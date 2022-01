Fim de semana tem Festa de São Sebastião, Happy Hour na Lagoa e programação em circo

O fim de semana chegou e com ele as dicas dos eventos que rolam aqui na Capital. Hoje tem happy hour no Pingado. O espaço que têm realizado luau na Lagoa Itatiaia agora também preparou happy hour com música, cerveja, café, troca de livros e o pôr do sol privilegiado do local. A entrada é gratuita. O rolê vai das 16h às 22h e acontece na Rua Canindé, 144 – em frente da Lagoa Itatiaia.

Exposição fotográfica “Trabalho Escravo”

A exposição segue durante o fim de semana e retrata as condições degradantes de trabalhadores rurais nos últimos anos. São 26 imagens feitas em parceria com o Ministério Público do Trabalho. A entrada é gratuita e vai das 10h às 22h, no Shopping Norte Sul Plaza, que fica na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 2.300, Jockey Club.

SuperStar Circus

O circo continua seus espetáculos com palhaços, acrobatas, malabaristas, trapezistas, ilusionistas e o emocionante globo da morte. A diversão é para todas as idades e é importante a entrada de máscara. Os valores são a partir de R$ 40,00 o ingresso adulto. Hoje tem espetáculos às 18h e 20h e amanhã às 16h, 18h e 20h no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, que fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados

Domingo – Tributo a Elvis Presley

Para os fãs do rei do rock, amanhã tem Tributo a Elvis Presley com o atual campeão do São Paulo Elvis Festival na categoria “Melhor Tributo da América Latina”. Os valores são R$ 80 setores D, E e F; R$ 100 setores A e C, R$ 120 setor B. Todos os setores possuem meia-entrada. A classificação indicativa do espetáculo é de 10 anos. Os ingressos já estão à venda no Comper Jardim dos Estados ou pela internet. O show começa às 19h, no Teatro Dom Bosco, que fica Avenida Mato Grosso, 225, Centro.

Hoje tem também a 3ª Festa de São Sebastião com churrasco dançante com Eco do Pantanal, Grupo Zíngaro, dupla Olho Vivo e Jean Potência e Grupo Chama Campeira. É necessário levar pratos e talheres. Os ingressos são a partir de R$ 30. A festa começa às 10h na Chácara Antártica, que fica na Rua Litorânea, 174 – Jardim Bonança.

E para finalizar rola o Bazar Beneficente on-line com roupas de três brechós parceiros. A transmissão acontece às 15h, no endereço do Instagram @diario_mariavalentina

Se você tem dicas para nossa agenda cultural, pode enviar e-mail para arteelazer@oestadoms.com.br (Texto: Marcelo Rezende)