Galeria de Vidro recebe exposição “Campo Grande em Traços e Cores”

A mostra contém 122 desenhos retratando monumentos da Capital

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), inaugurou na última quarta-feira (18), na Galeria de Vidro, a exposição “Campo Grande em Traços e Cores”. Com entrada gratuita e visitação aberta até o dia 1º de setembro, a mostra é uma realização do grupo Urban Sketchers e integra o calendário alusivo aos 122 anos de Campo Grande e também celebra os dois anos de existência do coletivo.

O grupo é formado por profissionais e estudantes das mais variadas profissões, que se reúnem para fazer desenhos de observação da cidade. A mostra apresenta ilustrações de 17 autores com trabalhos realizados com diversos materiais e técnicas.

A arquiteta e urbanista Beatriz Meneghini explicou o que é o Urban Sketchers: “O grupo Urban Sketchers surgiu em 2007, e significa ‘croquis urbanos’. É um coletivo global. Iniciado com um pequeno grupo de pessoas, que se reuniam e iam ‘in loco’ para realizar desenhos e foi se expandindo. Hoje, no Brasil, nós temos 53 grupos, cada cidade funda o seu. Aqui em Campo Grande nós temos mais de 60 membros”, exclareceu Beatriz.

Segundo a arquiteta, a proposta do grupo é trabalhar exclusivamente com desenhos e é possível acompanhar o trabalho do Urban Sketchers, nas redes sociais.

“A ideia é retratar o cotidiano por meio de desenho e não de fotos, nós procuramos os bens tombados, o patrimônio, para mostrar o que a cidade tem de bonito. Já fizemos 34 encontros e por causa da pandemia, agora ficou restrito ao Google Street View, mas nem por isso a gente parou. Nós temos profissionais de várias áreas, entre arquitetos, engenheiros e publicitários, além de diversos estudantes. Hoje temos 450 seguidores no Facebook e mais de 1.000 no Instagram, então é um grupo que está integrado e segue todas as regras do Urban Sketchers mundial.”

De acordo com Beatriz Meneghini, que também expõe seus trabalhos na mostra, a exposição é composta por 122 obras. “Nelas são apresentados os mais variados monumentos da cidade. Nossa expectativa, além de divulgar o nosso trabalho, é chamar atenção para o grupo e obter mais adesão”, diz ela. Quem quiser conhecer o trabalho do grupo pode acessar o Instagram @uskcampogrande_ms e também pelo Facebook www.facebook. com/groups/2450353511912752/

Galeria de Vidro

O espaço recebe, mensalmente, exposições de artistas locais. Caso você seja artista e queira expor suas obras, entre em contato pelo telefone (67) 4042-1313.

SERVIÇO: A exposição está localizada na Galeria de Vidro, dentro da Plataforma Cultural, na Avenida Calógeras, 3015. A entrada é totalmente gratuita. A visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h30.

(Texto de Marcelo Rezende)