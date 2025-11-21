Fim de semana tem dança, música e atrações culturais em Campo Grande

Shows, espetáculos infantis, exposições e oficinas movimentam sexta, sábado e domingo na Capital

Sexta-feira (21)

MS Dance Fest

Nesta sexta (21), das 16h45 às 18h, o Rádio Clube Cidade recebe um collab com Fernando Gomes, Jaqueline Basílio e Samuel Santana (Sassá), unindo Hip Hop, House, Locking e Breaking em uma jam marcada por parceria e troca. Criado por Edson Clair, o MS Dance Fest reúne gerações da dança desde 2004, fortalecendo a cultura urbana no estado.

Jota Trio Toca Tom Jobim

O Jota Trio apresenta uma noite especial em homenagem a Antônio Carlos Jobim, reunindo baixo acústico, piano e bateria para recriar 18 clássicos da bossa nova com uma roupagem contemporânea e pitadas de jazz. A performance acontece no dia 21/11/2025, às 19h, no Teatro Aracy Balabanian (Rua 26 de Agosto, 453, Centro, Campo Grande – MS). Ingressos a R$ 38,00. Uma oportunidade para celebrar a poesia e a harmonia do nosso grande compositor.

Dia do Graffiti

Conhecimento e Movimento segue nesta sexta-feira (21) e sábado (22) na ONG Núcleo Humanitário da Vila Nhanhá (Rua do Comércio, 149, Campo Grande), com oficinas de graffiti e tipografia ministradas por Auá Mendes, Tia Ireny e Léo Papel, seguidas no sábado de confraternização, exposição das artes produzidas, feira de economia criativa e apresentações de artistas selecionados, incluindo Rude, Grazi Romero, B.Girl Jeizzy, B.Girl Amanda Nara, grupo Vadios67 e DJ Gabis, reforçando o caráter social, educativo e transformador do Hip Hop na comunidade.

Exposição “As Cores do Circo

Campo Grande recebe a exposição “As Cores do Circo”, apresentada pela Profiscel, com entrada gratuita. A mostra, aberta até 3 de dezembro na Avenida Nelly Martins, s/n, Carandá Bosque, reúne trabalhos inspirados no imaginário circense, valorizando gestos, expressões e talentos por meio das cores e elementos do circo. A iniciativa, apoiada pela Confraria Sociartista e pela Associação Pestalozzi de Campo Grande, é acessível a todas as idades e pode ser visitada diariamente durante o período de realização.

Show Musical “Raiz que Canta” – Juliê

O show “Raiz que Canta”, com Juliê, celebra a ancestralidade negra através de rap, soul, samba e R&B. Com voz marcante, a artista conduz o público por uma jornada de resistência, orgulho e pertencimento. Classificação: Livre e ingressos no Sympla.R. Anhanduí, 200 – Centro, às 19h.Ingressos no Sympla.

Sábado (22)

Dimitri Pellz

O Dimitri Pellz retorna a Corumbá com a Tour FEROZ neste sábado (22), às 20h, na AABB, com entrada gratuita. A banda celebra 20 anos de trajetória e revisita a cidade onde viveu um de seus shows mais marcantes, no Festival América do Sul de 2008. A noite terá participações de Bosco Batera, Dani Vallejo e Fran Cavalheri, além da abertura da banda campo-grandense Os Alquimistas.

Shopping Campo Grande

O Shopping Campo Grande traz neste fim de semana uma programação especial do “Natal dos Doces”, com decoração temática, brinquedos infantis, incluindo trenzinho e roda-gigante, e atividades gratuitas e acessíveis para crianças PcD. Papai Noel atende para fotos e pedidos de terça a sábado, das 14h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. No Cinemark, a programação inclui Wicked – Parte II e Sobrevivente. O shopping funciona normalmente no feriado e mantém a promoção “Emoção que nos Une”, que sorteará um Haval H6 HEV ONE 2025 até 31/12.

Tributo Queen & Bon Jovi – Banda On The Road

Prepare-se para uma noite épica com a banda On The Road, que apresenta um tributo a Queen e Bon Jovi com energia, talento e produção impecável. O show acontece na sexta-feira, 22 de novembro, a partir das 18h, no Sunset Growler Station (Avenida Afonso Pena, 5668, Chácara Cachoeira). Uma oportunidade para cantar e se emocionar com os maiores hinos do rock mundial. Ingressos no Sympla.

Peter Pan no Cerrado

Os ingressos para o espetáculo “Peter Pan no Cerrado” já estão à venda! A apresentação acontece no dia 22 de novembro, no Teatro Allan Kardec (Avenida América, 653, Vila Planalto), com ingresso a R$ 30,00.A peça é uma livre adaptação do clássico infantil, ambientando a história nas belezas e na cultura de Mato Grosso do Sul. Dirigida por Giovanna Zottino e produzida por Daniel Smidt, a montagem reúne um elenco diverso e promete encantar toda a família com magia, humor e regionalidade.

“Duo” – Espetáculo Infantil

O espetáculo “Duo”, dirigido por Flávia Siufi, reúne alunos de diferentes idades em coreografias de Ballet Clássico, Jazz e Street Dance, conduzindo o público por uma jornada de coragem, amizade e descobertas. A apresentação acontece no Teatro Glauce Rocha, no sábado, 22 de novembro, com sessões às 17h e 19h. Informações pelo (67) 99168-5516.

Espetáculo Infantil “Grand Finalle” – Cia Pisando Alto

Neste sábado, 22, o espetáculo infantil “Grand Finalle”, da Cia Pisando Alto, apresenta um casal de velhinhos divertidos que revive o encanto do circo com humor, música e afeto. Entre trapalhadas e lembranças, eles transformam o cotidiano em um show cheio de magia. Classificação: Livre e ingressos no Sympla.R. Anhanduí, 200 – Centro.

Domingo (23)

Mostra Musical UFMS

O Teatro Glauce Rocha recebe neste domingo (23), às 17h30, a Mostra Musical organizada pelo Núcleo Sinfônico da UFMS. O concerto contará com apresentações da Banda Experimental Comunitária, da Banda do Instituto Mirim de Campo Grande e da Orquestra do Projeto Som & Vida. Entrada gratuita, com ingressos distribuídos a partir das 16h30.

Exposição ‘Onde Dourados se faz Arte’

O MIS (Museu da Imagem e do Som), em Campo Grande,esta com a exposição ‘Onde Dourados se faz Arte’, com entrada gratuita. A mostra busca deslocar a atenção do público para além da cena artística da capital, destacando a força criativa que pulsa no interior de Mato Grosso do Sul.Sob a curadoria de Sara Welter, a exposição reúne obras de dez artistas independentes de Dourados: Lumar, Gi Brandão, Cristhian Vieira, Kint, João Paulo Martinez, Aline Kuñatai Yvotyju, Treze, Gabriel Leal, Beni Tatua e Tom Kyo. Cada trabalho reflete a diversidade de linguagens e influências regionais, proporcionando ao público uma imersão na produção cultural do interior do estado e ampliando o olhar para novas perspectivas artísticas.

Amanda Ferreira

