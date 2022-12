Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Metade da semana já foi pra conta, mas você segue com toda disposição para correr atrás dos seus interesses e vai se valer da sua boa lábia para se dar bem hoje. Lua e Marte deixam sua comunicação pessoal empoderada, reforçam sua garra e indicam sucesso em serviços e atividades que envolvam contato com o público. Compras, trocas, vendas e negociações podem trazer bons lucros. A concorrência pode aumentar, mas você terá dinamismo de sobra para se garantir. Na paquera, um bom papo e muito charme aumentam suas chances com o crush, ainda mais se quer um lance mais sério. Com o mozão, é hora de sair da rotina e fazer um programinha diferente – os dois vão se esbaldar e a sintonia será perfeita.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Ter estabilidade material é uma das principais metas do seu signo e hoje o dia está propício para batalhar por grana, meu bombonzinho trufado! Explore a sua habilidade para lidar com os interesses financeiros e aproveite o bom momento para incrementar os seus ganhos. No trabalho, é hora de concentrar toda a sua atenção no serviço e adiar as conversas para depois do expediente. Mesmo assim, se alguém precisar de ajuda, faça a sua parte e dê um help. Desenvoltura e bom humor ajudam a harmonizar as relações pessoais, mas pode se deparar com altos e baixos nos assuntos do coração. A melhor tática para marcar pontos com o crush ou o mozão é controlar o ciúmes e deixar o lance fluir sem fazer pressões.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Tá precisando de um gás extra no meio da semana, bebê? Não seja por isso! Lua e Marte se aproximam e fecham parceria bem aí no seu signo, trazendo a energia de que precisa para lacrar e lucrar. O cenário é oportuno para agilizar seus interesses pessoais, financeiros e profissionais, portanto, aproveite uma boa oportunidade e aja rápido. O período também é indicado para ampliar sua rede de relações e conquistar mais popularidade, o que deve render muitos contatinhos. Você vai se expressar com mais facilidade e um bom papo pode fazer a diferença na conquista. Se já tem um envolvimento mais firme, é o momento de investir no diálogo e fazer planos a longo prazo com o love. Noite vibrante no ninho de amor.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Se espera muito dessa quarta, convém pegar mais leve, meu cristalzinho. Talvez nem tudo saia como planejado, mas as coisas devem melhorar se ficar de boas e se tiver uma postura mais discreta, principalmente no trabalho. Evite se distrair com outros assuntos e foque no que precisa ser feito para o serviço render. Saúde também pode precisar de um pouco mais de atenção: não force a barra e respeite a necessidade de descanso. Nas finanças, é hora de equilibrar os gastos e manter distância das tentações de consumo. Imprevistos vão rondar a paixão e pode ter falsiane querendo atrapalhar o lance com o crush – xispa! Na relação a dois, procure descontrair o clima e não alimente desconfianças bobas.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Simpatia, vitalidade e bom papo serão seus trunfos para brilhar e as chances de realizar seus objetivos são grandes, leãozinho! Lua e Marte somam energias para te favorecer e revelam que as coisas devem fluir com mais agilidade em vários setores da sua vida. Você tem mais é que correr atrás dos seus sonhos e não deixar para amanhã o que pode fazer agora. Saia da sua zona de conforto, intensifique os contatos e aproveite para mostrar seu carisma nas redes sociais. No serviço, vai ser mais fácil trabalhar em equipe e contar com apoio dos colegas. Paquera com um crush amigo recebe um belo impulso e tem tudo para dar certo. O relacionamento com o mozão fica blindado, abastecido de desejo e harmonia.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A vontade de crescer e conquistar reconhecimento deve falar mais alto, tudo graças às vibes da Lua, que segue o baile no ponto mais alto do seu Horóscopo. Explore essa energia para mostrar suas competências e faça planos mais elaborados para chegar aonde quer. Se sonha com uma promoção e melhoria salarial, aproveite para pegar firme nas atividades que desempenha e conseguir se destacar mais. É um bom momento para focar nas suas maiores ambições e ganhar pontos com a chefia. Na área amorosa, rivais podem pintar, mas você terá carisma de sobra para chamar atenção daquele crush disputado e desbancar a concorrência. Se já encontrou seu xodó, é tempo de investir nos planos a dois e deixar as diferenças de lado.