Henrique & Juliano se apresentam em Corumbá, Dourados

A dupla Henrique & Juliano se apresenta em Campo Grande nesse sábado (11), ao lado do cantor Murilo Huff, que fez show em novembro, na Capital, em uma megaestrutura montada no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, no festival Campo Grande Music, da Dut’s Entretenimento. Além do show na Capital, os sertanejos devem se apresentar também em Corumbá e em Dourados.

Há pouco mais de três meses, a dupla Henrique & Juliano, que não cansa de bater recordes, iniciou a comemoração aos dez anos da primeira gravação em vídeo. A parte 1 foi gravada em Brasília (DF) e reuniu mais de 50 mil pessoas numa noite memorável para os irmãos. Em novembro do ano passado, eles partiram para um desafio ainda maior, feito único jamais realizado por um artista brasileiro: gravar na Times Square, em Nova York. E foram muito bem-sucedidos nisso!

Desde então, a grande expectativa tem girado em torno do lançamento, que finalmente chegou às plataformas de streaming trazendo as inéditas “Traumatizei” e “Alô, Inveja”.

O hit “Traumatizei” causou muitas reações nos fãs, que se manifestaram nas redes sociais. “É por isso que eu amo Henrique e Juliano, nunca decepciona! ‘Traumatizei’ já é uma das minhas preferidas”, afirmou Larissa Rodrigues.

“Que trabalho! Que orgulho de vocês, sempre se superando em cada DVD… obrigado por se dedicarem tanto em cada música, cada letra e em cada DVD. Vocês se superam sempre”, comentou outro fã, que preferiu não se identificar.

“Gente, de coração, eu não sei nem pôr em palavras o sentimento que tá sendo ouvir esse EP! Tá incrível, tá perfeito, tá lindo! Mais um DVD incrível, mais uma realização de sonho, mais um sucesso. Eu só consigo sentir orgulho de vocês e muito, muito amor. Amo vocês meus meninos, foguete não tem ré. Que Deus abençoe mais um DVD”, comentou o perfil de um dos fã-clubes da dupla.

Este é o segundo álbum da dupla lançado pela Virgin Music Brasil, sendo que o primeiro foi o número 1 do casting mundial da gravadora. “To Be”, que significa em português o verbo ser e estar, ganha uma nova visão para Henrique e Juliano.

Nascidos em Palmeirópolis (TO), eles conquistaram um país. Agora, para agradecer seu público, eles fizeram questão de lembrar da comunidade brasileira nos Estados Unidos e contemplá-la com uma gravação épica.

Os fãs do Brasil também foram presenteados com um show histórico no Estádio Mané Garrincha (DF), onde mais de 50 mil pessoas acompanharam uma gravação com uma estrutura jamais vista.

E é por aí que eles começaram. “To Be – Ao Vivo em Brasília” conta com as faixas “Traumatizei”, com quase 10 milhões de acessos na guia para o DVD. Tal estratégia surtiu efeito e a canção ecoou em todo o estádio, e “Alô, Inveja” foi outro destaque e complementa o primeiro EP.

O vídeo da primeira já está no canal oficial da dupla no YouTube. Confira em: https:// www.youtube.com/@HenriqueeJuliano.

Huff

Murilo Huff, por sua vez, esteve em Campo Grande bem recentemente, já que fez show em novembro passado, quando emocionou o público presente com uma homenagem a Marília Mendonça – mãe de seu filho Leo – e cantou muita moda sertaneja, fazendo com que os presentes cantassem com ele a plenos pulmões.

A dupla

Ricelly Henrique Tavares Reis, o Henrique, e Edson Alves dos Reis Junior, o Juliano, são irmãos e nasceram na cidade de Palmeirópolis, no interior do Estado de Tocantins. Apesar de jovens, possuem uma trajetória longa pela busca do sonho de viver da música.

A principal influência dos dois foi a dupla João Paulo & Daniel e, felizmente, a família dos irmãos sempre esteve presente ao lado desse sonho, sendo que o pai dos meninos era um dos maiores fãs e incentivadores da dupla. Inclusive, foi dele que a dupla herdou esse amor pela música sertaneja.

Parceria para o show

Para os clientes do Shopping Bosque dos Ipês, será realizado um sorteio na próxima sexta-feira (10). O vencedor ganhará um par de ingressos para o evento no setor bangalô, com open bar e open food, e ainda terá acesso ao camarim dos artistas. Além disso, o premiado ainda ganhará um iPhone 14.

A cada R$ 150,00 em compras nas lojas participantes do Shopping Bosque dos Ipês, o cliente ganha um cupom. Para realizar a troca, basta levar as notas fiscais de suas compras ao guichê da promoção, localizado na loja da Dut’s, no primeiro piso do shopping. De segunda a sexta, os cupons são em dobro. As trocas podem ser realizadas até o dia 9 de fevereiro.

Corumbá

Os sertanejos se apresentam hoje (9) em Corumbá, no Anexo do Centro de Convenções do Pantanal, a partir das 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 120 para a Área Vip e R$ 200 para Premium Open Bar, e podem ser adquiridos por meio do link: https://www.guicheweb.com.br/henrique-e-juliano-em-corumba_20078.

Dourados

Em Dourados, o show será no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, amanhã (10), a partir das 20h30.

Os valores dos ingressos começam em R$ 80 (meia-entrada) para a Área Vip e R$ 219 Premium Open Bar (meia-entrada), e é possível adquiri-los por meio no link: https:// www.guicheweb.com.br/henrique-e-juliano-em-dourados_19994

Serviço:

O show tem classificação indicativa de 16 anos e os ingressos podem ser adquiridos online pelo https://www.guicheweb.com.br e nas barbearias A Banca, Gugu Lanches e Shopping Bosque dos Ipês.

Os valores começam em R$ 70 (meia-entrada) para a Área Vip, que conta com banheiro exclusivo; R$ 160 para o Camarote Haras, que fica em espaço coberto, banheiros e bar exclusivo, acesso em frente do palco e atrações pós-show no palco principal.

O Premium Open Bar custa R$ 179 e oferece open de cerveja, água e refrigerantes, com banheiros e bar exclusivos. Já os bangalôs com 10 lugares saem por R$ 5 mil, com direito a combo de uísque, atendimento de garçons, banheiros e bar exclusivos.

O Shopping Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados

