguns ponteiros com parentes. Vênus na Casa 12 deve aumentar a sua atração por pessoas misteriosas ou comprometidas. Atração por um(a) ex também pode ressurgir. A união pede cumplicidade e prepare-se, pois a temperatura vai subir muito na intimidade.

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.