Fim de semana será de muita páscoa e fé em MS

Diversos eventos serão focados para crianças e cristãos na Capital e interior

Festa da Páscoa – Dourados

A 2ª Festa da Páscoa, que acontece de 2 a 5 de abril, no Parque Antenor Martins, promovida pela Prefeitura de Dourados, levará ao público uma programação musical diversificada, reunindo diferentes estilos e proporcionando momentos de celebração, lazer e cultura para toda a família. Durante os três dias de evento, artistas sobem ao palco para animar douradenses e visitantes da região, consolidando a festa como um dos principais eventos do calendário municipal.

Na sexta-feira (03), data marcada pelo significado religioso da Sexta-Feira da Paixão, a programação será voltada à música Cristã, promovendo um momento de reflexão e espiritualidade. Sobem ao palco o DJ Junio Silveira, Ministério A3, Franthiesco Vicc e Fábio Shaen, em apresentações que prometem emocionar o público.

No sábado (04),a animação estará garantida e deve reunir milhares no ‘coração’ do grande Flórida. O DJ Junio Silveira retorna ao palco e, na sequência, o Grupo Segunda Sem Lei apresenta a Roda de Samba 360º. Encerrando a noite, o cantor sertanejo Loubet promete levantar o público com sucessos como “Made in Roça” e “Muié, Chapéu e Botina”.

Já no domingo (05), último dia da festa, a programação musical segue eclética, com apresentações do Grupo Sotaque Campeiro, Banda NHS, trazendo clássicos do pop rock, e o Grupo Somstyllo, com pagodes já consagrados.

Embora a abertura oficial ocorra no dia 4, sábado, as atividades da Festa da Páscoa já começaram. A venda de pescado teve início nesta terça-feira (31) e segue até o último dia do evento, das 9h às 19h. A pesca no lago do parque será liberada para idosos e pessoas com deficiência nesta quinta-feira (02) e, a partir de sexta-feira (03), para o público em geral, com continuidade nos demais dias.

Além das atrações musicais, o evento contará com uma programação diversificada voltada para toda a família. A abertura oficial, na sexta-feira, inclui atrações culturais, recreação infantil, pintura facial, brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e algodão doce, além da Toca do Coelho, espaço temático especialmente preparado para o público infantil. A programação inclui ainda a Van da Cultura, com atividades interativas, realidade virtual e intervenções circenses.

O público também poderá aproveitar a presença de expositores de diversos segmentos e uma ampla praça de alimentação com food trucks, garantindo experiências gastronômicas variadas. Encerrando a programação, no domingo, haverá o sorteio de ovos de Páscoa, reforçando o caráter simbólico e familiar do evento. As regras para participação serão divulgadas nos próximos dias.

Com entrada gratuita em todos os dias, a Festa da Páscoa reafirma seu papel como um evento que une tradição, cultura e entretenimento, fortalecendo o convívio comunitário e valorizando os espaços públicos de Dourados.

SEXTA-FEIRA (3)

Missas e celebrações

Na Sexta-feira Santa (3), a programação em Campo Grande começou às 8h com a Via Sacra no Hospital São Julião, aberta à comunidade. Às 15h, diversos pontos da cidade concentram celebrações da Paixão e encenações da Via Sacra, como a Paróquia São Martinho (Pioneiros), a Paróquia Santa Rita de Cássia (Amambaí), a Paróquia Divino Espírito Santo (Aero Rancho), a Paróquia Santo Afonso Maria de Ligório (Vila Serradinho), a Paróquia Universitária São João Bosco (UCDB) e a Paróquia São José. Às 18h, a Paixão de Cristo será encenada na Capela São Luiz Orione, no Parque Novos Estados. Já às 19h30, a Paróquia São Martinho recebe nova encenação da Paixão, realizada pelo Grupo de Jovens Juel. Ao longo do dia, a Paróquia São Francisco de Assis – Matriz promove Via-Sacra, Celebração da Paixão e Procissão do Senhor Morto, enquanto o Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro mantém Adoração ao Santíssimo Sacramento das 5h30 às 15h.

