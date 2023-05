Hoje tem o 1º Quintal Sesc de maio e amanhã Circulação de Concertos Francis David Vidal Ensemble

Fim de semana está recheado de opções de lazer e entretenimento para os campo-grandenses com música, teatro, cinema e exposição

Você é daqueles que aguarda ansiosamente a sexta-feira para conferir a programação cultural do fim de semana em Campo Grande? Então, prepare-se, pois a agendona está recheada de cultura, diversão e muito lazer por toda a cidade! Hoje (5), tem o 1º Quintal Sesc do mês de maio, com entrada gratuita, no estacionamento da loja Riachuelo, no shopping Campo Grande, realizado em parceria com o Sesc, que leva diversas apresentações musicais, culturais e food trucks com chopp, pastel, comida japonesa, churros, hambúrgueres e sobá.

A Trupe Guavira estará por lá realizando pintura facial, recreação e entrega de balões para a criançada. Haverá ainda contação de histórias com o Badaiá Artes às 18h, interações mágicas com o ilusionista Thiper às 19h, e show musical com o cantor Silveira às 20h, levando o melhor do pop, MPB e brasilidades.

Ainda no Quintal Sesc tem a feirinha de expositores com diversos produtos artesanais e a campanha “Leitura no Quintal Sesc”, em parceria com o Sesc e a Fecomércio. Quem doar um livro pode levar outro, em troca.

E para amanhã (6), tem música clássica na Capital, com o projeto “Circulação de Concertos Francis David Vidal Ensemble” que fará uma apresentação gratuita de uma orquestra, ao som de “As quatro estações”, de Antonio Vivaldi, às 19h30, no Memorial da Cultura Indígena Cacique Enir Terena, localizado na aldeia urbana Marçal de Souza, na rua Terena s/nº. Idealizado pelo maestro e violinista Francis David Vidal como forma de mostrar que a música clássica é para todos. O projeto foi contemplado pelo FIC (Fundo de Investimentos Culturais), promovido pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), por meio da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), do governo do Estado.

O concerto é formado pelo maestro e diretor artístico Francis Vidal, pelo contrabaixista Caio Xavier de Almeida, violinistas Carlos Eduardo de Assis, Eliana Mangano, Elias Soares, Gabriel Almeida, Luis Henrique de Macedo e Rene Neves Filho, violistas Irliane Karoline Pessoa e Thiago Miotto, os violoncelistas Mara Denise Vidal e Vivian Kinars e pelo cravista Wellington de Lamare. Para adquirir o ingresso gratuito é só acessar o link https://beacons.ai/francisdavidvidal e solicitar.

Sexta-feira (5/5)

Bartholomeu

A “Sexta Não Para”, leva três atrações musicais para o Bartholomeu nesta sexta-feira (5), são eles: Larissa & Mariana, MaxMoura & Pekois e o DJ Giovani Martins. Para mais informações e reservas, entre em contato no: (67) 99258- 4726 ou acesse o perfil do Instagram: @bartholomeucg. O Bartholomeu está na rua Oceano Atlântico, 115.

Blues Bar

O show especial da banda Cassino Boogie leva muita animação ao público do Blues Bar, na noite de hoje (5), a partir das 20h. No palco, terão muitos sucessos que vão da disco music ao classic rock, diversos convidados especiais. Os ingressos estão sendo vendidos no site: www.sympla.com. br/bluesbarms. O bar fica na rua 15 de novembro, 1.186, Centro.

Shopping Bosque dos Ipês

Hoje (5), a atração do shopping Bosque dos Ipês é o “Museu das Ilusões”. Com ótima circulação e acessibilidade, a exposição é uma boa dica para se divertir e descontrair, seja a dois, em família, com amigos e até excursões de turismo e estudo do meio para as escolas. O museu funciona das 10h às 22h, com entradas até às 21h, em frente à praça central do shopping. Os ingressos estão à venda na bilheteria e on-line, pelo site: www.museudasilusoes.com.br.

Shopping Campo Grande

Sexta é dia de Quintal Sesc, no estacionamento da loja Riachuelo do shopping Campo Grande, que faz sua 1ª edição de maio, a partir das 18h, com contação de histórias do Badaiá Artes às 18h, interações mágicas com o ilusionista Thiper às 19h, e show musical com o cantor Silveira às 20h, levando o melhor do pop, MPB e brasilidades. A alimentação e bebida ficam por conta dos foodtrucks Chopp Germânia, Pastel Du Carioca, Miti Culinária Japonesa, Chefão Do Churros Gourmet, Oyá Food Hambúrguer, Oficina Foodtruck, Classe A Hamburgueria e Ribeirinhos Sobá Pantaneiro. E tem a feirinha de expositores com a Girassol Acessórios levando o Artesanato Delas Cooperativa, Pé de Moleque Gourmet, Sra Bala (Balas de Coco), a kombi Pano Chic Presentes Artesanatos, e ainda, o Canteiro Produtos da Roça, com orgânicos higienizados e fatiados.

A atração segue com a campanha “Leitura no Quintal Sesc”, em parceria com o Sesc e a Fecomércio. Quem doar um livro pode levar outro, em troca. E continua a campanha especial de Dia das Mães no shopping Campo Grande. Durante a campanha, a cada R$ 400 reais em compras no shopping, o cliente ganha 1 cupom para participar do sorteio de um Nissan Kicks 0 km. O regulamento completo da promoção está disponível no site http://qrco.de/regulamentoMAES. Para quem prefere escolher seu presente no conforto de casa, é possível comprar com a assistente de compras, pelo WhatsApp: (67) 99215-8326, ou pelo link: https://qrco.de/wppscg.

Shopping Norte Sul Plaza

Hoje (5), tem a promoção “Todos Pagam Meia na Cinépolis”, em que você paga apenas meia-entrada para assistir a qualquer filme do cinema, no shopping Norte Sul Plaza. Além do cinema, estão disponíveis, todos os dias, durante o horário do shopping, o passeio de trenzinho Giggio, em frente à loja Magazine Luiza e a Slimeria, com oficinas divertidas de massinha elástica, em frente à Ri Happy. Os jogos de tabuleiro, biblioteca e área de lazer estão disponíveis, das 15h às 20h, no Espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo. E continuam abertas, durante o funcionamento do shopping, as exposições Jorapimo, em frente à Sertão, e a ExpoNorte, do coletivo de artesãos Artems (Associação de Artesãos de Mato Grosso do Sul), no corredor em frente à loja Casas Bahia. As atrações são gratuitas!

Sesc Cultura

Às 19h desta sexta (5) tem Sesc Encena, no Sesc Cultura, com o espetáculo de dança “O que Sinto por Você?”, apresentado pelo grupo Cia. do Mato. O Sesc está localizado na avenida Afonso Pena, 2.270.

Sábado (6/5)

Bartholomeu

Sábado tem a festa “Ah Resenha”, no Bartholomeu, a partir das 23h, com as duplas Lucas & Lauan, Talles & Rafael e DJ Lino “O Mascarado”. A casa noturna fica na rua Oceano Atlântico, 115. Para fazer reservas, o contato é: (67) 99258-4726.

Blues Bar

Para quem deseja ouvir o melhor do rock e blues, corre para o Blues Bar neste sábado (6), às 20h, pois tem show das bandas “Bêbados Habilidosos” e “Corvo e os Malditos do Cerrado”. A entrada é limitada e os ingressos serão vendidos somente na hora, custando R$ 25. O bar está localizado na rua 15 de Novembro, 1.186, Centro.

Oficina de Desbloqueio e Processo Criativo

A partir das 16h de sábado, o artista visual, gráfico, muralista, escritor e quadrinista Fábio Quill ministra uma oficina de desbloqueio e processo criativo, na Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim. A oficina é direcionada a pessoas interessadas em potencializar a criatividade, independente de sua área de atuação ou aplicação da matéria. O curso propõe a otimização das capacidades criativas, do pensamento lógico ao “sair da caixa”. Por meio da troca de ideias, exercícios práticos e o uso de ferramentas e técnicas, a intenção é aperfeiçoar esses mecanismos mentais que despertam a experiência criativa. A biblioteca fica na avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Vila Carvalho.

Circulação de Concertos Francis David Vidal Ensemble

“As Quatro Estações” de Vivaldi darão o tom, às 19h30, com a apresentação da orquestra que faz parte do projeto “Circulação de Concertos Francis David Vidal Ensemble”, no Memorial da Cultura Indígena Cacique Enir Terena, localizado na aldeia urbana Marçal de Souza, na rua Terena s/nº. O ingresso é gratuito e deve ser solicitado on-line pelo link https://beacons.ai/francisdavidvidal e solicitar.

