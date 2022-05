Grupo de teatro ‘Cia BuZum!’ viaja pelo país se apresentando dentro de um ônibus

Reportagem: Méri Oliveira

Com apresentações gratuitas em Dourados de segunda-feira (23) até a sexta-feira (27), a Cia BuZum! segue depois para Nova Alvorada do Sul, onde se apresenta entre os dias 30 de maio e 1º de junho, em uma versão adaptada do ônibus para o palco. Depois de Mato Grosso do Sul, a trupe viaja para o interior do Rio Grande do Sul, para levar a cultura que compõe um universo rico de personagens que ganham vida própria em cada espetáculo, o teatro de bonecos.

Com a agenda lotada para 2022, a Cia BuZum! chega em Mato Grosso do Sul com apoio da CCR MSVia para apresentar o espetáculo “O Grande Perigo”. Ao todo, sete estados do país receberão a companhia ao longo do ano, com apresentações de seus espetáculos, já reconhecidos e aplaudidos pelo público, como o “Caipira” e “Curumim”, e mais a estreia de um espetáculo inédito no segundo semestre.

Para Mariane Gutierrez, diretora de produção do BuZum!, que é natural de Campo Grande, voltar ao Estado com a cia “é uma alegria em dobro, além de levarmos o BuZum! a lugares novos, estamos voltando pra minha terra natal. Nunca fomos a Dourados ou Nova Alvorada do Sul, estamos cheios de expectativas boas, pois ficaremos alguns dias nas cidades e poderemos conhecer melhor as crianças, é sempre uma alegria viajar com o BuZum! e ver a carinha de empolgação do público ao assistir aos espetáculos!”

Impacto da experiência

Quando perguntada se tem alguma história curiosa que tenha acontecido durante as viagens, Mariane relembra uma história – que na verdade tem beleza e delicadeza tocantes – sobre como o trabalho que desenvolvem impacta em quem passa pela experiência de assistir aos espetáculos.

“Quando estávamos no sertão da Bahia, eu estava do lado de fora do ônibus, esperando a equipe organizar o cenário e arrumar o ‘BuZum!’ para iniciar a sessão. Uma criança parou ao meu lado e perguntou o que era aquilo tudo ali na calçada, e eu respondi que era o cenário. Ele então me perguntou o que era cenário, e eu disse que era para fazer a peça de teatro. Ele veio com outra pergunta: ‘Tia, o que é teatro’? Ele nunca tinha ouvido essa palavra, muito menos assistido a uma peça. Eu disse+ pra ele que logo ele descobriria o que é teatro. Quando começamos a apresentação ele era o primeiro da fila. Quando a peça acabou ele logo entrou na fila para ver novamente, assistiu às seis sessões que fizemos nesse dia, e no final perguntou se ele poderia seguir viagem com a gente, porque ele tinha gostado muito do tal teatro”, conta a diretora.

Mari ainda adianta que o público pode esperar “um espetáculo divertido, lúdico e muito poético. A peça que vamos levar se chama ‘O Grande Perigo’ e conta a saga de Tatá, uma tartaruguinha que ao nascer quer reencontrar sua mãe e volta pro mar em busca dela, passa por vários perigos, mas ao final encontra aquele que é o Grande Perigo para a vida das tartarugas e de centenas de animais marinhos, um mar de plástico. A gente já apresentou esse espetáculo em centenas de locais e certamente é uma das peças de maior sucesso da BuZum!”, conclui.

Espetáculo “O Grande Perigo”

O Grande Perigo narra a história de Tata, uma pequena tartaruga que logo ao nascer volta para o mar em busca de sua mãe. Tata enfrenta vários perigos, tão comuns à vida das tartarugas marinhas, como uma andorinha que tenta comê-la, um caranguejo que a persegue, peixes elétricos, um polvo, um perigoso tubarão e uma enorme baleia. Tata foge de todos os perigos e ao final encontra sua mãe, mas percebe que ela está presa em um mar de lixos e plásticos. Com muita coragem, Tata consegue salvar sua mãe e as duas nadam para longe daquele grande perigo.

Planos

Mariane conta que a companhia já está com a agenda lotada até o final deste ano e que devem voltar ao Estado para percorrer 10 municípios e, posteriormente, o grupo viaja para Bahia, Região dos Lagos, Rio de Janeiro, Interior de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. “Para 2023 estamos escrevendo novos projetos e buscando novos patrocínios e novos formatos de patrocínio. O BuZum! acontece majoritariamente com patrocínio via leis de incentivo, principalmente a Lei de Incentivo à Cultura, a antiga Lei Rouanet, somente desta forma temos conseguido levar teatro gratuitamente a tantas crianças no país, então a gente segue defendendo esse mecanismo, que tem sido tão atacado ultimamente, porque somente com políticas públicas é que conseguiremos diminuir, um pouco, esse abismo cultural que assola o país e garantir mais dignidade a todos e todas. A gente acredita que o acesso amplo e gratuito a bens culturais é também essencial para uma vida mais plena”, finaliza.

Estimativas

O BuZum! deve fazer aproximadamente mil apresentações em um total de 141 dias, para um público estimado de 50 mil pessoas. Os espetáculos serão apresentados em praças e escolas públicas por meio da Secretaria Especial da Cultura – Ministério do Turismo, com incentivo da Lei Rouanet e pelo Instituto CCR, no trecho da CCR MSVia.

Reinvenção

O palco é fora do ônibus, em uma estrutura ampla. A plateia assiste a cada sessão do espetáculo ou em escolas ou em praças públicas, com distanciamento seguro, de forma protegida. Diversão garantida para público com a vivacidade do tradicional teatro de bonecos. O que antes acontecia originalmente no BuZum!, dentro do ônibus, hoje é no palco.

Prêmios

Em 2016, o BuZum! recebeu o Prêmio Governador do Estado de São Paulo para Cultura, na categoria Arte para Crianças – Voto Popular. Em 2014, a companhia foi contemplada com o prêmio de Melhor Produção e Melhor Autor de Texto Original no 1º Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem (ex-Prêmio Femsa).

A companhia é dirigida por Beto Andreetta, Jackson Íris e Mari Gutierrez, junto à equipe de produtores, montadores, motoristas, secretárias e atores. Todos levam à plateia itinerante novas possibilidades nas quais a imaginação e a fantasia se expandem nos contos com seus bonecos teatrais inovadores.

