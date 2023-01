Funesp oferece Instagram com as atividades para parques da Capital

Funesp (Fundação Municipal do Esporte), oferece Instagram com as 48 oficinas, em diversas modalidades esportivas para que a população conheça e se inscreva para as atividades nos parques da Capital.

Em 2023 as atividades escolhidas são: Zumba, Funcional, Pilates, Futebol, Judô, Musculação, Ballet, Voleibol, Atletismo, Capoeira, Tênis, Ciclismo, Muay Thai, dentre outras , que são disponibilizadas à toda população, nos horário matutino, vespertino e noturno.

No ano passado os 150 profissionais da Funesp receberam cerca de 12.200 inscritos em 90 núcleos.

Serviço

As atividades oferecidas pela Fundação Municipal do Esporte podem ser conferidas na aba “Praças e Parques” neste link: https://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/

As inscrições podem ser feitas no local da atividade, direto com o professor que oferece a modalidade. Os horários e locais também estão disponíveis no Instagram da Funesp (@funespcg) na aba “Oficinas”. Para mais informações (67) 3314-3971 – Ramais 3224 ou 3225 (Setor de Gerência de Atividades Sistemáticas).