Grupo PCIU! Irá representar Mato Grosso do Sul no Festival de Corais de Joinville

Projeto foca no canto coral para o desenvolvimento humano e artístico de crianças e adolescentes

Mato Grosso do Sul será representado no 5º Festival de Corais de Joinville, em Santa Catarina, pelo PCIU! (Projeto Coral Infantojuvenil da UFMS). O grupo embarca nesta sexta-feira (4) para participar de três dias intensos de programação, levando ao público um repertório diverso que inclui obras da música popular brasileira, peças contemporâneas, canções regionais e composições internacionais. Criado em 2013 como um projeto de pesquisa e extensão universitária, o PCIU! já se tornou referência nacional no trabalho com canto coral voltado a crianças e adolescentes.

A apresentação do coral sul-mato-grossense está inserida em uma programação de três dias que acontece entre os dias 3 á 6 de julho em palcos diversos de Joinville, como o Garten Shopping, o Shopping Mueller e a Sociedade Harmonia Lyra. Além das mostras não-competitivas, o evento promove oficinas gratuitas de formação musical para coralistas e regentes de todo o Brasil. Os participantes terão a chance de aprender com alguns dos nomes mais respeitados da regência coral no país, como Maria José Chevitarese, José Alberto Corulli, Ana Lúcia Gaborim, Angelo Fernandes e Luis Gustavo Laureano.

O Festival de Corais Joinville é um dos principais encontros de canto coral do país e celebra a diversidade vocal e a troca cultural entre grupos de todas as regiões. O PCIU! levará ao palco obras emblemáticas de compositores como Gilberto Gil e Alberto Grau, além de músicas sul-mato-grossenses, como as do projeto Crianceiras — que une a poesia de Manoel de Barros com a música de Márcio de Camillo.

Participação no Festival

A preparação do Coral PCIU! para o festival começou ainda em abril, logo após o convite oficial. Com cerca de 60 integrantes atualmente, apenas 15 crianças e adolescentes foram selecionados para a viagem, considerando diversos critérios. A logística para a viagem será realizada pela própria instituição que cedeu um ônibus para o festival.

Além dos ensaios regulares às sextas-feiras, o grupo passou a realizar encontros extras às segundas-feiras. Para reforçar o aprendizado, os alunos também receberam áudios com os arranjos do repertório, gravados, possibilitando o estudo em casa de um material inédito e desafiador.

Para o jornal O Estado, a regente do PCIU!, Ana Lúcia Gaborim, doutora em Artes-Música pela USP, mestre em Música e bacharela em Composição e Regência pela UNESP — falou sobre os preparativos para o 5º Festival de Corais de Joinville, em Santa Catarina. Professora do curso de Música da UFMS e presidente da Associação Brasileira de ABRACO (Regentes de Coros Infantis e Juvenis), contou que, o PCIU participará de uma mostra coral, com apresentação solo na Sociedade Cultural Lírica, além de uma performance em palco aberto em um shopping da cidade.

Um dos momentos mais marcantes da programação será a formação de um grande coro infantojuvenil, reunindo cerca de cem vozes de diferentes estados brasileiros. Juntos, os grupos interpretarão peças previamente ensaiadas, promovendo uma experiência única de integração musical.

Além dessa apresentação coletiva, o PCIU levará ao festival um repertório próprio que valoriza a identidade cultural sul-mato-grossense, incluindo canções do projeto Crianceiras — com arranjos assinados pela própria regente Ana Lúcia Gaborim —, além de obras populares e contemporâneas. Entre as músicas selecionadas para o evento estão Bring Me Little Water, Sylvie (EUA), Ning Wendete (África) e Andar com Fé, de Gilberto Gil.

“Sempre busco trazer diversidade ao repertório, equilibrando o que eles já conhecem com novidades que ampliem sua percepção musical e desenvolvam a técnica vocal de forma artística e consciente”, explica a regente.

Representação

O PCIU faz sua estreia no Festival de Corais de Joinville em 2025, mas já possui uma trajetória sólida em eventos importantes, como o Festival Internacional de Coros de Maringá (2019) e apresentações no Memorial de Curitiba e no Festival do Trânsito do Detran, em Dourados e Bonito. Em 2020, o grupo foi convidado para o festival internacional Canta Pueblo, na Argentina, que infelizmente foi cancelado por causa da pandemia.

Em 2023, participou do projeto nacional “Dia de Festa”, idealizado pela renomada compositora Telma Chan, representando Mato Grosso do Sul em uma faixa individual e numa peça coletiva com corais de todo o Brasil, disponível no Spotify e YouTube. Embora o PCIU não tenha prêmios específicos, esses convites e participações já representam um importante reconhecimento e valorização do trabalho artístico e social desenvolvido pelo grupo.

“Temos coros infantis de ótima qualidade no estado, embora falte mais visibilidade. Esse convite é especial porque reconhece nosso trabalho não só localmente, mas nacionalmente. O PCIU mantém redes sociais ativas e um canal no YouTube com várias apresentações, mostrando nosso repertório e evolução. Esses registros ajudam a divulgar o projeto, atraem convites e fortalecem nosso reconhecimento”, explica Ana Lúcia.

Sobre o PCIU!

Criado em 2013 como projeto de pesquisa e extensão da UFMS, o Coral Infantojuvenil PCIU nasceu da iniciativa da professora Ana Lúcia Gaborim. Apaixonada pelo canto coral desde sua atuação em São Paulo, ela percebeu a ausência de um grupo voltado a crianças e adolescentes na universidade e decidiu fundar o PCIU como parte de sua tese de doutorado. Com cerca de 60 integrantes entre 8 e 18 anos, divididos em grupos iniciantes e avançados, o coral se tornou um espaço de formação musical, afetiva e pedagógica, funcionando como um verdadeiro laboratório artístico.

O Coral PCIU tem se destacado não apenas por sua qualidade artística, mas também pelas parcerias que estabelece com instituições e grupos musicais. Já se apresentou ao lado da Orquestra Sinfônica Municipal, da banda da Base Aérea e participou de projetos como o FETRAN, do Detran. Durante a pandemia, realizou uma obra contemporânea com o grupo de pesquisa da UNESP, e desde a primeira edição marca presença no Simult — Congresso Internacional de Música Coral Infantojuvenil.

“O PCIU já recebeu uma moção da Câmara Municipal de Campo Grande, e também um prêmio do Círculo Universal dos Embaixadores da Paz, uma organização internacional da qual eu também faço parte como embaixadora. Esse reconhecimento nos foi concedido por nossa atuação como promotores da paz e da cultura da paz, sendo considerados um verdadeiro ‘Ponto de Paz’. O trabalho que desenvolvemos tem repercussão e valor artístico, educacional e social”, destaca a regente.

O PCIU, projeto coral infantojuvenil da UFMS, reforça a importância da cultura e da arte na formação de crianças e adolescentes. Ana Lúcia finaliza afirmando que, o canto coral vai muito além da música, sendo uma prática que desenvolve aspectos humanos, artísticos e emocionais.

“Investir em canto coral é investir no desenvolvimento humano, artístico e emocional das crianças e adolescentes. Mais que música, é uma ferramenta que transforma vidas, promove inclusão e cria memórias afetivas duradouras. Nosso objetivo vai além do comercial: queremos emocionar e formar cidadãos melhores por meio da arte”.

Amanda Ferreira