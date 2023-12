Galeria de imagens: última lua cheia de 2023 vista do espaço é divulgada

O perfil oficial da Estação Espacial Internacional (ISS) publicou no X (antigo Twitter), na quarta-feira (27), imagens da última lua cheia de 2023, registradas direto do espaço. “A “Lua Fria” de dezembro fica logo além do brilho azul do horizonte da Terra enquanto a Estação Espacial Internacional orbitava quase 270 milhas acima do Oceano Pacífico”, descreveram na publicação”.

Confira as imagens:

Com informações do SCC10.

