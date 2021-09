Globo passa Mion para trás, bate o martelo e define apresentador que ninguém imaginava para assumir o BBB22

Surpreendentemente, o favorito ao cargo de Tiago Leifert não é Marcos Mion Ao contrário do que todos imaginavam, Marcos Mion não é favorito ao cargo de Tiago Leifert no BBB 22. A Globo, aparentemente, tomará uma decisão para lá de inesperada.

Globo passa Mion para trás, bate o martelo e define apresentador que ninguém imaginava para assumir o BBB 22.

É isso mesmo, Tadeu Schmidt está no topo para assumir a casa mais vigiada do Brasil a partir do próximo ano, segundo o que informa o Notícias da TV.

O motivo? Tudo isso seria uma tentativa de manter o padrão do reality com a apresentação de um jornalista. Assim como Tiago Leifert, Pedro Bial também tinha o mesmo cargo.

Unindo o útil ao agradável, a Globo também deseja mudar o formato do Fantástico, então, realocar Tadeu Schmidt à outra atração já ajudaria nessa parte.

Pois bem, a torcida por Marcos Mion está assídua. Muitos desejam que o ex Fazenda brilhe no BBB, mas, esse pode não ser os planos da Globo.

E quem se questiona sobre a experiência de Tadeu Schmidt com o entretenimento, pode-se dizer que ela é escassa, mas, no “Cavalinhos do Fantástico” o jornalista surpreendeu e agradou às crianças.

Além disso, Tadeu Schmidt agrada o público mais tradicional e também os jovens, então, seria uma carta coringa. Por mais que Marcos Mion esteja surpreendendo na Globo, os planos para ele são outros.

Porém, como a emissora está cheia de surpresas desde a saída de Faustão, não seria de se estranhar se ela voltasse atrás na decisão e elegesse Marcos Mion ao cargo, como esperado.

A confirmação de saída de Tiago Leifert foi dada no fim da última quinta-feira (09) e caiu como uma bomba até mesmo aos seus superiores. Jamais imaginava-se que o jornalista tinha desejo de deixar a emissora. Então, sua despedida será feita ao final do The Voice Brasil em dezembro.