Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Despesas inesperadas podem causar preocupação e vão exigir que você ‘se vire nos trinta’ para equilibrar o orçamento. Só não convém pedir ajuda financeira aos amigos, pois pode se enforcar ainda mais. O melhor a fazer é fazer as contas com todo cuidado e cortar todos os gastos que puder. Você também pode arranjar um bico para faturar uma grana extra e sair do sufoco. A boa notícia é que o Sol chega ao seu paraíso astral, trazendo sorte, criatividade e alegrias. Faça uma fezinha. Seu charme ganhará um grande reforço. Paqueras e romance receberão novos estímulos. Fase romântica, carinhosa e sedutora.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Lua e Urano em Touro trazem à tona talentos que você nem sabia que tinha. Você terá uma visão diferente do mundo e pode ter ideias incríveis. No trabalho, pode apresentar propostas inovadoras e usará toda sua determinação para fazer acontecer. Só precisa ter cautela para não entrar em conflito com uma pessoa mais velha e conservadora. Ganhe confiança mostrando resultados, mas sem bater de frente. Conte com o apoio de amigos e parentes. Namoro a distância recebe bons estímulos e pode se aprofundar. Você também pode reatar um romance ou fortalecer a união com seu bem. Seu lar será seu porto seguro.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Você pode se sentir sufocada por preocupações, dívidas, excesso de trabalho ou mesmo por uma insegurança no amor. Com Urano na Casa 12, tudo indica que vai sentir uma necessidade enorme de se libertar de tudo isso, sem dar a mínima para o que os outros vão pensar. Talvez tenha que fazer alguns sacrifícios, mas vai chegar ao fim do dia com um astral bem mais leve. O Sol vai estimular o diálogo e você pode ter conversas esclarecedoras com alguém, inclusive no romance. Se a relação está em crise, encare os desafios e abra o seu coração.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Você vai querer liberdade para buscar seus objetivos e cuidar dos seus interesses. Ainda que tenha facilidade para atrair aliados, tudo indica que vai romper com coisas e pessoas que te amarram, só para poder sonhar alto. No trabalho, pode agir para colocar em prática um importante ideal. Seu foco estará no futuro e nas oportunidades de abrir novas portas para sua vida. Se você está solteira, vai se jogar nas paqueras, mas só por curtição. Se depender do céu, você só vai se envolver em romance se for com alguém que já ocupa seu coração. Na união, mostre que é companheira e valorize seu bem.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Com Lua e Urano na Casa 10, você vai revelar a verdadeira leoa que é e vai lutar com toda força para chegar aonde deseja. No trabalho, além de mostrar que é lutadora de verdade, você usará toda sua determinação para mostrar que merece subir mais alguns degraus na escada do sucesso. Se você está de olho em uma promoção, dê o seu melhor, sem gastar energia com rivalidades. Mudanças positivas podem ocorrer no fim da tarde. No campo sentimental, você vai brilhar ainda mais e só ficará sozinha se quiser. Quem já encontrou seu par deve ser mais flexível para evitar atritos. Evite disputas de poder a dois.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você pode ter uma reviravolta em assuntos ligados à Justiça e o resultado pode não ser o que você gostaria. Os astros recomendam que evite bater de frente com pessoas mais velhas, especialmente chefes e sogros. Por outro lado, Lua e Urano na Casa 9 podem despertar em você um desejo de se aventurar. Uma viagem pode ser bem estimulante – melhor ainda se puder contar com a companhia da pessoa amada. Quem está livre pode querer um tempo para pensar na vida e se recuperar de alguma decepção recente. Ou pode embarcar num romance secreto.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Mudanças e imprevistos devem agitar o seu dia. O melhor a fazer é dançar conforme a música: adapte-se às situações sem rebeldia e encare os desafios como oportunidades de mostrar seus talentos, sem reclamar. Controle bem os gastos para não ter problemas. Pode ter boas surpresas no trabalho no fim da tarde. O Sol chega à Casa 11 e traz novos estímulos para suas parcerias e amizades. Também ajuda você a investir mais nos seus projetos para o futuro. No amor, você vai esbanjar sensualidade e pode atrair até sem querer. Estimule o companheirismo na união.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Trabalho em equipe ou sociedade vai exigir um pouco mais de jogo de cintura nesta sexta-feira. Você pode estar mais impaciente e há risco de se desentender com colegas ou parentes se tentar impor as suas opiniões e vontades. Saiba negociar e fazer acordos. No fim da tarde, o Sol chega à Casa 10 e deixa você ainda mais ambiciosa. Pense que é melhor se unir aos colegas. Caso contrário, pode enfrentar disputas e rivalidades. As paqueras serão animadas, com boas chances de embarcar num romance. Se você já vive uma relação séria, melhore o diálogo e lutem juntos pelos objetivos do casal.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A ideia de fazer a mesma coisa todos os dias pode ser muito estressante para você. Se o seu trabalho anda muito monótono, pense em formas de torná-lo mais estimulante. Só tenha cuidado para não desrespeitar as regras e nem bater de frente com seus chefes. Saiba conversar e fazer acordos. Pode tomar decisões importantes para a família no fim da tarde. Também pode faturar uma grana extra ao aceitar um bico ou segundo emprego. No amor, pessoas conhecidas e com quem você já tem afinidades terão mais chance de ganhar seu coração. Na união, uma viagem ou um passeio diferente pode fazer bem à relação.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Seu entusiasmo continua acentuado e vai contagiar os colegas. Lua e Urano indicam boas surpresas pela manhã. No início da tarde, Saturno alerta que você deve ter mais cuidado com o dinheiro: controle bem os gastos e evite apostas para não sair no prejuízo. Use a criatividade para superar obstáculos e solucionar qualquer problema. Aposte na simpatia para agradar e convencer as pessoas, sobretudo se você trabalha diretamente com o público. A Lua no seu paraíso astral acentua seu charme e estimula as paqueras. Pode iniciar um namoro. Na união, fase romântica e carinhosa.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Lua e Urano alertam que você pode ter alguns imprevistos em casa no início do dia e terá que lidar com isso no período da manhã. Cuidado para não se impor ou tomar decisões por conta própria, sem consultar a família, pois isso pode causar tensões com parentes. Exponha suas razões, mas aceite a opinião dos outros e faça acordos antes de resolver as coisas. Pode ganhar uma grana extra à tarde, talvez de herança, presente ou ao negociar um bem de família. No fim da tarde, o Sol chega à Casa 7 e ilumina sua vida amorosa. Vai querer encontrar sua alma gêmea ou fortalecer a união com seu bem.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Conversar e fazer acordos será muito importante para você nesta sexta-feira. Procure expor suas ideias com calma, pois a impaciência pode dificultar o entendimento. Os astros também pedem para você não esconder o que sente, pois isso também pode causar tensões e mal-entendidos. É importante dialogar e esclarecer as coisas para ter um dia mais leve. Trabalho e saúde receberão novos estímulos no fim do dia. Você vai se sentir revigorada. Nas paqueras, aposte em bons papos para ganhar o coração de quem deseja. A união também pede diálogo. Bom dia para falar do futuro e fazer planos com seu amor.