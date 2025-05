Fim de semana tem Os Barbixas, espetáculo direto de Manaus e Festival América do Sul

Corumbá será ponto de encontro para diversas oficinas e shows enquanto a Capital traz o melhor do stand-up

De volta a Campo Grande, a companhia de humor ‘Barbixas, traz o espetáculo ‘Improvável’, neste sábado (17) e domingo (18) no Teatro Dom Bosco.

A Cia Barbixas de Humor nasceu em 2004, fruto da parceria entre Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elídio Sanna. O trio já se apresentou em mais de 80 cidades na América Latina e Europa, e estão a mais de 11 anos em cartaz em São Paulo com o espetáculo ‘Improvável’, que já foi visto por mais de 1 milhão de pessoas.

No espetáculo Improvável, a plateia sugere temas, os artistas improvisam, a música e a iluminação acompanham e um mestre de cerimônias conduz os jogos para tirar o maior número de risadas do público. Em Campo Grande, os ingressos foram um sucesso e foi preciso abrir duas sessões extras. Agora, restam poucos ingressos para as sessões de sábado, às 19h e às 21h, e domingo, às 18h e 20h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Realiza Shows.

Espetáculo ‘Huma/’

Huma/ não é apenas o nome da personagem. É um corte. Uma fissura. Uma metáfora encarnada. A barra (/) inserida no título do espetáculo teatral é ao mesmo tempo obstáculo e ruptura — um traço dramático que atravessa a palavra “humanidade” e escancara as feridas abertas de uma sociedade. Neste sábado (17) e domingo (18), às 16h, o premiado espetáculo Huma/ chega inédito a Campo Grande, ocupando a Estação Cultural Teatro do Mundo, que fica na Rua Barão de Melgaço, 177, centro da cidade. A entrada é gratuita.

A montagem é o terceiro espetáculo do projeto “Escambo: Rede Parente”, idealizado pela Cia Cisco (SP), com curadoria dos atores Edgar Castro e Donizeti Mazonas, que propõem um intercâmbio artístico entre as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, com dramaturgias autorais e vozes descoloniais.

Com 50 minutos de duração, “Huma/” é interpretado pela atriz Ly Skant e dirigido por Francisco Rider, que também assina a dramaturgia, com preparação de elenco de Koia Refkalefsky. O espetáculo foi um dos grandes destaques do XVIII Festival de Teatro da Amazônia (2024), recebendo os prêmios de Melhor Direção, além de indicações a Melhor Atriz, Melhor Dramaturgia e Melhor Cenário (Ly Skant, Koia Refkalefsky e Rider).

“Huma/” faz parte da programação do “Escambo: Rede Parente”, projeto contemplado pela Bolsa de Teatro Myriam Muniz, financiado pela Funarte, ligada ao MinC (Ministério da Cultura) e Governo Federal.

Além das apresentações, o público poderá participar da mesa pública “Corpocidade: dinâmicas em via pública”, no sábado (17), às 17h, e da oficina de teatro, no domingo (18), das 9h às 12h, “Corpo-cidade-performance: como a pessoa-cidadã se faz presença?”, com os artistas de Manaus (AM). A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo Instagram @projetoescamboredeparente.

Festival América do Sul – Corumbá

Com mais de 96 atrações culturais gratuitas que valorizam a integração Brasil – América-Latina e o patrimônio sul-mato-grossense, o Festival América do Sul. Grandes atrações da música brasileira estarão no palco do Porto Geral de Corumbá: Xamã, destaque da atual safra do rap nacional, faz o som no dia 16 (sexta); Alcione, uma das mais exponenciais vozes do samba é a atração do dia 17 (sábado); encerrando a programação, no dia 18 (domingo) o grupo Pixote e Isabel Fillardis unem carisma e clássicos do pagode e MPB.

Tem também muita cultura latino-americana: os músicos Pedro de La Colina (Chile) e Mayra Sanchez (Colômbia) são atrações de sexta (16) no Palco do Porto; Buena Vista Social Club Tribute (Cuba) e Fiesta Cuetillo (Bolívia) se apresentam no sábado (17).

A arte produzida em Mato Grosso do Sul promove a diversidade. Na sexta (16) é a vez do Teatro Imaginário Maracangalha com “As Miragens do Asfalto”, do Grupo de Dança Estrela do Pantanal, do som de SoulRa e Karla Coronel e da música clássica de Catedral Erudita; No sábado (17) é a vez da Cia. Tarsila de Artes Cênicas com “Balança, mas não cai!”e o músico Júlio Ruschel; Já no domingo (18) tem batalha de rap no Porto, Grupo Urbe, Orquestra Ocamp e Guga Borba.

Sexta-feira (16)

Corumbá a pé: revelando o patrimônio cultural

Os corumbaenses e visitantes que querem conhecer um pouco mais da história da cidade, poderão participar da caminhada ‘Corumbá a pé: revelando o patrimônio cultural’. A caminha passará pelo Casario do Porto Geral, conjunto histórico e arquitetônico tombado pelo Iphan; a concentração será na Praça da República, em frente à Catedral Nossa Senhora da Candelária, a partir das 8h.

Espetáculo Habitat

Direto de Goiás, o grupo Bacae Dança traz para o Sesc Teatro Prosa, a partir das 19h, o espetáculo ‘Habitat’, com enredo e coreografia focados no que seria a construção de um ambiente para fazer sua morada e o desenvolvimento de uma vida livre de preconceitos, onde se respeita a diversidade cultural LGBTQIA+, em uma estética pop, colorida e imaginária. O espetáculo ainda mostrará para o público como a imaginação pode ser uma ferramenta de resistência, autoexpressão e resiliência.

Sonic Mountain Park

Rápido, corajoso e aventureiro, Sonic é um dos mais famosos personagens dos games. Criado em 1991 pela Sega, nasceu com sede de aventura e a capacidade de correr na velocidade do som e além. Agora, o veloz herói chega ao Shopping Campo Grande com uma atração inédita em Mato Grosso do Sul. O Sonic Mountain Park é um parque temático, com desafios e aventuras radicais para crianças de 04 a 12 anos. O Sonic Mountain Park traz um circuito com obstáculos e desafios, como a Boia cross, a parede de escalada, o escorrega, a piscina de bolinhas e ainda a área de games. Tudo com a temática do ouriço mais amado do planeta. O ingresso custa R$ 50 por 30 minutos e cada minuto extra será cobrado R$ 1.

Contação de Histórias

Mais uma vez presente no Festival América do Sul, a contação de histórias promove os saberes de nossa cultura. Com a participação de Ciro Ferreira, reunirá apresentações, capacitação e um encontro de contadores de histórias com os narradores de Corumbá. No repertório de histórias estão Maneco Caneco Chapéu de Funil e muitas outras, que navegam pelo lúdico e pelo fantástico. O evento será em dois horários, às 10h e às 16h, na rua Mal. Deodoro, 2185, Corumbá.

Sábado(17)

Espetáculo ‘O melhor show do mundo…na minha opinião’

Sábado, às 16h, tem programação para as crianças no Sesc Teatro Prosa, com o espetáculo ‘O melhor show do mundo… na minha opinião’, com Palhaço Ritalino, do Paraná. Ritalino chega abrindo caminho pelos locais mais inacessíveis, pois está na hora de vender pipocas ao respeitável público. Após a venda, Ritalino também quer ver o show. Porém, não há artistas, e sem artistas, não tem show! Sem show o público vai embora e, sem público, o pipoqueiro não fatura! Então, para garantir a venda da noite, Ritalino tem que subir ao palco. Como vê o show toda noite, será fácil. Ao menos é o que ele pensa… A interação com o público acontece a todo o momento de maneira confortável, pois sempre quem se dá mal é o próprio Ritalino. O espetáculo é leve e quentinho, como pipoca.

Vivência Curureira

Em uma das oficinas presentes na programação do Festival América do Sul, a Viola de Cocho será o destaque. Bem cultural registrado como Patrimônio Cultural desde 2025, o Mestre Curureira Sebastião abre as portas da Sala da Memória Mestre Sebastião Brandão, das 14h30 às 18h30, para mostrar a tradição da viola de cocho, com a presença de curureiros convidados residentes em Corumbá e Ladário, com roda de cururu, contação de “causos” e histórias, visita à exposição da Sala e à oficina onde são produzidas violas de cocho, além da apresentação de uma tradicional roda de cururu com muita festividade e alegria. O evento também contará com o lançamento do livro “O Borco e a Furna – ensaios arqueológicos e patrimoniais sobre o bem cultural viola de cocho e a sociedade pantaneira” do pesquisador Yuri Zacra.

Domingo(18)

Feira Bosque da Paz

Neste domingo (18), das 9h às 15h, a Praça Bosque da Paz é ponto de encontro com a cultura, a criatividade e o empreendedorismo, com o melhor do artesanato autoral. Ainda há praça gastronômica, show com Banda Jota, Cia Pisando Alto e Alzira’s.

Opera Queen

O maior tributo ao Queen do Brasil chega a Campo Grande no dia 17 de maio, no Sunset Growler Station com o espetáculo Opera Queen. A apresentação irá recriar com fidelidade e emoção a grandiosidade, energia e os grandes clássicos de uma das bandas mais icônicas de todos os tempos. Desde sua estreia em 2019, a Opera Queen já passou por diversos estados brasileiros, incluindo São Paulo, Tocantins, Goiás, Distrito Federal e Paraná, conquistando plateias e conectando gerações por meio dos clássicos atemporais que marcaram os anos 80. Os ingressos estão disponíveis através da plataforma Sympla.

Sarau Perspectivas – Brasilidades

A Cia. Perspectiva convida você para uma noite única e artística no Capivas Cervejaria.

A 2ª edição do Sarau Perspectivas será um encontro vibrante de múltiplas expressões artísticas, aberto a todas, todos e todes, celebrando a diversidade em todas as suas formas. Nesta edição, o tema é Brasilidades. O evento será a partir das 17h e ingressos estão disponíveis no Sympla.

Por Carolina Rampi

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram