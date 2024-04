Fim de semana terá apresentação com Patati Patatá e show de forró com grupo Falamansa

Capital ainda tem feira de livros por R$ 20 e stand-up com ator Fábio Rabin

Para quem gosta do bom e velho forró tradicional, se prepare para rir à toa neste domingo (21) com show gratuito do grupo nacional Falamansa, no projeto MS ao Vivo, a partir das 17h. O grupo completa em 2024, 25 anos de atividade ininterrupta, e com a mesma formação, mantendo ao longo de todos esse anos sua fidelidade cultural e uma linha temática em suas letras, com mensagens de alegria, fé, motivação, amor, superação e muita brasilidade, atrelado a consciência social e ambiental como pilar de cada projeto.

Formado pelos paulistanos Tato (voz e violão), Alemão (zabumba), Dezinho (triângulo e percussão) e Valdir (acordeão), o Falamansa ao longo de seus mais de 20 anos de carreira já obteve mais de 8 milhões de discos vendidos, 13 álbuns, 2 DVDs e 1 Grammy Latino, além de diversas outras premiações.

Já o show de abertura fica por conta de Canaroots convida Louvadub e Sandim. Canaroots convida é um show musical em homenagem ao compositor Linconln Gouveia, vocalista e criador da Banda Canaroots Reggae, que faleceu em 2021, mas deixou um legado de valor inestimável para o cenário do reggae em Mato Grosso do Sul, com suas letras e arranjos sobre paz, amor, preservação e sociedade, temas que conversam com o show nacional do dia.

Haverá participações das Bandas Louva Dub e Sandim, e apresentação de Rasdair Damata, representando o reggae autoral do Estado. A banda Canaroots Reggae é composta de sete músicos com vasta experiência no gênero reggae, que já fizeram participações em shows como no Dread Day Festival, o Encontro da Cultura Sound System Campão, Vertentes e Sesc. A banda também realizou shows pelos litorais de Santa Catarina, Paraná e Pará. CanaRoots já dividiu o palco com vários artistas de Reggae Brasileiro, entre eles: Natiruts, Tribo de Jah, Maskavo, Planta e Raiz, Jah Live, Nazireu Rupestre, Cidade Verde Sounds, QG Imperial, Marina Peralta, Ventania, Orquestra Jungla entre outros, sempre levando música de qualidade ao público e, principalmente, mensagens positivas.

Louva Dub tem mais de 10 anos de história, compondo músicas que reverenciam o amor e a espiritualidade mesclada com a simplicidade das mensagens emitidas em contraste com uma sonoridade diversa. Uma mistura do orgânico com o digital traz a essência do Dub jamaicano a miscigenação sul-mato-grossense da banda.

Sandim é artista independente na cena de MS. 4ª geração de uma família de músicos, ele vem traçando e construindo sua trajetória na música desde os 14 anos. O artista subiu ao palco de festivais como o Dread Day Festival e CG TATTOO FEST, Reborn Festival e Batalha de Bandas. Dividiu o palco com vários artistas da cena nacional, como a banda Planta e Raiz, Chimarruts, Maskavo, Marina Peralta, Alma D’jem, Digão Raimundos, Nazireu Rupestre e Amanajé.

O MS ao Vivo é realizado de forma gratuita, no Parque das Nações Indígenas, Campo Grande, a partir das 17h, com entrada gratuita. O evento ainda traz intervenções artísticas, área gastronômica e de economia criativa e acessibilidade, com área PcD (para Pessoas com Deficiência) e intérprete de libras.

Circo Mundo Mágico

Os palhaços mais amados do Brasil vão chegar em Campo Grande a partir desta sexta-feira (19). A dupla Patati Patatá vai se apresentar no Circo Mundo Mágico, nos dias 19, 20 e 21 de abril. Na sexta-feira, o show começa às 20h e no sábado e domingo às 16h com reapresentação às 18h e às 20h. Ingressos antecipados podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla.

As apresentações serão realizadas na Praça do Papa, na Avenida dos Crisântemos, Vila Sobrinho. O circo está estacionado na praça durante curta temporada, com diversão durante todos os dias, a partir das 20h, com Globo da Morte, trapezistas, equilibristas e palhaços, que fazem a alegria de adultos e crianças.

