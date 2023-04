‘Harry Potter’ ganhará série de 7 temporadas na HBO Max, diz site

Uma série baseada nos livros da saga “Harry Potter” estaria próxima de ser confirmada. A Warner Bros está buscando um acordo para desenvolver o projeto, que precisaria da aceitação da escritora J.K. Rowling. As informações são do site Bloomberg.

A expectativa é que o seriado seja composto por sete temporadas -uma para cada livro da franquia mágica de sucesso. O acordo é que Rowling atuaria com certo grau de envolvimento criativo, mas não como showrunner, de acordo com o portal norte-americano. Os episódios devem ser lançados pela HBO Max.

Não é a primeira vez que se ventila boatos sobre a possibilidade de "Harry Potter" virar série, que iniciaram em janeiro de 2021. Segundo a Bloomberg, há uma reunião de apresentação da Warner Bros para investidores e público em geral marcada para o dia 12 de abril, quando o projeto seria anunciado.

Com informações da Folhapress