Shopping Bosque dos Ipês

Campeonato de futebol e “Museu das Ilusões” animam o shopping Bosque dos Ipês, no sábado! Instalado em frente à praça central, o museu funciona das 10h às 22h, com entradas até às 21h. Ingressos estão à venda na bilheteria e on-line, pelo site: www.museudasilusoes.com.br. A partir das 15h, na praça de alimentação, será transmitido, ao vivo, no telão, o campeonato Brasileirão 2023, com uma disputa entre Cruzeiro e Santos.

Shopping Campo Grande

A novidade na Cinemark do shopping Campo Grande é o filme “Guardiões da Galáxia – Vol. 3”, a ação da Walt Disney está de volta! Os guerreiros viajam ao longo do cosmos e lutam para manter sua nova família unida. Enquanto isso, tentam desvendar os mistérios da verdadeira paternidade de Peter Quill (Chris Pratt). Outra novidade é “Renfield”, nesta moderna história de monstro, Renfield, o assessor torturado de seu chefe narcisista, Drácula, é forçado a procurar a presa de seu mestre. No entanto, após séculos de servidão, ele está pronto para ver se há vida fora da sombra do Príncipe das Trevas. Para saber mais informações e a programação completa, acesse o site: www.cinemark.com.br/ campo-grande/cinemas. Vale lembrar que a campanha especial de Dia das Mães continua por lá: a cada R$ 400 reais em compras no shopping, você ganha 1 cupom para participar do sorteio de um Nissan Kicks 0 km. Já pensou em presentear a mamãe e ainda ganhar um presentão desse?! Corra para aproveitar!

Shopping Norte Sul Plaza

A Trupe Guavira inicia a animação com as crianças levando contação de histórias às 15h e às 16h30, no espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo. E não se esqueça que ainda tem o passeio de trenzinho Giggio, em frente à loja Magazine Luiza e a Slimeria, com oficinas divertidas de massinha elástica, em frente à Ri Happy.

Sesc Cultura

A partir das 9h30 de sábado tem a oficina “Ampliação de Repertório de Música e Brincadeiras”, com Elaine Guarani, no Sesc Cultura. Às 15h começa o Sesc Arte para Crianças, com a oficina “O Meu Dog de Argila”. E a partir das 16h tem Sesc Encena Infantil com o espetáculo “Esses Viajantes e suas Historietas”, apresentado pelo grupo Badaiá Arte. O Sesc Cultura fica na avenida Afonso Pena, 2.270.

Domingo (7/5)

Shopping Bosque dos Ipês

Domingo começa com ‘Missa no Bosque’, às 11h, no espaço ao lado da Riachuelo, no shopping Bosque dos Ipês. A ação religiosa e social é promovida pela Paróquia Senhor do Bonfim de Campo Grande. Às 15h, na praça de alimentação, tem transmissão ao vivo do jogo de futebol entre São Paulo e Internacional, que disputam o “Brasileirão 2023”. Das 15h às 18h, na praça de eventos, tem Sesc no Bosque, com recreação. E para finalizar o domingo no shopping Bosque dos Ipês, o “Museu das Ilusões” está aberto, em frente à praça central, das 12h às 20h, com entrada até às 19h. Compre seu ingresso na bilheteria ou no site:. www.museudasilusoes.com.br.

Shopping Campo Grande

A campanha especial de Dia das Mães e os filmes do Cinemark são as atrações de domingo do shopping Campo Grande. Durante a campanha, a cada R$ 400 reais em compras no shopping, o cliente ganha 1 cupom para participar do sorteio de um Nissan Kicks 0 km. O regulamento completo da promoção está disponível no site http://qrco.de/regulamentoMAES. Para quem quiser escolher o presente no conforto de casa, é possível comprar com a assistente de compras, pelo Whatsapp: (67) 99215- 8326, ou pelo link: https://qrco. de/wppscg. E nas telinhas do cinema, tem o filme “Guardiões da Galáxia – Vol. 3” e “Renfield”. Para saber mais informações e ver a programação completa do Cinemark, acesse o site: www.cinemark.com.br/ campo-grande/cinemas.

Shopping Norte Sul Plaza

E para os papais que buscam diversão para a garotada, tem “Esses Viajantes e suas Historietas” com Badaiá Arte, às 15h e às 16h30, no Espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo, no shopping Norte Sul Plaza. Além das exposições, passeio de trenzinho Giggio, Slimeria, tem os jogos de tabuleiro e a biblioteca funcionando das 15h às 20h, também no Espaço Sesc.

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