SÁBADO (4)

Feira Ziriguidum

A 32ª edição da Feira Ziriguidum ocupa a Praça do Preto Velho no dia 4 de abril, das 16h às 22h, reforçando a proposta de ser mais que um evento: um espaço de encontro, troca e vivência cultural. Com foco na economia criativa e no fortalecimento do trabalho autoral e independente, a feira reúne artesanato, gastronomia e um público diverso que valoriza o feito à mão e o coletivo. A programação musical conta com apresentações de Fala Verdade SS, Nária e Sandim, garantindo o clima de celebração e ocupação do espaço público que já é marca registrada da Ziriguidum.

Tche Garotos

No sábado, 4 de abril, a partir das 20h, a Associação Colônia Paraguaia, em Campo Grande, recebe um grande baile de Sábado de Aleluia com show do grupo Tchê Garotos e participações do Grupo Alma Serrana, de Zé Carrilho e do Baile Bão. A noite promete muita música, dança e tradição gaúcha ao som de vaneirão, chamamé e sertanejo sul-mato-grossense, reunindo amigos e famílias em um animado baile fronteiriço.

17º Festival do Peixe e o Festival Cristão do MS

De 2 a 5 de abril, sempre a partir das 19h, a Feira Central de Campo Grande recebe o 17º Festival do Peixe e o Festival Cristão do MS 2026, reunindo expositores, músicos e entidades cristãs em uma programação especial com exposições, musicais, apresentações de Páscoa, pratos promocionais e espaços de integração, com entrada gratuita. No dia 4, às 20h, o público poderá acompanhar ainda uma mini cantata de Páscoa apresentada por um coral, em um momento especial dentro da programação do evento.

DOMINGO (5)

Feira Borogodó

A edição especial de Páscoa da Feira Borogodó promete um domingo repleto de música, cultura e experiências ao ar livre na Praça Coophafé. Com shows ao vivo que passeiam por rock, blues, rockabilly, Jovem Guarda e manguebeat, o palco recebe atrações como Projeto Umoja, Coquetel Blue, Maestro Lang e Cozinha Sinfônica, além do Sarau Borogodó com microfone aberto das 9h às 11h para quem quiser cantar, declamar ou se expressar. O evento reúne ainda artesanato autoral, garimpo de antiguidades, gastronomia de qualidade e clima ideal para passear em família. A programação inclui também a Feira de Adoção Responsável de Pets com o projeto Anjos da Dani, incentivando o cuidado e a responsabilidade com os animais. A Feira Borogodó acontece no dia 5 de abril, das 9h às 15h.

2ª Ação de Páscoa – Rio Verde de Mato Grosso do Sul

A 2ª Ação de Páscoa promete levar alegria e diversão para as famílias em Rio Verde de Mato Grosso do Sul no dia 5 de abril. Promovido pela Prefeitura de Rio Verde, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes, o evento acontece a partir das 16h30, na Praça das Américas, com uma programação especial voltada às crianças e às famílias, incluindo gincanas, atividades recreativas e a visita dos coelhinhos da Páscoa para tornar a tarde ainda mais mágica.

Shopping Campo Grande

A magia da Páscoa vai tomar conta do Shopping Campo Grande com uma programação especial feita para encantar crianças e famílias, com atividades gratuitas que animam a criançada com oficinas criativas, pinturinha facial, teatro e a tão esperada chegada do Coelhinho da Páscoa. Além das oficinas, a criançada poderá participar da Caça aos Chocolates, uma brincadeira que faz sucesso todos os anos e que garante momentos inesquecíveis para quem ama aventura e, claro, chocolate. As atividades são gratuitas, com início sempre às 15h no espaço em frente à Sephora. As inscrições devem ser feitas pelo aplicativo do Shopping Campo Grande, com vagas limitadas.

Por Carolina Rampi

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