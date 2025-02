Gratuito para a criançada! Carnavalzinho do Bosque acontece de 1º a 4 de março

A folia no Bosque foi pensada para a garotada! De sábado (1º) até terça-feira (4), foi preparada uma programação repleta de brincadeiras gratuitas. O Carnavalzinho do Bosque será das 16h às 19h, no 1º piso, em frente à Lojas Americanas.

Cada dia de evento terá uma temática para você se programar e curtir com as crianças. A classificação é livre e haverá banda de marchinhas e ritmos de Carnaval. Até os pets terão o momento de mostrar que capricharam na fantasia. ,

Confira a programação:

• 01/03 – Abertura Carnaval Tradicional + brincadeiras + Banda de Marchinhas;

• 02/03 – Carnaval dos Super-heróis + brincadeiras + desfile crianças e famílias + Banda de Marchinhas;

• 03/03 – Bloquinho + brincadeiras + Banda de Marchinhas;

• 04/03 – Brincadeiras + Carnaval dos pets + desfile + Banda de Marchinhas;

Além das brincadeiras, estão previstas apresentações culturais, distribuição de pipoca e a presença de mascotes das lojas. Não é necessário fazer inscrição, basta vestir a fantasia e ir até o local. As famílias que vierem fantasiadas e participarem das brincadeiras concorrerão a brindes como ingressos para o cinema UCI e prêmios das lojas parceiras do evento.

Serviço

O Shopping Bosque dos Ipês está localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram