Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Domingou com good news do Sol, que a partir de hoje traz uma vibe mais leve e solta para sua vida. Sua simpatia virá à tona, seu jeito vai ficar mais sociável e sua comunicação vai trilhar como nunca, impulsionando seus contatos pessoais ou profissionais. Será mais fácil entrar em sintonia com os outros e você vai esbanjar versatilidade no que faz.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Dinheiro é assunto prioritário para o seu signo em qualquer tempo e o domingão já começa com notícias espetaculares do Sol para o seu bolso, bebê! O reizinho desembarca na sua Casa da Fortuna e anuncia um período dos mais estimulantes para reforçar o orçamento. Sua habilidade para lidar com finanças fica cristalina e há grandes chances de incrementar seus ganhos.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Geminianjos têm motivos de sobra para glorificar em pé! Além da Lua, hoje você também passa a contar com as energias luminosas do Sol, que entra no seu signo às 4h09. Seu astral fica blindado com tantas vibes positivas do seu lado e suas principais qualidades estarão a serviço do seu sucesso. Suas ideias e opiniões serão mais ouvidas.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Hoje o Sol muda de cenário e passa a circular no seu inferno astral, caranguejinha. Como a Lua também está no mesmo setor, essas influências podem mexer com as suas energias e tudo indica que você terá mais vontade de ficar no seu canto. Pode querer se isolar no seu mundinho, pensar na vida e focar nos assuntos da sua intimidade.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Domingão rolando solto e você está como, bebê? Esbanjando simpatia e entusiasmo! Hoje a Lua segue favorecendo as amizades e o convívio com as pessoas queridas, mas quem traz a notícia mais importante é o Sol, que muda para Gêmeos, ativando seu poder de comunicação e sua sociabilidade. Com essas vibes maravilindas reinando no céu, seu astral ganha leveza.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Apesar de ser um dia de folga, suas atenções devem se voltar para os interesses profissionais e você pode gastar mais tempo e energia pensando nas metas e ambições. Apoio astral não vai faltar e o momento é mesmo oportuno para sonhar com sucesso, meu cristalzinho! Hoje o Sol sobe ao ponto mais alto do seu Horóscopo e vai dar a maior força para o seu progresso.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Quer notícia boa, minha consagrada? O Sol tem e hoje promete energias mais leves, soltas e positivas para você. Além de acentuar sua curiosidade, inteligência e vontade de aprender, o reizinho garante que o momento é top para começar coisas diferentes. Cursos, trabalhos e contatos com assuntos e pessoas de outros lugares podem trazer muitos estímulos e realização.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Domingou com grandes novidades do Sol, que hoje muda de signo e deixa os seus instintos afiadíssimos. Sua percepção estará ainda mais poderosa do que já é, seu lado empreendedor virá à tona e você pode se dar bem ao lidar com grana. Sua capacidade de negociação fica no modo turbo e seu dom para farejar oportunidades também.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Quer aproveitar o domingão com as pessoas queridas, Sagita? Bora marcar com o povo porque incentivo astral não vai faltar e você pode curtir momentos deliciosos com amigos, parentes e o mozão. Hoje a Lua segue no lado oposto do seu Horóscopo, anima seus contatos, suas conversas e também vai ganhar uma companhia de peso.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Saúde é o que interessa e você já começa o domingo com proteção extra, minha consagrada! O Sol muda de cenário nas primeiras horas do dia, manda vibes generosas para o seu bem-estar e deixa sua vitalidade turbinada. Aproveite que a sua energia física está na melhor forma, quebre o ritmo sedentário e tire um tempinho para se exercitar: seu corpo vai agradecer.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Se tem um signo que tirou a sorte grande neste domingo, pode contar que é o seu, meu cristalzinho! Como se não bastassem as vibes generosas da Lua, hoje o Sol também ingressa no seu paraíso astral, trazendo alegrias, descontração, leveza e grandes promessas para a sua vida. Seu jeito ficará ainda mais comunicativo, divertido e cativante.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Novidades marcam o domingão e elas chegam do Sol, que hoje está em ritmo de mudança e vem pra agitar o seu lar. O reizinho vai deixar o astral doméstico mais animado e seu jeito deve ficar bem mais solto e descontraído com os familiares. Atividades em casa devem render bastante e se você tem um projeto que pode desenvolver em home office chegou a hora de investir nessa ideia.