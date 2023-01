Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Seu Horóscopo indica que você terá conversas muito importantes ao longo do dia. Seu poder de comunicação será acentuado e você vai notar que será bem mais fácil defender suas ideias, negociar e fazer acordos. Bom dia para falar de seus talentos e projetos. Mas é muito importante ter cuidado para não dizer o que não deve. Controle a franqueza e tenha cautela para não deixar escapar um assunto que deveria ser mantido em segredo. Fuja de fofocas e discussões. Na paquera, você vai querer conversar muito antes de se envolver. Na união, o diálogo será um ótimo aliado, mas converse sem brigar.

Touro (de 21/4 a 20/5)

O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida vai dominar você e será um ótimo estímulo para você no trabalho. Além de ficar mais atenta às oportunidades que podem surgir, você contará com a energia guerreira e decidida de Marte para correr atrás de novas possibilidades e, quem sabe, até dar o primeiro passo para ter um negócio seu. Controle a impulsividade nas compras para não gastar mais do que deve. Nos assuntos amorosos, você vai buscar alguém que traga mais segurança ao seu coração. Deixe claro o que quer, mas sem exagerar nas cobranças. Não deixe a insegurança abalar a união: controle o ciúme.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Lua e Marte em Gêmeos vão acentuar os pontos fortes do seu signo. Se por um lado você estará ainda mais confiante, determinada, comunicativa e entusiasmada, por outro, você deve ter cuidado para não começar várias coisas ao mesmo tempo e acabar deixando tudo pela metade. Também é importante não abusar da franqueza e nem se envolver demais em assuntos que não lhe dizem respeito. É uma ótima fase para fazer novas amizades e parcerias. Entre um papo e outro, podem rolar novas paqueras e seu poder de sedução será invejável. A sedução também deve animar o romance: revele seu lado mais ousado.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Bom dia para refletir sobre as suas preocupações. Não para ficar angustiada e deprimida, mas para busca soluções definitivas para os problemas. Júpiter, o astro da abundância, está no ponto mais alto do seu Horóscopo, trazendo sorte, sucesso e boas oportunidades. Confie na sua boa estrela para encarar e superar qualquer desafio. Reserve um tempo para cuidar do visual. Vai se sentir ainda mais poderosa e confiante. Uma paixão proibida pode rondar o seu signo e você deve avaliar se vale a pena se arriscar. Na vida a dois, Marte joga lenha na fogueira das suas fantasias e você pode abusar da sedução.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Lua e Marte ocupam a sua Casa das Associações, sinal de que você vai atrair bons aliados e pode fazer parcerias muito vantajosas neste período. Você também estará mais ligada no futuro e em tudo que possa abrir novas portas para você, seja na carreira, na vida social ou amorosa. É uma ótima fase para estudar, viajar e se aventurar em novas experiências. Atração por alguém da turma pode ficar mais forte e, se você sentir que o sentimento é recíproco, não pensará duas vezes para investir nessa paixão. Quem já tem seu amor vai curtir momentos de muita cumplicidade e sintonia na união.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Carreira e projetos pessoais estarão no topo das suas prioridades nesta terça. Você vai lutar com toda sua disciplina e determinação para alcançar seus objetivos, ainda mais se souber que existe uma chance de promoção no emprego. Marte na Casa 10 reforça sua confiança e indica boas oportunidades de sucesso. Explore o seu potencial e mostre do que é capaz. Os astros também favorecem sua vida social e indicam que você pode atrair a atenção de alguém muito disputado. Marte e Júpiter aumentam muito a sua sensualidade, então, escolha o alvo e invista na sedução.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Lua e Marte na Casa do Conhecimento indicam uma fase incrível para você investir nos estudos. Se você sonha em crescer profissionalmente, buscar cursos e treinamentos será o caminho mais rápido para alcançar seus objetivos. Outra boa dica vem de Júpiter, que favorece as parcerias e sociedades. Procure se unir a pessoas sábias e experientes, e aprenda tudo que puder com elas. Inspire-se em pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. Romance com alguém de outra cidade ou outro país recebe ótimos estímulos. Na vida a dois, as afinidades devem aumentar. Boa fase para oficializar a união.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Os astros avisam que você deve confiar nos seus instintos, pois sua intuição está ainda mais afiada agora. Se você busca mudanças em algum setor da sua vida, este também é um bom momento para tomar a iniciativa e investir nas transformações que deseja. Mas não tome decisões precipitadas ou por impulso – é importante refletir e planejar para não ter arrependimentos mais tarde. Mudanças no trabalho serão positivas. Você será arrojada, só evite assumir tarefas demais. Forte atração por colega ou por uma pessoa conhecida. Na vida a dois, apoie os projetos do par.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Trabalhar em equipe e somar forças com os colegas será uma ótima opção para você hoje. A Lua estimula a união e Marte acentua seu espírito de liderança, indicando que você pode motivar e coordenar o grupo com atitudes decididas e confiantes. Só não deixe o clima esquentar na hora das conversas e decisões para não entrar em conflitos. Nas paqueras, seu charme está no auge e você vai atrair a atenção das pessoas até sem querer. Uma paquera recente pode evoluir rápido para compromisso e até casamento. No romance, sedução e desejos falarão mais alto. Curta a paixão, sem perder tempo com discussões.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Se depender do incentivo astral, você vai encarar o trabalho com muito mais energia e determinação. Marte indica que você estará ainda mais arrojada e decidida, tomará boas iniciativas e deve ganhar alguns pontos extras no emprego com sua proatividade. É uma fase especialmente produtiva para quem trabalha em casa ou com parentes. Aproveite para agilizar as tarefas, colocar o serviço em dia e conquistar os melhores resultados. No campo sentimental, pessoas conhecidas terão mais chance de conquistar seu coração. Na união, aposte em programas caseiros e só a dois.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Seu signo atravessa um momento de altíssimo astral. Você vai se sentir super motivada e tanto entusiasmo vai contagiar todo mundo ao seu redor. Animada e antenada a tudo que acontece à sua volta, você terá muita facilidade para conversar e convencer as pessoas. Pode encantar chefes, colegas e clientes com suas ideias e seus argumentos. Sucesso garantido no trabalho, sobretudo no comércio. Papos descontraídos devem favorecer também as paqueras. Se você está livre, há grande chance de se render a uma nova paixão. Na vida a dois, você estará ainda mais sedutora.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Cuidar de casa e do seu cantinho no trabalho será muito prazeroso para você hoje. Você também pode tomar algumas decisões valiosas para a família nesta terça-feira, inclusive em relação às finanças, como a compra ou venda de algo importante. Quem precisa de uma grana extra pode descobrir novas formas de ganhar dinheiro. Pense em coisas que você sabe fazer bem e explore seus talentos para lucrar. Nas relações em geral, você estará super carinhosa e protetora. Cuidado com discussões bobas. No amor, você vai buscar segurança e lealdade. Valorize quem você ama e não abuse das cobranças, valeu?

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.