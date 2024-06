Final do concurso do Melhor Smash Burger acontece hoje no 2º Festival Hamburgueiros do MS

Campo Grande está em clima de celebração gastronômica com a realização do 2º Festival Hamburgueiros do MS, evento que movimenta o estacionamento do Bioparque Pantanal desde as 17h até as 23h. Hoje à noite, o festival atinge seu ponto alto com a final do concurso que elegerá o melhor smash burger da cidade, uma competição que promete ser acirrada e saborosa.

A festividade, que também ocorre amanhã, conta com o apoio do Governo do Estado e celebra o Dia Municipal do Hambúrguer em Campo Grande, uma data instituída pela lei proposta pelo vereador Clodoilson Pires. A lei, aprovada há exatamente um ano, não só valoriza a gastronomia local, mas também incentiva o turismo gastronômico na cidade. “O Festival de Hambúrgueres é uma forma de mostrar a riqueza e a diversidade da nossa gastronomia.

Queremos promover nossos empreendedores locais e criar um evento que atraia visitantes de toda a região,” destacou o vereador Clodoilson Pires.

Ontem à noite, mais de 10 mil pessoas visitaram o corredor gastronômico montado no Bioparque, onde quatro jurados iniciaram a difícil tarefa de selecionar o melhor smash burger. Hoje, a busca pelo melhor continua, e em breve, às 19h30, conheceremos o vencedor. O júri é composto pelo renomado Chef Caslu, pelas influenciadoras gastronômicas Bruna e Ayume, do perfil @comeremcg, e pelo famoso crítico de hambúrgueres Rodrigo Sanduba.

Além da competição, o evento oferece uma oportunidade imperdível para os amantes de hambúrgueres experimentarem uma variedade de criações deliciosas. E para quem ainda não tem planos para hoje à noite, o festival também contará com um show da dupla Enzo & Thiago, prometendo animar ainda mais a noite.

Portanto, se você é um apreciador de hambúrgueres e boa música, não perca a chance de conferir de perto esse evento que celebra a riqueza e a criatividade da gastronomia campo-grandense.

