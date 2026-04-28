Flash mob com música ao vivo leva espetáculo às ruas de Corumbá nesta quarta (29)

Apresentação marca o Dia Internacional da Dança e antecipa participação em evento cultural na cidade

O Instituto Moinho Cultural Sul-Americano realiza duas ações culturais em Corumbá nesta semana, começando por uma intervenção artística no centro da cidade. Nesta quarta-feira (29), às 10h, bailarinos e músicos ocupam a Rua Frei Mariano com uma apresentação aberta ao público em formato de flash mob.

A performance reúne integrantes da Cia de Dança do Pantanal e da Orquestra de Câmara do Pantanal (OCAMP), em uma versão adaptada do espetáculo “Guadakan”. Criada originalmente para o palco, a montagem foi pensada para o ambiente urbano nesta edição, levando coreografia e música ao vivo para o cotidiano da cidade.

Durante a apresentação, os artistas interpretam elementos da fauna pantaneira, com trilha executada ao vivo. A proposta, segundo a coordenação do projeto, é aproximar o público da vivência cultural ligada ao bioma. “É uma forma de levar o Pantanal vivo para o Centro de Corumbá. Os animais que a gente dança não são fantasias, é a nossa identidade”, afirmou Aline Silva Espírito Santo, coordenadora do Núcleo de Dança do instituto.

A agenda segue na quinta-feira (30), quando os grupos participam do evento Corumbá em Dança, realizado pela prefeitura na Praça Nova Corumbá, a partir das 18h30. A apresentação reúne também a companhia infantojuvenil da instituição.

O programa inclui coreografias de diferentes estilos, com trechos de repertório clássico e montagens contemporâneas. Entre as peças previstas estão “Mirlitons” e variações de “Talismã” e “Tchaikovsky”.

Com nove anos de atuação, a Cia de Dança do Pantanal integra o trabalho formativo do instituto, que atende cerca de 400 crianças e adolescentes em cidades da região de fronteira entre Brasil e Bolívia. Neste ano, o grupo também participou do Fórum Internacional Femina Vox, em Campo Grande.

As duas apresentações são gratuitas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram