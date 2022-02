Fundação de Cultura abre seleção para o Som da Concha 2022

A partir desta terça-feira (8), bandas e músicos solo de todo Mato Grosso do Sul podem se inscrever para o Som da Concha 2022. O projeto da (FCMS) Fundação de Cultura de MS está com inscrições abertas para bandas e artistas residentes do Estado para se apresentarem na Concha Acústica Helena Meirelles, localizada no Parque das Nações Indígenas.

Devido a pandemia de COVID-19, os shows poderão ser realizados por lives ou presencialmente, a depender das normas de biossegurança que estiverem em vigor no momento da realização.

O Som da Concha promove a saúde e o bem-estar da população por meio da arte, pluralizando a cultura regional e beneficiando artistas de MS por meio de recursos básicos que serão destinados a toda uma classe de profissionais envolvidos nas programações das lives.

Conforme o edital, serão selecionadas 24 atrações musicais, 12 para o show de abertura e 12 para o show de encerramento. Os artistas contemplados receberão R$ 3.500,00 para apresentação com duração de 40 minutos cada para os shows de abertura e R$ 7.500,00 para apresentação com duração de 60 minutos cada para os shows de encerramento.

A previsão é que os shows sejam realizados nos dias 3, 17 e 31 de julho; 7, 21 e de agosto; 4, 18 de setembro; 2, 16 e 30 de outubro e 13 e 27 de novembro.

De acordo com a Fundação de Cultura, a ordem de apresentação será estabelecida a partir de critérios da produção do projeto Som da Concha 2022.Todos os artistas selecionados serão comunicados da sua data de apresentação em até 05 dias úteis após a homologação do resultado.

Gerente de Difusão Cultural, Soraia Ferreira ressalta que o início dos shows estavam previstos para abril, contudo, precisou ser adiado para julho devido a reforma da Concha Acústica.“Este adiamento foi necessário, para que as obras na Concha possam estar terminadas até o início dos shows. A previsão é que os shows sejam presenciais, mas se houver mudança no cenário pandêmico, há a possibilidade de serem online”, explicou.

A seleção é restrita a artistas residentes e com atividades musicais em Mato Grosso do Sul, o edital prevê ainda que músicos instrumentistas, cantores solos, bandas, grupos ou coletivos musicais que se apresentaram na Edição do Som da Concha 2021, não poderão participar neste ano. Cada artista poderá apresentar uma única proposta de apresentação.

Serviço:

As inscrições seguem até o dia 25 de março, por meio do formulário Google. O edital com todas as informações está disponível no link: www.fundacaodecultura.ms.gov.br.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: Gerência de Desenvolvimento e Difusão de Programas Culturais (67) 3316-9316, 8 horas às 11 horas e 30 minutos e das 13 horas 30 minutos às 17 horas e 30 minutos, ou pelo e-mail fcmsmusica@gmail.com

(Com assessoria)