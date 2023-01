Hoje tem Flash back com direito a banda ao vivo na Cidade do Natal

A opção para quem quer se divertir na Capital aproveitando as últimas semanas semanas na cidade do Natal, a sugestão é se divertir ao som do flash back com o Grupo Fênix, a Banda Engenheiro Édson com pop rocha e as músicas autorais de Zé Geral nesta quinta-feira (12). Que tal ver a linda vista do alto da roda gigante ao som de sucesso do rock.

Nesta quinta-feira (12) as atrações culturais e musicais continuam na Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena, a partir das 17h, quando o local abre. Além disso, crianças e adultos podem aproveitar a roda gigante, os brinquedos e visitar a Casa do Papai Noel.

Outra opção é passear no City Tour, que conta com quatro saídas: 17h, 18h, 19 e 20h. A retirada de senhas é na entrada da Cidade do Natal, com a equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). O passeio que é gratuito segue do local até a Praça Ary Coelho e tem duração de aproximadamente 50 minutos. As crianças, para que possam participar, deverão estar acompanhadas dos seus responsáveis. Ao todo, são 70 lugares disponíveis, sendo 55 em cima e 15 na parte de baixo.

O local segue até o dia 15 de janeiro. A programação tem cortejo musical, Parada Natalina, trenzinho, presépio que conta em sua decoração, com uma árvore Oliveira de 200 anos.

Além da Casa do Papai Noel, o local conta com praça de alimentação com 11 tendas gourmet – que fazem referência a prédios históricos de Campo Grande, como por exemplo o Colégio Oswaldo Cruz, Pensão Pimentel, Hospedaria Ramalho, Hotel Americano, Casa do Artesão, entre outros -, com refeições em valores acessíveis a partir de R$ 10.

Confira a programação completa:

A programação diária das atrações culturais e demais informações podem ser conferidas no endereço eletrônico https://natal.campogrande.ms.gov.br/

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.