Hoje tem Carnaval em Aquidauana com Léo Santana

Em Aquidauana, o evento traz também para os foliões a banda Chiclete com Banana e muito mais

De volta a Mato Grosso do Sul, Léo Santana é uma das atrações de sucesso da Pantaneta 2023! O evento com programação para dois dias, hoje (6) e sábado (7), contará também com a presença de Chiclete com Banana, Koisabamba, Matheus Kruz e outros grandes nomes da música. O Carnaval fora de época será realizado em Aquidauana, e os interessados podem adquirir os ingressos pelo site oficial do evento.

Em entrevista ao jornal O Estado, Léo Santana comenta com entusiasmo sobre suas expectativas para a folia e sobre o repertório diversificado, indo do samba ao sertanejo, e sobre os hits que marcaram a sua trajetória e compõem a setlist em comemoração aos 18 anos de carreira, celebrados em outubro.

“É sempre muito bom estar no Mato Grosso do Sul, o público sempre me recebe muito bem e eu estou muito feliz e ansioso para reencontrar essa galera que tem uma energia incrível! Estou com o repertório super atualizado e repleto de sucessos. Este mês completo 18 anos de carreira e além de alguns clássicos e hits da minha trajetória, tem muitos sucessos atuais de samba, sertanejo, pop e um pouco do que está rolando na atualidade, além, é claro, do momento mais esperado do show na atualidade, o desafio posturado e calmo, tenho certeza que a galera vai se amarrar!”, afirma o cantor.

Ainda sobre o repertório, o cantor fala sobre as parcerias realizadas com Ludmilla, que já rendeu dois hits que conquistaram a playlist do público, “Invocada” e “Toma”. Em dias atuais, os cantores trabalham em uma composição que anuncia ser outro novo sucesso da dupla. Léo ainda revela se cantará uma palhinha da música para o público da Pantaneta.

“Lud é uma amiga, uma parceira maravilhosa. Temos duas canções incríveis que fazem parte do meu repertório que são ‘Invocada’ e ‘Toma’. Essa nova canção que estamos preparando agora está no forno e será lançada em breve. Aguardem, pois vem mais um grande sucesso aí do Gigante com Lud. Como costumo brincar com ela, faz 2 Ls”, disse.

Para finalizar, o cantor discorre com entusiasmo sobre o evento e ressalta as qualidades do encontro, e destaca que é um momento de pura festividade e repleto de boas atrações. Além disso, convida os sul-mato-grosEm Aquidauana, o evento traz também para os foliões a banda Chiclete com Banana e muito mais senses para a folia.

“Carnaval já remete à alegria, à pegação, à felicidade. A Pantaneta é uma festa tradicional e muito esperada pelo público, sempre teve uma grade de atrações muito bacana, sempre foi muito organizada e bem estruturada. Acho que a mistura disso tudo é a fórmula para o sucesso popular! Então, family! Minha galera de Aquidauana e de todo o Mato Grosso do Sul, espero vocês para curtir, se divertir e dançar muito com o GG aqui, nesta sexta-feira, na Pantaneta, vai ser lindo! Quero todo mundo lá!”, convida Léo Santana.

Mais de duas décadas

A Pantaneta é realizada há mais de duas décadas e é considerada o maior Carnaval fora de época. Desde 1997, o festival tem sido um dos mais aguardados em todo o Estado e promete muita alegria e diversão para todas as idades. Para o vocalista do grupo Koisabamba, Paulo Landim, uma das atrações do sábado, mesmo dia do show da banda nacional Chiclete com Banana, o Carnaval fora de época é uma ótima oportunidade de realizar um “esquenta” para o Carnaval do próximo ano.

“O Koisabamba já participou de três edições, 2004, 2022 e agora. O Carnaval fora de época é um preparativo para as folias do ano que vem. Como a galera espera muito tempo até chegar fevereiro ou março, ter um Carnaval fora de época é uma oportunidade de fazer um esquenta e também matar um pouco da saudade que é curtir um Carnaval. Minhas expectativas para esse ano são as melhores, esperamos o dobro de público do ano passado e teremos uma das atrações com mais evidência no mercado do axé que será o Léo Santana, e, além disso, o Koisabamba está com um show novo, e esperamos que seja um sucesso”, afirma o vocalista.

Outra atração de destaque do evento que promete tocar um pagode baiano que não vai deixar ninguém parado é o cantor Matheus Kruz. Com um repertório atualizado e preparado para a Pantaneta, o intuito do cantor é realizar um show animadíssimo, demonstrando que o sul-mato-grossense vai além de sertanejo.

“Vou entregar um show com muita qualidade, muito amor e carinho envolvido. Estamos a dois meses produzindo esse show da Pantaneta, que será uma apresentação nova, de estreia no evento. O propósito é não deixar nenhum ‘pantaneteiro’ , que será uma apresentação nova, de estreia no evento. O propósito é não deixar nenhum ‘pantaneteiro’ parado, tocando muita música boa, muita dança e com alegria, sempre! E poder expandir meu trabalho e representar o MS com o meu gênero musical, o pagode baiano, e mostrar para galera de fora que aqui no MS tem cantor de qualidade, não só do nosso gênero predominante, o sertanejo”, enfatiza o cantor.

Conforme explica um dos organizadores do festival, Fernando Vieira, o evento além de ser uma festividade que todo brasileiro adora, também é uma tradição já enraizada no aquidauanense.

“Acredito que fazer um Carnaval fora de época traz muitos benefícios para o evento e para todo o público! O fato de não concorrer diretamente com os outros carnavais pelo Brasil facilita muito para que as pessoas possam estar presentes ou reunidas com amigos em um único evento. Além disso, abre a possibilidade de trazermos diversos artistas que o público do festival adora. E o evento é totalmente pensado para fornecer uma experiência sem igual para o público, algo que não existe em nosso Estado, e de ser um evento que está no sangue da população de Aquidauana e região. Sobre a edição de 2023, o público pode esperar a maior Pantaneta dos últimos anos, nosso objetivo é que o festival se torne um evento que acolha a todos os públicos. Sem dúvida entregaremos um evento que surpreenderá em todos os aspectos, é um festival que vem sendo planejado desde o fim de 2022”, revela o organizador.

Para mais informações, acesse https://www.pantaneta. com.br.

Por –Ana Cavalcante

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Leia mais:

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.