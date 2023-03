Grupo estreia espetáculo sobre escritoras de contos de fadas que foram invisibilizadas

O Grupo Casa estreia o espetáculo As Preciosas, inspirado no livro Na companhia de Bela, de Susana Ventura, Cassia Leslie e Roberta Asse, nesta quinta-feira (23), na Casa de Ensaio, em Campo Grande.

Um convite ao cultivo, resgate e à escuta de obras criadas por mulheres, a qualquer tempo, a peça será apresentada em duas sessões: às 19h e às 20h30, ela segue em cartaz até o dia 26.

A dramaturgia e direção são de Ligia Tristão Prieto, a direção musical de Sofia Basso e a direção de arte de Raphael Henrique. As interpretações das três personagens em cena ficam a cargo das atrizes Lívia Lopes, Renata Cáceres e Kelly Figueiredo, que levam ao palco suas experiências com o teatro, palhaçaria, circo e dança.

Os ingressos podem ser adquiridos via Sympla, (clicando aqui). Além das apresentações, o grupo promove três oficinas gratuitas e abertas ao público: Escrita e dramaturgia para mulheres, com Ligia; Palhaçaria feminina, com Kelly Figueiredo; e Contação de histórias, com Renata Cáceres.

O projeto faz parte do Mulheres em Cena – Manutenção do Grupo Casa, contemplado pelo Programa Municipal de fomento ao teatro – FOMTEATRO 2021, pela SECTUR, e conta com o apoio do Sesc, da Ube – MS e da Casa de Ensaio.

As Preciosas

O espetáculo, baseado no livro Na companhia de Bela, de Susana Ventura, Cassia Leslie e Roberta Asse, narra a história de três funcionárias da máquina do tempo da humanidade, localiza fora da Terra: Eva, decidida, consciente, movida pela urgência de encontrar um caminho para um mundo onde todos possam viver; Madalena, a mais nova, leve, sonhadora, que acredita que tudo é possível; e Luci, a mais velha, debochada, engraçada e calma, consciente do fracasso do mundo e do seu próprio em mudá-lo.

Interpretadas por Lívia Lopes, Renata Cáceres e Kelly Figueiredo, respectivamente, as personagens são incansáveis na tentativa de sincronizar a consciência humana com o período cronológico histórico. Por isso, trazem à cena As Preciosas, escritoras esquecidas ou anônimas de Contos de Fadas do séc. XVII e XVIII – a exemplo da francesa Gabrielle-Suzanne de Villeneuve, autora da mais antiga versão da fábula A Bela e a Fera – cujos textos chegaram até os tempos atuais assinados por homens.

Elas acompanham, na grande máquina, todos os acontecimentos, movimentos vividos no planeta em que elas já estiveram em algum momento. “É uma peça que, além de falar de mulheres escritoras e suas importâncias, é uma luta pelo feminismo”, afirma a diretora Lígia Tristão Prieto. “Ela tem todo um discurso de que nós mulheres não podemos parar de existir, essa luta é nossa. É preciso que a gente continue fazendo essa máquina girar”, continua. “Por isso, também, pelo menos 90% da equipe é composta por mulheres.”

As oficinas

Entre os dias 19 e 22 de março e 1 e 2 de abril, o Grupo Casa realiza as oficinas Escrita e dramaturgia para mulheres, com Ligia; Palhaçaria feminina, com Kelly Figueiredo; e Contação de histórias, com Renata Cáceres. Serão três acompanhamentos do ensaio geral de As Preciosas e mais dois encontros posteriores, para aprofundar a temática de cada um.

No primeiro workshop, o objetivo é percorrer a construção da cena, das personagens e da história, em uma única amarração. Em seguida, os encontros são voltados para a construção de texto e ampliação da escrita literária para a cena dramática. Em Palhaçaria feminina, Kelly trabalha, em um primeiro momento, a possibilidade da palhaçaria na cena. Depois, leva-os à sala de ensaio para se dedicarem ao olhar do palhaço – aquele que vê tudo pela primeira vez – a escuta, o jogo da cena e a improvisação.

Por fim, Renata conversa com os participantes sobre a contação de história em cena, pontuando técnicas de contar histórias, como a escolha literária, tipos de contos, fruição e verossimilhança, oralidade, tempo, ambiente, contador em cena, música e elementos, variações e jogos cênicos. O encontro é finalizado com um exercício prático coletivo.

Serviço

Espetáculo As Preciosas

De 23 a 26 de março (de quinta-feira a domingo)

Sessões às 19h e às 20h30

Local: Casa de Ensaio

Rua Visconde de Taunay, 203, Amambai

Campo Grande (MS)

Ingressos: http://www.sympla.com.br/event__1921244

Oficina Escrita e dramaturgia para mulheres com Ligia Tristão Pietro

Dia 19 de março, das 14h às 18h

Dias 21 e 22 de março, das 18h às 22h

Dia 1 e 2 de abril, das 8h às 12h

Local: Casa de Ensaio

Rua Visconde de Taunay, 203, Amambai

Oficina Palhaçaria feminina com Kelly Figueiredo

Dia 19 de março, das 14h às 18h

Dias 21 e 22 de março, das 18h às 22h

Local: Casa de Ensaio

Rua Visconde de Taunay, 203, Amambai

Dia 1 e 2 de abril, das 14h às 18h

Local: Teatro Grupo Casa

Rua Visconde de Taunay, 306, Amambai

Oficina Contação de histórias com Renata Cáceres

Dia 19 de março, das 14h às 18h

Dias 21 e 22 de março, das 18h às 22h

Local: Casa de Ensaio

Rua Visconde de Taunay, 203, Amambai

Dia 1 e 2 de abril, das 8h às 12h

Local: Teatro Grupo Casa

Rua Visconde de Taunay, 306, Amambai

Entrada gratuita

