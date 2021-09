Gui Araujo é o novo Fazendeiro de A Fazenda 2021 pela segunda vez

A dinâmica exigia habilidades motoras e sorte dos peões.

Gui Araujo venceu pela segunda vez a Prova do Fazendeiro de A Fazenda 13. A dinâmica exigia sorte e habilidades físicas dos concorrentes que precisavam derrubar peças em formato de patos coloridos. Quem derrubasse todas as peças de seus oponentes se consagrava o novo Fazendeiro.

Primeiro, os participantes sortearam ao vivo a cor de suas respectivas peças em uma urna. A modelo ficou com a cor laranja, o educador físico sorteou a cor roxo e para o influenciador digital sobrou a cor verde.

A ex-Grande Fratello VIP mirou seu alvo no empresário, já os dois peões queriam eliminar a morena do game e conseguiram depois de muitos tiros errados. Na segunda etapa, o Gui deu uma virada no jogo e conseguiu superar o ex-No Limite se consagrando novamente como o Fazendeiro do reality rural.

Bil Araújo foi parar na Roça após Rico transferir todos os votos que havia recebido para o ex-BBB21 que, por sua vez, puxou Dayane Mello da Baia. Já Gui Araujo sobrou na dinâmica do ‘Resta Um’ por não ser salvo por nenhum de seus colegas de confinamento.