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Novos ventos sopram em sua direção e vão trazer bons estímulos para você renovar suas esperanças, minha consagrada! Os astros dão um baita incentivo para você conhecer gente diferente, buscar outros interesses e agitar por aí. Hoje, tudo indica que terá sucesso em suas iniciativas, ainda mais se os planos envolvem um emprego, curso ou até mudança de cidade. Tá firme no trabalho? Vai ser mais fácil atrair a simpatia e a colaboração dos colegas se apostar no otimismo, bom humor e descontração. Notícia sobre dinheiro que espera pode chegar mais para o fim da tarde. Na paixão, pode chover notificação dos contatinhos e convite para sair. Com o mozão, desejos em alta e objetivos em comum fortalecem a união.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Prepara o fôlego porque as demandas não serão poucas, bebê, mas você tem tudo para dar conta do que precisa fazer se explorar seus pontos fortes. Assunto que requer especialização ou conhecimento mais profundo pode ser um desafio, só que os astros realçam a sua vontade de se superar e ir além. Confie em seu taco e explore sua determinação para vencer obstáculos no trabalho ou nos contatos. Hoje, sua intuição fica certeira e te ajudará na tomada de decisões, principalmente ao lidar com grana. Astral caliente no departamento amoroso e sexual. Lua e Marte turbinam sua sensualidade e elevam a temperatura da paixão. Vai laçar o crush no primeiro beijo e terá pique de sobra para quebrar a cama com o mozão.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Eis um dia feito sob medida para você se aliar a quem tenha interesses semelhantes aos seus. Sua comunicação estará mais assertiva, convincente e você terá os argumentos certos para atrair aliados e clientes. Saberá atender expectativas alheias e pode se dar bem ao tratar de assuntos que tenham ligação com acordos e contratos. Trabalhar em equipe também será mais fácil e vai aumentar a sua produtividade. Com seu jeito otimista, falante e extrovertido, tudo deve correr do jeito que espera e você vai contagiar as pessoas do seu convívio. Há sinal de rivalidade na paixão, mas você vai tirar de letra e tem boas chances de começar um lance mais sério. Se tem um love, a noite promete ser cheia de estímulos no romance.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Assuntos relacionados com o trabalho e a vida cotidiana continuam em foco nessa quarta-feira, mas não se preocupe porque tudo deve sair como você planeja, Caprica! Sua postura dedicada e incansável vai render elogios dos chefes e possibilidades de melhorias nos ganhos. Você também deve se sair bem ao lidar com papelada e trocar ideias com colegas ou clientes. Como terá facilidade para interagir com as pessoas, pode se destacar em serviços em contato direto com o público. Só não deixe de lado os cuidados com a saúde, que hoje pede mais atenção. No amor, alguém que encontra sempre pode se aproximar a fim de algo mais. Com o seu xodó, não hesite para resolver qualquer perrenguinho e aparar arestas, se for preciso.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Se depender das estrelas, hoje você vai tirar a sorte grande e verá as coisas fluindo com rapidez na sua vida, meu cristalzinho! Lua e Marte duplicam sua agilidade, realçam seus talentos e também o seu magnetismo. Você vai atrair a simpatia alheia em dois tempos e será uma referência para os outros, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Bom humor, inteligência e descontração serão suas armas secretas. Dinheiro deve entrar, mas abre o olhão porque a vontade de gastar não será pequena. Baladinha ou passeio com a turma será um convite à paquera. Espalhe seu charme na pista e o crush logo vai ser seu. No romance, seu jeito bem-humorado fica no comando e garante muita diversão com o mozão – bora aproveitar!

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Hoje você pode acordar com um astral saudosista, querendo relembrar o passado e falar com pessoas que não encontra há tempos. Só não deixe essa nostalgia tirar seu foco das responsabilidades. Ao contrário, se pegar firme no batente vai se surpreender com os resultados, sobretudo se lida com serviços ou produtos voltados para o universo doméstico. Há chance de ampliar e fidelizar sua clientela. Se tem um trabalho remoto, em home office ou toca algo em seu próprio espaço, também deve render mais. Acontecimentos familiares vão exercer forte influência na vida amorosa e você pode conhecer alguém através de um parente. Na relação a dois, ficar em casa e curtir o momozin no cantinho a dois será ótimo.

