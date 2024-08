Folclore, extraterrestres e preservação ambiental são temas de animação

Filme será lançado no Museu da Imagem e do Som, a partir das 19h

A magia e a riqueza do folclore brasileiro estarão em evidência nesta quinta-feria (8), com o lançamento do filme ‘Curupira – O Herói da Mata’, no Museu da Imagem e do Som, em Campo Grande, a partir das 19h. Com direção de Gustavo Santana, o público irá mergulhar em uma aventura cheia de fantasia e mensagens ecológicas, destacando a importância da preservação ambiental.

O curupira é um dos mais emblemáticos personagens do folclore brasileiro, que surgiu nos povos indígenas, sendo relatada pela primeira vez no século XVI. Ele é conhecido por ser o guardião da floresta e por punir aqueles que entram nela para derrubar árvores ou caçar animais. Foi uma das primeiras lendas indígenas registradas pelos portugueses.

Além disso, as características físicas do curupira são bem conhecidas: pequeno, cabelos vermelhos como o fogo, pés ao contrário. Poucos sabem, mas existe uma data comemorativa associada ao curupira. Essa data é comemorada no dia 17 de julho e é conhecida como Dia da Proteção das Florestas ou Dia do Protetor das Florestas.

“Curupira – O Herói da Mata” é uma emocionante narrativa que traz à vida a história do Curupira, um místico protetor da floresta. Utilizando seus poderes extraordinários, ele enfrenta ameaças tanto humanas quanto sobrenaturais para proteger seu lar. O ponto alto da trama ocorre quando uma corporação extraterrestre, liderada pelo bilionário Maun, planeja destruir o Pantanal para gerar energia. Curupira, então, deve unir forças para salvar a floresta.

Combinando elementos de aventura e fantasia, o filme não só entretém como também entrega uma poderosa mensagem sobre a importância da conservação ambiental. Voltado para públicos de todas as idades, “Curupira – O Herói da Mata” destaca-se por sua capacidade de criar empatia por meio de uma figura folclórica tão popular.

Para o jornal O Estado, o cineasta sul-mato-grossense, Gustavo Santana, revelou que a popularidade da lenda foi um forte fator para a decisão de adaptá-la para uma animação. “Eu sempre gostei da figura dele, ele é misterioso e protege a natureza, algo que também sempre me chamou a atenção”, disse.

Santana produz animações desde 2011, mas era inicialmente sem pretensões. “Foi em 2020 que uma animação minha, que havia feito em 2017, começou a ser reconhecida e depois disso fiz uma animação para o cantor sertanejo Michel Teló. Nesse processo, vi que poderia se tornar uma profissão”, relembrou.

“Esse filme foi produzido durante dois anos, animação é uma arte muito complexa, cara e demorada, por isso e muito difícil você fazer simplesmente por passatempo. Não temos incentivo também, pois muitos não veem animação como uma arte de cinema”, destacou o diretor.

Expectativas e inspirações

Ainda segundo o diretor, o mundo dos super-heróis foi uma das fontes de inspiração para a criação na animação. “Eu tive inspiração dos filmes de super-heróis, eu peguei alguns elementos originais do curupira e fiz algo novo… isso pode agradar, mas também para quem é mais conservador pode desagradar… o visual eu tenho meu estilo com influência do traço e historia do mestre Akira Toriyama. Quero propor algo diferente e não ser clichê, abordar e colocar o personagem em situações nunca exploradas antes”.

Para ele, a animação tem o ‘poder’ de chegar a um público mais amplo. “Acredito que você consegue chegar nas crianças com mais facilidade, elas têm a capacidade de aprender mais. Os adultos também se emocionam bastante, com um roteiro interessante é possível. A animação também é um dos principais canais de disseminação de culturas. Não vejo muito folclore em filmes brasileiros e algo do tipo”.

O evento de lançamento promete ser um marco cultural, oferecendo uma oportunidade única de vivenciar o folclore brasileiro por meio de uma produção cinematográfica de alta qualidade. A estreia de “Curupira – O Herói da Mata” é mais do que um simples lançamento de filme; é um convite para refletir sobre a preservação do meio ambiente e celebrar as ricas tradições culturais do Brasil.

“Minha expectativa é passar a mensagem de preservação, principalmente para as crianças. Usando um personagem tão popular quanto o Curupira, acredito que temos mais chances de criar empatia com o público”, reforça.

Não perca essa oportunidade de conferir “Curupira – O Herói da Mata” no dia 08 de agosto, no Museu da Imagem e do Som. A partir das 19h, embarque nesta aventura mágica e inspire-se com a história de um verdadeiro herói da natureza.

Por Carolina Rampi

