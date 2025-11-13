Guerreiras Mágicas do K-Pop chegam à Capital com espetáculo de dança, música e cultura coreana

Produção brasileira baseada em universo pop promete reunir fãs do gênero em apresentação voltada ao público de todas as idades

Um espetáculo inspirado no universo do K-Pop será apresentado em Campo Grande com a adaptação brasileira intitulada “K-Pop e as Guerreiras Mágicas”. A montagem, que já circula por outras cidades do país, aposta em uma combinação de música, dança e elementos de fantasia para atrair o público fã da cultura pop coreana.

A produção reúne artistas que ganharam visibilidade nas redes sociais e que agora levam para o palco coreografias elaboradas, figurinos temáticos e uma narrativa construída em torno de amizade, coragem e trabalho em equipe. No espetáculo, as chamadas “Guerreiras Mágicas” transformam a apresentação em uma performance audiovisual com apoio de luzes, efeitos e trilhas inspiradas no gênero musical sul-coreano.

De acordo com os organizadores, a proposta é criar uma experiência imersiva, aproximando o público do estilo que se popularizou no Brasil principalmente entre crianças, adolescentes e jovens adultos. Além do aspecto musical, o projeto busca valorizar a cultura pop coreana e o impacto do K-Pop no país.

A adaptação segue o formato de show teatralizado, reunindo dança, interpretação e músicas conhecidas do público fã do gênero. A expectativa dos organizadores é que a apresentação em Campo Grande atraia famílias e admiradores do K-Pop que acompanham o crescimento do movimento no Brasil.

Onde comprar?

• STAND COMPER JARDIM DOS ESTADOS – ao lado da O Boticário

Informações: (067) 99296-6565 – Whatsapp.

( De 2ªf à sábado – Das 13h às 19hs )

• Pelo site, clicando aqui!

/

