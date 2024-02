Governo de MS destina mais de R$ 170 milhões para ações e eventos culturais em 2024

Durante o lançamento do MS Cultural, realizado na noite de ontem (5), o Governo do Estado divulgou o calendário de ações da Fundação de Cultura para 2024. Com mais de 100 ações ao longo do ano, o Estado terá uma soma de R$ 176 milhões para orçamento, incluindo o Fundo de Investimentos Culturais

Serão mais de 150 atividades farão parte este ano do calendário cultural de MS, contemplando todos os segmentos artísticos e culturais de MS. O orçamento será aplicado em políticas, programas, ações e projetos, bem como nas realizações de festivais, como o de Bonito, América do Sul e Campão Cultural. A estimativa é que esse “pacote” da cultura beneficie mais de 5 mil artistas, além da população em geral.

Ações

Ações de revitalização e restauração de equipamentos culturais também fazem parte do projeto a ser lançado e tem como objetivo garantir espaços de disseminação e conservação da identidade cultural do Estado. Entre as obras a serem realizadas em 2024 estão: restaurações do Castelinho de Ponta Porã, Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul (Marco), Vagão Ferroviário (antigo Vagão do Trem do Pantanal), Igreja de São Benedito; reforma do prédio do antigo Labcen, para abrigar o Arquivo Público Estadual; Salvaguarda do Patrimônio Imaterial de MS; restauro Manoel de Barros e restauro Forte Coimbra.

Entre as ações estão o apoio às ligas de Blocos e Escolas de Samba para a realização do Carnaval, em fevereiro, com um investimento de R$ 2,3 milhões para Campo Grande e Corumbá.

O MS ao Vivo , programa de apresentações culturais e fomento de economia criativa a cada segundo domingo do mês no Parque das Nações Indígenas com um show nacional e shows regionais, além de intervenções de teatro, dança e circo, será realizado no período de março a novembro. Continua o Catedral Erudita, projeto que leva música erudita a templos religiosos, a ser realizado em dezembro.

O programa de incentivo à economia criativa e intervenções culturais nas maiores feiras e festas gastronômicas de MS, o Rota Gastronômica, acontece de março a dezembro, período em que também acontece a Film Comission, projeto para alavancar as ações de audiovisual no MS por meio da transversalidade de áreas.

A Plataforma Mapa Cultural de MS + Prosas visa consolidar a plataforma “Mapa Cultural de MS” como base de cadastro oficial do Estado e operacionalizar eletronicamente os editais da FCMS (inscrição, avaliação e divulgação), em substituição à plataforma do GoogleDocs. Para isso, será contratada empresa especializada em serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC). O prazo pra realização é o mês de setembro.

Na área de Artesanato nesse campo estão programadas ações de capacitação e apoio técnico; mapeamento e catalogação do artesanato indígenas; edital de premiação para artesãos; entre outras, com destaque para a Semana do Artesão, de 18 a 25 de março; a participação em feiras de artesanato nacionais, com presença confirmada em seis eventos; Artesania, com realização de oficinas técnicas, de abril a novembro; realização da Semana da Moda em Campo Grande.

Na área de audiovisual, acontece o projeto Rota Cine MS, que disponibilizará kit cinematográficos nos municípios entre maio e novembro e o festival de cinema Pantanal Film, em abril.

A Arte de Rua também será contemplada com o Circula Perifa e Conexões Graffiti, de maio a novembro. Na área de artes visuais acontece e, mpve,brp p Salão de Arte de MS, com o objetivo de selecionar e premiar a produção regional e nacional.

Na área de Artes Cênicas acontece o projeto Boca de Cena – Mostra Sul-Mato-Grossense, em abril. A Semana Pra Dana será retomada, em abril e o Circuito Dança no Mato, com programação a partir de abril também.

Os shows do Som da Concha vão acontecer no segundo e penúltimo domingo de cada mês. Serão 14 apresentações, 9 em Campo Grande e 4 no interior do Estado, entre os meses de maio e dezembro. Em abril, acontecerá a III Feira da Música de Campo Grande, mostra da identidade dos músicos sul-mato-grossenses, com palestras, oficinas, painéis, stands, rodada de negócios, debates e shows musicais.

O 24º Proler vai ser realizado de abril a outubro; Leia Mais em julho; XIII Simpósio de Educação Patrimonial em agosto e MS GEEK (cultura nerd), de junho a agosto.

Projetadas para fomentar e valorizar as inúmeras práticas culturais existentes no Estado, as ações do MS Cultural têm como meta gerar oportunidades e acesso amplo e irrestrito a toda a população, dada a importância da cultura na formação cidadã do sul-mato-grossense, marcada pela diversidade e forte associação com o meio ambiente.

Com informações da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.