Florinda Meza, de Chaves, sofre acidente doméstico: “Carregando coisas demais”

A atriz mexicana Florinda Meza deu um susto em seus fãs nesta quarta-feira (22). A intérprete de Dona Florinda no seriado Chaves revelou aos seguidores que a acompanham no Instagram ter sofrido um pequeno acidente doméstico nos últimos dias, o qual lhe resultou um hematoma próximo ao olho esquerdo.

“Às vezes, quando queremos abraçar o mundo, podemos ter alguns contratempos. Mas, mesmo assim, vou continuar na luta. Para os curiosos, eu simplesmente me caí quando estava carregando coisas demais, assim como também acontece na vida. É melhor ir com cuidado e com mais atenção. Felizmente, estou bem. Fim da declaração“, escreveu Florinda, na legenda de uma foto do machucado produto do acidente.

Preocupados com o estado da ‘ídola’, diversos fãs aproveitaram o espaço para manifestar seu carinho e preocupação por Meza. “Tome mais cuidado da próxima vez, Flor. Não queremos que nada grave te aconteça. Graças a Deus você está bem“, escreveu uma fã brasileira para a atriz de 72 anos.

Florinda Meza foi casada com o ator Roberto Gómez Bolaños, criador e protagonista de Chaves, de 2004 até sua morte, em novembro de 2014. O romance entre os dois, no entanto, começou nos bastidores do próprio seriado, produzido pela Televisa entre 1973 e 1980.