Grupo Sampri anima público na Cidade do Natal neste sábado (28)

A programação cultural da Cidade do Natal, localizada na Vila Morena, nos Altos da Avenida Afonso Pena, deste sábado (28), terá o grupo Sampri às 19h30. Na sequência, a tradicional Parada Natalina será realizada às 21h, encantando o público com personagens temáticos e a presença da Família Rena, que já se consolidou como uma das principais atrações natalinas de Campo Grande.

As festividades integram a programação especial “O Natal em CG é Feito pra Você”, promovida pela Prefeitura de Campo Grande, que transforma a Cidade do Natal em um espaço mágico, repleto de atividades para todas as idades.

Para as crianças, a diversão é garantida na Área Kids, que inclui escorregador, brinquedos infláveis, piscina de bolinhas, veículos elétricos para passeio e espaços para atividades artísticas, como desenho e pintura. O carrossel, uma atração em parceria com O Boticário, é um destaque especial, proporcionando momentos especiais para os pequenos e suas famílias.

A Cidade do Natal também valoriza a cultura local, com a presença de artesãos que expõem seus trabalhos temáticos e uma praça de alimentação rica em opções gastronômicas, que explora os sabores de Campo Grande a preços que partem de R$ 6. O presépio montado no espaço resgata a tradição do Natal, proporcionando um ambiente de reflexão e celebração familiar.

A Cidade do Natal abre às 17h30 e a programação segue até o dia 31.

Programação dos próximos dias

A programação segue nos dias seguintes com apresentações culturais e a tradicional Parada Natalina, que será realizada sempre às 21h. Confira os destaques:

27/12 (sexta-feira): Max Henrique – 19h30

28/12 (sábado): Sampri – 19h30

29/12 (domingo): Frequência Zero – 19h30

31/12 (terça-feira): Daran Junior – 20h30 / DJ BWM – 22h30

Por Prefeitura

