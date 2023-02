Governo patrocina espetáculo ‘A Fabulosa História do Guri-Árvore’

O grupo de teatro Fulano di Tal circula por Mato Grosso do Sul visitará os municípios do Estado até 11 de março com apresentações do espetáculo ‘A Fabulosa História do Guri-Árvore’, oficinas e serenatas, por meio do projeto ‘Os bocós e suas andanças pelo MS’.

Os ‘bocós’ começam as andanças pelo Norte do estado, passando por Rio Negro no dia 27 de fevereiro, São Gabriel do Oeste no dia 28 e, em Rochedo, no dia primeiro de março. Em seguida seguem para o Leste, em Ribas do Rio Pardo no dia 02 de março, Santa Rita do Pardo no dia 3 e, em Nova Andradina, no dia 4.

Na região Sul andam por Fátima do Sul no dia 06, em Rio Brilhante no dia 07 e, em Maracaju, em 08 de março. A circulação será encerrada na região Oeste, em Miranda no dia 09, em Aquidauana no dia 10 e, em Terenos, em 11 de março.

O projeto está sendo realizado com o incentivo do FIC (Fundo de Investimentos Culturais) de Mato Grosso do Sul, da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

