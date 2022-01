‘Homem-Aranha 3’ se torna a 6ª maior bilheteria da história do cinema

Os números de “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, o 3º estrelado por Tom Holland para a Marvel/Sony, continuam a impressionar. O filme é, agora, a 6ª maior bilheteria da história.

Segundo a página Splash, da Uol, o longa conseguiu o feito neste final de semana, de acordo com os números divulgados pelo The Hollywood Reporter. Com o total de US$ 1,69 bilhão, o filme atingiu um marcador ao superar “Jurassic World” (US$ 1,67) e o live-action de “O Rei Leão” (US$ 1,66).

1 – Avatar (2009): US$ 2.845.899.541

2- Vingadores: Ultimato (2019): US$ 2.797.800.564

3 – Titanic (1997): US$ 2.207.986.545

4 – Star Wars Episódio VII: O Despertar da Força: US$ 2.064.615.817

5 – Vingadores: Guerra Infinita (2018): US$ 2.048.359.754

6 – Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (2021): US$ 1.691.110.988

(Com informações Splash/Uol)