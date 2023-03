“Hamelet cancelado” abre semana do teatro na Capital

O Dia Internacional do Teatro e o Dia Nacional do Circo, comemorado nesta segunda-feira (27), abre uma série de atividades culturais que acontecerão na Capital e no interior com apresentação de peças teatrais gratuitas em todos os cantos da cidade.

Serão de 5 a 7 apresentações por dia em bairros, distritos, escolas, universidades, praças e teatros, com grupos da Capital, do interior de Mato Grosso do Sul e de São Paulo e Rio de Janeiro.

A abertura oficial da semana Boca de Cena acontecerá a partir das 19h30 no Teatro Dom Bosco, que fica na Av. Mato Grosso, 225 com a peça Hamlet Cancelado! estrelada pelo ator paulista Vinícius Piedade, todas as peças são gratuitas.

Em Hamlet cancelado, Vinicius Piedade apresenta um ator inconformado com o cancelamento injustificado da montagem. Ele então encena a peça a partir dos trechos que decorou e dos recursos cênicos abandonados. O mote é metáfora para a análise das cenas política e cultural contemporâneas.

Amantes do teatro na Capital também poderão desfrutar da encenação na praça Ary Coelho Às 16h, com o Cortejo de Cena.



Uma charanga, um ajuntamento, um monte de gente feliz portando seus instrumentos, seus figurinos, monociclos e aparelhos para mostrar que a arte é trabalho, é alegria e é reflexão. Artistas de teatro e circo do estado percorrem as ruas de campo Grande num cortejo cênico a bordo de um trio elétrico para dizer em alto e bom som que essa semana é especial, que é a semana em que se comemora o Dia Internacional do Teatro e o Dia Nacional do Circo e que o público vai ter mais que um encontro, um reencontro com a arte de Mato Grosso do Sul. O caminhão passará por diversos pontos da cidade, instituições, hospitais, asilo e ruas da cidade num cortejo memorável. Depois desembarca na Praça Ary Coelho e convida o público para participar e se encantar pela arte de Mato Grosso do Sul.

Comemorações/História:

A origem, no caso do teatro, foi estabelecida em 27 de março de 1961, data que marcou a inauguração do Teatro das Nações, em Paris e o dia do Circo marca a data de nascimento de uma das maiores referências da arte circense, o artista cômico, ginasta e equilibrista, Abelardo Pinto, mais conhecido como Palhaço Piolin, que nasceu em Ribeirão Preto (SP) em 27 de março de 1897.