Crianças a partir de dois anos pagam ingresso, sendo que a meia entrada é válida até 12 anos, para estudantes, professores e maiores de 60, porém é obrigatório a apresentação de documento com foto.

SEXTA-FEIRA (19)

CineClube

Para quem gosta de anime, o MIS (Museu da Imagem e do Som), em parceria com o CineClube a “Casa do Kame” exibirá nesta sexta-feira o filme japonês Your Name. Your Name fala sobre como é importante seguir a intuição, mesmo quando a razão fala o contrário, mostra como o destino é implacável, as coisas acontecem exatamente como devem acontecer, e mostra como o tempo pode ser tanto o seu aliado quanto seu inimigo. A exibição será às 19h, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar. Haverá debate e discussão após o filme, sobre as técnicas de desenhos aplicadas para a fidelização dos objetos e dos cenários. A entrada é franca.

Encontros Literários do MS

Nesta sexta-feira, o Grupo Casa irá realizar o 2º Casa Cult – Encontros Literários do MS, as 20h. Mediado pelo escritor e professor do Grupo Casa, Leonardo de Castro, os escritores Vinicius Willyan, Aline Araujo, Maria Carol e Sarah Muricy irão falar sobre o processo de fazer livros até seu desenvolvimento para o mercado de trabalho. Os ingressos podem ser adquiridos a R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 a meia, pelo número (67) 9 9290-6961.

Barcelona Pub

O Barcelona Pub irá começar o fim de semana com muita música e emoção, com show tributo a duas grandes lendas da música brasileira, Mamonas Assassinas e Massacration pela banda Assassinators!, com abertura da banda Boulevard, com seu rock and roll eletrizante. Ingressos antecipados estão por R$ 25.00 na plataforma Sympla ou Articket. O Barcelona Pub fica na Rua José Eduardo Rolim, 201, Vila Antonio Vendas.

Porks Bar

No dia 19, sexta-feira, o Porks Bar irá trazer uma noite de rock com David Dias às 18h e as 19h a atração da casa fica com Gabriel Noah. O estabelecimento conta com cerveja artesanal e cardápios especializados em suínos. O Porks fica na Rua Antonio Maria Coelho, 4020, aberto até as 0:00h.

Cartel Lounge Bar

E para quem não curte rock, o Cartel irá trazer uma programação ecletica para quem nao quer bater a cabeça. Com uma agenda que irá de Evandro Campos, Leo Andrade & Rafael, até o DJ Magnata e MC Meno Dani como atração nacional, o irá deixar sua noite inesquecível. O Cartel fica localizado na Rua Eduardo Machado Metelo, 64, em frente a igreja Sara Nossa Terra. Os ingressos estão disponíveis através do número de WhatsApp 67 992152684.

SÁBADO (20)

Feira do Livro

Iniciado no dia 5 de abril, o Pátio Central iniciou a Feira do Livro, em parceria com a livraria Maciel. Com um preço único e acessível de 20 reais, essa celebração literária oferece uma ampla variedade de obras para todos os gostos e idades. A feira do livro está localizada no Pátio Central Shopping 2º Piso, R. Dom Aquino, 1308, Centro.

Pantanal: Herança e Legado

Este sábado, é o último dia para conferir a exposição de arte, “Pantanal: herança e legado” no Shopping Patio Central. Esta exposição tem como intuito mostrar a herança e legado da região, desde sua deslumbrante beleza até os desafios das queimadas e ameaças ambientais. A mostra está localizada no Pátio Central Shopping 2º Piso, R. Dom Aquino, 1308, Centro.

Blues Bar

Sábado é dia de rock e o Blues Bar irá estar com as apresentações da banda Tributo ao System of a Down Cover por Gilson Buzzio, das 20hrs as 3hs, trazendo toda a essência de Serj Tankian em um show sensacional. A abertura do show será com a banda Herezia. Os ingressos estão disponíveis através da plataforma Sympla. O Blues fica localizado na rua 15 de Novembro, 1186, centro.

Sunset Glower Station

Com um repertório que reúne os hits que os fãs mais gostam, a banda NAIP realizará neste sábado, 20 de abril, um show no Sunset Growler Station, em Campo Grande, em uma apresentação repleta de rock e sucessos atemporais. O show conta ainda com a presença do DJ Marquinhos Morais, convidado para animar o público na abertura e intervalo da NAIP. O evento começa a partir das 18h às 23h59. A Sunset está localizada naAvenida Afonso Pena, 5668 – Chácara Cachoeira. Ingressos limitados à venda pelo Sympla.

