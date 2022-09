Fotógrafo Wilmar Carrilho leva seu olhar ambientalista ao III Congresso Ibero-Americano de Arborização Urbana

Campo Grande é uma cidade de ruas largas e grande área verde. Tanto que por três vezes já recebeu o título de “Tree City Of de World”, ou “Cidade Árvore do Mundo”, em tradução livre, sendo que a última vez foi já em 2022. A partir de amanhã (17), até a sexta-feira (23), a Capital recebe o XXIV Congresso Brasileiro e III Congresso Ibero-Americano de Arborização Urbana e, ainda, a exposição do fotógrafo Wilmar Carrilho que, apesar de não ter recebido nome, deveria ser chamada de “encantadora de olhares”, dadas as belezas que retrata.

Gisseli Giraldelli, auditora ambiental da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana) e que está na organização do evento, explica a relevância deste ao jornal O Estado. “Esse evento era para ter acontecido em 2020, e foi adiado duas vezes por causa da pandemia, então estávamos na maior expectativa por ele, porque é o maior evento de arboricultura do Brasil inteiro, que trata de várias questões da cadeia produtiva da arboricultura, da questão da importância das árvores e Campo Grande, como uma cidade que é referência – internacional, inclusive – na arborização, é a melhor cidade para receber um evento desse porte.”

Para Wilmar Carrilho, o evento vai muito além dos temas que pretende trazer à baila. “Esse evento dá a Campo Grande uma enorme visibilidade na questão do meio ambiente e na importância da arborização urbana, não só em termos de embelezamento, mas também de saúde e preservação da natureza, onde ocorrerão palestras de exemplos de conservação, novas técnicas, novos manejos no trato das áreas verdes nas cidades”, explica.

As expectativas de Gisseli são proporcionais à importância do CBAU (Congresso Brasileiro de Arborização Urbana) e CIAU (Congresso Ibero-Americano de Arborização Urbana) 2022: “É um evento internacional, onde a gente vai receber muita informação, muita troca sobre a questão das árvores e das florestas urbanas, então a gente tá na maior expectativa, muito entusiasmado, vai ser um evento muito legal, um evento técnico-científico de primeira qualidade”, dispara.

Exposição

Wilmar Carrilho é conhecido por fotografar belezas naturais da Cidade Morena, quer sejam relacionadas à fauna ou à flora, e vai mostrar um pouco disso para os participantes do evento.

“Vou expor fotos dos nossos ipês, paineiras e outras áreas verdes de Campo Grande, mostrando nossa rica e bela arborização urbana, que recebeu o título de Tree City of the World, pela Arbor Day Foundation, um órgão da ONU (Organização das Nações Unidas)”, detalha o fotógrafo.

E complementa: “Na verdade essa exposição é uma coletânea de 72 fotos de paisagens, principalmente árvores na área urbana, que embelezam e nos faz ter uma melhor qualidade de vida em nossa cidade”, pontua Carrilho.

O fotógrafo entende que o CBAU/CIAU 2022 oferece uma chance rara, tanto a ele quanto aos participantes. “Essa é uma oportunidade única, num evento nacional e internacional tão importante, relacionado ao meio ambiente. Agradeço à Gisseli Giraldelli, auditora ambiental da Semadur, pelo convite e por mostrar essas belezas que vemos todos os dias, compartilhando, através de imagens fotográficas, com os visitantes, palestrantes e frequentadores desse evento.”

Quando perguntado sobre o que leva em conta ao tirar uma foto, Wilmar afirma que “geralmente é o todo, a visão fotográfica vai sendo apurada com a prática e o olhar crítico. Às vezes, passo por um local e já visualizo uma foto, um quadro pronto. Tem também as situações inesperadas, que aparecem e nos presenteiam por estar na hora certa e no lugar certo, às vezes sem querer”.

Evento

O CBAU é promovido pela SBAU (Sociedade Brasileira de Arborização Urbana). Este ano, será realizada a XXIV em Campo Grande, nas dependências da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). O evento inicia amanhã (17), no Parque das Nações Indígenas com o Campeonato Brasileiro de Escalada em Árvores. E a partir de segunda-feira (19), a programação passa a ser realizada na sede da UFMS.

O tema geral do congresso é a Floresta Urbana Viva. A proposta é despertar a atenção para as singularidades das florestas urbanas, como geradoras de conexões entre homem e natureza, entre cidade e entornos.

A floresta urbana viva é aquela que abriga ecossistemas capazes de se manter e se reproduzir apesar das interferências e dos conflitos existentes com as infraestruturas (aéreas, ao nível do solo e subterrâneas) necessárias à cidade.

A programação completa do CBAU/CIAU está disponível no site http://cbau.eco.br/programacao-cbau/ SBAU A SBAU tem por objetivo principal, com a realização de eventos, a troca e atualização de conhecimentos na área, bem como a difusão das boas práticas entre os diversos atores da cadeia produtiva, inclusive os cidadãos (www.sbau.org.br).

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.