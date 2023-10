Fundação de Cultura leva oficina de Amigurumi para detentos e artesãs em Naviraí

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), por meio de sua Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais, promoveu oficinas de Amigurumi durante a semana de 18 a 22 de setembro de 2023. As atividades contemplaram os internos do Presídio de Segurança Máxima de Naviraí no período da manhã e artesãs pela Fundação Municipal de Cultura no período da tarde.

Rejane Benetti Gomes, gestora de Atividades Culturais na gerência de Artesanato da FCMS, destacou a amplitude dessas oficinas. “A FCMS visa despertar não apenas a criatividade e o talento artístico das pessoas, mas também fomentar o desenvolvimento econômico dos municípios, gerando renda por meio das atividades artesanais.”

A oficina ministrada no Presídio de Segurança Máxima de Naviraí tinha como objetivo ensinar um ofício aos custodiados, visando a reintegração ao mercado de trabalho. Valdirene de Góis Domingos, chefe da Educação na instituição, enfatizou a importância da formação. “Muitos estão fora do mercado de trabalho há bastante tempo, e esta é uma oportunidade de aprender um ofício. As peças produzidas pelos custodiados serão levadas para venda em uma feira em Campo Grande em novembro, proporcionando um incentivo à remição da pena.”

Os internos também compartilharam suas experiências e perspectivas. R.J.B.L., 25 anos, que já fazia artesanato, ressaltou a expectativa de aprimoramento e futuras possibilidades de renda. C.F.S., 42 anos, por sua vez, valorizou o aprendizado como terapia e oportunidade de exercitar o cérebro, pensando no futuro após a reintegração.

No período da tarde, na Fundação de Cultura de Naviraí, artesãs puderam participar do curso de Amigurumi, uma técnica japonesa que cria pequenos bonecos feitos de crochê ou tricô. A parceria entre a FCMS e a Fundação Municipal de Cultura foi ressaltada por Virgínia Moreira de Melo, coordenadora de Artesanato de Naviraí, que reconheceu a importância do aprendizado diversificado.

As alunas demonstraram interesse e entusiasmo para aprimorar suas habilidades e gerar renda a partir do artesanato. Edineia da Silva Alcântara, uma das alunas, planeja continuar a produzir Amigurumi e já tem encomendas. Já Ana Paula Martins dos Santos, trabalhando com artesanato, vê o curso como uma oportunidade de aprender novas técnicas e ampliar suas opções de venda.

Jonas dos Santos Ferreira, diretor do Presídio de Segurança Máxima de Naviraí, enalteceu a parceria com a FCMS, destacando o papel essencial das atividades para a ressocialização dos custodiados. Alexandra Ferreira Sampaio, ministrante das oficinas, ressaltou a surpreendente dedicação dos alunos e a importância do artesanato em suas vidas.

Para os municípios interessados em implementar oficinas de artesanato, a FCMS disponibiliza a Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais para contato, por meio dos telefones (67) 3316-9107 / 3316-9152 ou pelo e-mail [email protected]. A iniciativa representa uma oportunidade valiosa de integração social e desenvolvimento econômico por meio das artes.

Com informações de Karina Lima, FCMS