Uatahell

Para celebrar o dia do vinil, o Bar Uatahell irá trazer uma sessão de músicas com discos de vinil intitulada “Salve o Vinil”. Você pode curtir o melhor desta antiguidade com drinks diversificados e com a famosa Onions Rings. O estabelecimento está localizado na rua 15 de Novembro – 787, Centro, das 18h as 00h.

Loop Music Hall

Essa é para os ‘millennials’: a vibe ‘cringe’ irá invadir a Capital, com o som das melhores dos anos 80, 90 e 00’, na Loop Music Hall. Haverá distribuição de doces anos 90 e muita música dos melhores artistas de cada época como Madonna, Beyoncé, Lady Gaga e os clássicos de quem fez parte da era emo, como Evanescence, Paramore, Green Day, NX Zero e My Chemical Romance. O primeiro lote está com ingressos a partir de R$ 25,00 e podem ser adquiridos na plataforma Sympla. O Loop Music Hall fica na Rua Doutor Temistocles, 91, Centro.

13ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos

As últimas exibições da Mostra Difusão acontecem neste sábado, a partir das 19h. No Mato Grosso do Sul, o Casulo – Espaço de Cultura e Arte é um dos 7 pontos de exibição da Mostra. Os filmes também estarão disponíveis online na plataforma InnSaei.tv. Todos os filmes serão exibidos em sequência, com acessibilidade em libras ou legendas. O Bar do Casulo estará aberto com cervejinhas, refris e água geladinhos, além de pipoca gratuita. A Pipoca é gratuita. O Casulo – Espaço de Cultura e Arte fica na rua Reinaldo Bianchi, 398, Parque Alvorada, em Dourados.

DOMINGO (21)

Feira Bosque da Paz

Neste domingo (21) é realizado mais uma edição da Feira do Bosque da Paz, que neste fim de semana tem como tema os Povos Originários, com tudo voltado para a arte e cultura dos povos indígenas do Estado. Além disso, a partir das 11h haverá show do grupo Trapos e Farrapos. A feira acontece na rua Kame Takaiassu com rua das Folhagens, bairro Carandá Bosque, das 9h às 15h.

Ponto Bar

Para dar uma equilibrada nessa vida de rockeira, o Ponto Bar irá trazer o Pagode da Nuala, a partir das 18h com uma programação de levar os amigos para curtir e tomar uma gelada. O grupo Made In Samba estará trazendo os maiores sucessos do seu repertório para o Ponto. DJ Julio Prodigy estará com um set diversificado com muitos hits. A DJ Lannovisk declarou o FIM DO SILÊNCIO! Com músicas que não iram deixar ninguém parado. Os ingressos estão disponíveis através da plataforma sympla e o estabelecimento fica na Rua Dr Temistócles, 103.

Capivas Cervejaria

Neste domingo, o Capivas Cervejaria receberá a exposição Urben Art. A cervejaria conta com drinks artesanais, cerveja diferenciada e um quintal aconchegante. O Capivas fica aberto das 17h às 23h e está localizado na Rua Pedro Celestino, 1079- Centro.

Fábio Rabin

O ator Fábio Rabin estreia seu stand-up em Campo Grande com o sétimo show da comédia “Ladeira Abaixo”. O repertório conta com a tentativa de um homem em conquistar sua esposa, após alguns vacilos. Os ingressos estão disponíveis através do site oficial da Sparta Produções e oscilam na faixa dos R$ 40, 00 a R$ 100,00. O comediante irá se apresentar às 20h, no Teatro Dom Bosco, localizado na Av. Mato Grosso, 225 – Centro.

Barolé

Neste domingo, a partir das 15h o Barolé irá transmitir o jogo do Palmeiras x Flamengo com muita cerveja gelada e gastronomia. As 20h o bar recebe as atrações do Samba de Buteco com participação de Gideão. Para reservas e mais informações entre em contato através do WhatsApp 67 981396708. O estabelecimento fica na Avenida Afonso Pena, 6044.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais