Fim de semana tem ínicio da programação da festa de São Sebastião 2024

A paróquia da Capital realiza 74ª edição do evento e sábado tem apresentação do grupo Sampri na ‘Noite do Sobá’

A paróquia São Sebastião de Campo Grande se prepara para a 74ª Festa em honra a São Sebastião, com missas, quermesse e música. A celebração teve início às 18h desta quinta-feira (11), e se estenderá até o dia 20 de janeiro. Durante os 10 dias de festividade, haverá diversas atividades, incluindo missas, quermesse, procissão, noite do sobá, do hamburgão, churrasco de costelão, almoços, barracas e muita alegria. Segundo o representante da paróquia, Padre Marcelo Tenório, São Sebastião é o padroeiro da agropecuária, dos militares, dos injustiçados e perseguidos, além de ser considerado o mártir da justiça e da paz, sendo um exemplo de fé e vida.

Os destaques do evento, incluem atrações musicais como a banda Lilás na abertura, seguida por artistas como Anderson Moreno, grupo Sampri na “Noite do Sobá” (13), e Marlon Maciel e Grupo Trem Pantaneiro animando um churrasco com costelão. O encerramento, no dia 20 de janeiro, contará com celebrações especiais em honra a São Sebastião à partir das 17h.

Na quinta-feira (18), Fábio da Harpa e Banda apresentarão músicas regionais, enquanto na Noite da Alegria (19), o New York Circus animará o evento.

Moinho In Concert disponível no YouTube

O espetáculo “A menina passarinha”, que combina música e dança, é uma homenagem à cantora Tetê Espíndola, inspirado no livro de Diane Valdez. A apresentação está disponível no canal do Moinho Cultural.

Com a participação da cantora sul-mato-grossense Tetê Espíndola e da flautista internacional Celina Charlier, que encantou a todos com a flauta e os sons dos passarinhos, além do multiartista Arce Correia, responsável pela narrativa dramatúrgica do Moinho In Concert pelo segundo ano consecutivo. O espetáculo tem quase duas horas de duração, legendas em português e espanhol, e está disponível no canal do Moinho Cultural.

Inicialmente, apresentado em formato de aula pública no centro de Corumbá em 2 de dezembro, o espetáculo atraiu mais de 4 mil pessoas. Depois de anos sendo realizado nas dependências do Moinho Cultural, retornou à praça Generoso Ponce devido à sua grandiosidade, envolvendo 500 pessoas, incluindo mais de 100 na orquestra.

O Moinho In Concert foi transmitido em TV aberta, mas em uma versão reduzida. Agora, todos podem conferir toda a grandiosidade deste espetáculo na íntegra, de qualquer lugar do mundo. A diretora-executiva do Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, Márcia Rolon, afirma: “Esperamos que a nossa arte garanta sorrisos mundo afora.”

Para assistir, acesse: Moinho Cultural no YouTube.

Sexta-feira (12)

Quiçá Bar

Sambinha bom é no Quiçá, com os meninos da Roda de Samba do Caramelo. A entrada é gratuita, e a playlist é ótima: Martinho da Vila, Jorge Aragão, Noel Rosa… O grupo de sambistas campo-grandenses chega com tudo no bar, proporcionando samba e alegria até às 01h da madrugada. O bar está localizado na Rua Euclides da Cunha, 488.

Canalhas Bar

A banda Fernando Morreu é a atração de hoje (12) no Canalhas Bar. Além do show ao vivo, o bar abre com promoções de IPAs à partir de R$ 9,00.Fim de semana tem ínicio da programação da festa de São Sebastião 2024 até às 20h. A entrada é R$ 20 e pode ser adquirida somente na hora. O bar está localizado na Dom Lustosa, 214. Para mais informações, acesse o Instagram: @cervejariacanalhas.

Koch Bar

A atração nesta sexta-feira (12) no Koch Bar fica por conta da banda Haiwanna. Além de um repertório repleto de rock nacional, o Koch oferece espaço kids, um bar com várias opções de cerveja artesanal e um cardápio com porções para todos os gostos. Para mais informações, acesse o Instagram: @kochbiercervejariacg. O bar está localizado na Av. Três Barras, 738.

Porks CG

Com chopp pilsen por R$ 6 até às 20h e gin tônica por R$ 15, à noite toda, a primeira sexta de dezembro no Porks promete muito com o show ao vivo de Gabriel Noah Trio. As atividades no bar iniciam às 17h, e o Porks está localizado na rua Antônio Maria Coelho, 4.020, Santa Fé. Para mais informações, acesse o Instagram: @porkscgsantafe.

Um Chopp de Buteco

É com muito flashback que o Um Chopp de Buteco inicia a programação deste fim de semana. Hoje (12), Patty Araujo comanda a playlist do evento, que inicia às 20h. Além do show ao vivo, o bar anuncia muita cerveja gelada e porções deliciosas. O bar está localizado na Av. Tamandaré, 4.505, bairro Seminário. Para mais informações, acesse o Instagram: @umchoppdebuteco.

Clube Estoril

Aos amantes das décadas de 70, 80 e 90, DJ Carlinhos Barbosa promove hoje uma viagem ao tempo com o Flashback do Clube Estoril. Colocando o melhor do dance na pista, o Flashback do Estoril inicia às 20h, com entrada a R$ 30 para não sócios. Para mais informações, ligue para (67) 3312-0400. O clube está localizado na Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20, Jardim Autonomista.

Blues Bar

Farrapos & Trapos e Plebeus sobem ao palco do Blues Bar nesta sexta-feira (12). Apresentando um repertório voltado aos anos 80, o espaço ainda oferece drinks e várias opções de cerveja. O show ao vivo começa às 20h, com entrada limitada e vendas somente na hora. O Blues Bar está localizado na 15 de Novembro, 1.186.

Sábado (13)

Bourbon Cafés Especiais

No sábado, das 15h às 19h30, é realizado o Sarau no Bourbon. O sarau na cafeteria oferece uma tarde repleta de café, artesanato, música e livros. Neste primeiro encontro do ano, o evento conta com expositores como Ateliê Lili Terra, com bonecas e bichinhos de pano; AÔ Cerâmicas, com copinhos e xícaras de cerâmica, entre outros parceiros. O sarau vai acontecer na Bourbon, localizada na Rua Vinte e Cinco de Dezembro, 1089, casa 3.

Vibes Bar em Dourados

O sábado no Vibes Bar tem agenda confirmada com a Banda Haiwanna. Para os amantes do Legião Urbana, Engenheiros do Hawaii, Ira, e as mais diversas bandas brasileiras renomadas, a noite promete um tributo especial ao rock nacional. Com ingressos a partir de R$ 10, as entradas podem ser compradas antecipadamente pelo WhatsApp: 67 99926-6622. O Vibes Bar está localizado na Rua Monte Alegre, 4209, em Dourados – MS.

Cervejaria Canalhas

Neste sábado (13), a noite do Canalhas é envolta por blues, soul e rock in roll, com o som do Dente de Ouro. Além do repertório autoral, o bar serve cerveja artesanal com variados sabores, drinks e petiscos. A entrada é R$ 20. Para mais informações, acesse no Instagram: @cervejariacanalhas. O bar abre às 18h e está localizado na Rua Dom Lustosa, 214.

Copo Bar e Restaurante

Com a agenda cheia neste sábado (13), o Copo Bar mostra que o verão é mesmo uma delícia. À partir das 12h, o gastro bar movimenta o calçadão da 14 com atrações das 12h às 19h30. Para começar, às 12h, a feijoada é servida enquanto o Pagode do Tadeu se prepara para iniciar às 16h. Em seguida, e para finalizar com chave de ouro, DJ Samambaia inicia a discotecagem às 19h30. A entrada é gratuita, e a localização é fácil: Rua 14 de Julho, 2530, Centro.

Porks CG

No Happy Hour do Porks, das 17h às 20h, a promoção vai desde cervejas por R$ 6 até drinks por R$ 15. A apresentação da noite fica por conta de Neurock. O Porks está localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 4.020, bairro Santa Fé. Para mais informações, acesse no Instagram: @porkscgsantafe.

Blues Bar

Com a abertura de uma orquestra formada nos anos 60, David Cardoso canta Elvis Presley no palco do Blues Bar neste sábado (13). Além de proporcionar uma noite inesquecível, o bar celebra o aniversário do rei do rock com ingressos a partir de R$ 30. Os ingressos são limitados e estão disponíveis no site Sympla. O evento inicia às 20h no Blues Bar. Para mais informações, acesse no Instagram: @bluesbarms, ou entre em contato pelo telefone 6799234-4811. O Blues Bar está localizado na 15 de novembro, 1.186.

Domingo (14)

Crianças de férias no Shopping C. Grande

O Parque do Gato Galáctico é a atração de destaque do Shopping Campo Grande neste fim de semana. O parque proporcionará uma infinidade de atividades para a diversão das crianças, com uma gama de atividades ricas em arte e criatividade, estimulando a imaginação dos pequenos. O espaço estará aberto diariamente, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 22h. Para brincar, os valores são os seguintes: até 40 min, R$ 50; de 41 a 60 minutos, R$ 60; de 61 a 90 minutos, R$ 70; de 91 a 120 minutos, R$ 80; e de 121 a 180 minutos, R$ 90.

Menu Kids na Praça de Alimentação

O Shopping Campo Grande apresenta uma promoção especial para as crianças: o ‘Menu Kids’, um catálogo exclusivo de ofertas dos restaurantes e praças de alimentação voltadas para o público infantil, com valores a partir de R$ 39,90. A iniciativa visa proporcionar experiências gastronômicas atrativas e acessíveis para as crianças. Dentre as opções disponíveis, a Biscoitê oferece os ‘Decoradinhos de Unicórnio’ por R$ 39,90. Na Moncloa, destaca-se a lata de chá do ‘O Pequeno Príncipe’ por R$ 67,90. Já no Outback, a oferta inclui um trio de mini burgers acompanhado de salada e refrigerante ou Iced Tea, tudo por R$ 46,90.

Férias infantis é no Shopping Norte Sul

O Norte Sul Plaza oferece atrações especiais para as crianças aproveitarem as férias e gastarem energia. O parque Floresta Encantada é um verdadeiro complexo com pula-pula, piscina de bolinhas e a oportunidade de brincar e interagir com os personagens do filme Madagascar! Já o complexo do Magic Parks Show é indicado para crianças de todas as idades. As crianças de até quatro anos podem estar acompanhadas pelo responsável, e nestes casos, a entrada do adulto é gratuita. Os valores dos ingressos podem ser consultados diretamente na bilheteria do parque, localizada em frente à Townley. Para quem prefere atividades mais calmas, a Slimeria promove oficinas divertidas de massinha elástica todos os dias, em frente à Ri Happy. Também é possível fazer um passeio diferente pelo shopping no Trenzinho Giggio. A atração funciona todos os dias, durante o horário de funcionamento do shopping, e o ponto de partida é ao lado da Riachuelo. Para mais informações, acesse: @nortesulplaza. O shopping está localizado na Av. Presidente Ernesto Geisel.

