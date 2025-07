Fim de semana será de Feira Gaúcha, exposição e oficina para crianças em Campo Grande

As quermesses ainda não acabaram, então ainda dá tempo de degustar as comidas típicas, tomar quentão e dançar quadrilha

A 18ª edição da FenaSul, feira gaúcha que já é tradicional em Campo Grande e se consolidou como referência em cultura e tradições do sul começa nesta sexta-feira (4), com programação até o dia 13 de julho, no Parque de Exposições Laucídio Coelho (Rua Américo Carlos da Costa, 320, no Jardim América).

A feira oferece uma imersão no universo sulista, com mais de 40 estantes de expositores vindos do sul, que trarão o melhor da gastronomia típica, como o famoso churrasco e o chimarrão, além de queijos trufados e defumados, salames coloniais, vinhos e sucos da Serra Gaúcha, doces artesanais como as cucas e compotas, chocolate da cidade de Gramado. O público também encontra vestuário tradicional com moda de couro para o inverno, dentre botas, jaquetas, chapéus e assessórios, música ao vivo, danças típicas e produtos artesanais.

Um dos destaques da programação deste ano é o Grupo Gaúcho Herdeiros, atração vinda do Rio Grande do Sul, que realiza apresentações de dança tradicional, com trajes típicos e toda a vivacidade do legado farroupilha, representado por uma nova geração de artistas.

Outro ponto alto do evento é a costela no Fogo de Chão, além da Casa do Gaúcho, espaço criado para promover encontros, rodas de conversa e vivências sobre os costumes, a história e símbolos da cultura gaúcha.

A entrada no evento custa R$ 10 por pessoa (preço promocional – valor de meia entrada para todos). Crianças até 10 anos não pagam, mas devem ter as cortesias retiradas por meio das redes sociais da @fenasulcg, que conta também com diversas promoções e cortesias para dias específicos. A abertura acontece na sexta-feira (4), às 18h até às 23h. De segunda a quinta-feira, a Feira Gaúcha funciona das 17h às 22h. Nas sextas, o funcionamento é das 17h às 23h e aos sábados, do meio-dia às 23h. No domingo, a feira abre ao meio-dia e segue até às 22h. Mais informações por meio das redes sociais, Instagram: @‌fenasulcg ou Facebook: Fenasul Campo Grande.

18ª Noite da Polca Paraguaia

Na próxima sexta-feira, dia 04 de julho/2025, será realizada a 18ª (décima oitava) edição da NOITE DA POLCA PARAGUAIA, GUARÂNIA, CHAMAMÉ, BOLERO E RITMOS LATINOS, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB de Campo Grande), a partir das 19 horas.

O evento é tradicional na capital brasileira do chamamé, e acontece sempre no mês de julho. A animação será do Arpista Fábio Kayda e seu grupo, e participação especial de uma Delegação da Diretoria de Cultura da cidade de Asunción, representada pelo Ballet Folklorico Kove , Duo Cirilo Ortiz (acordeonista) y Justo Areco (violão e voz) e Artesanía Nenu, de Asuncion, capital do Paraguay. O Ballet Folclórico Kove oferecerá ao público presente a famosa “Danza das Botellas” (dança das garrafas). A “ARTESANIA NENU”, se fará presente com seu artesanto e suas confecções de Aó Po’i, que é um tecido artesanal paraguaio caracterizado por sua delicadeza e bordados feitos à mão. É um tecido fino, geralmente feito de algodão, com tramas simples e não muito densas, e é adornado com bordados que representam a fauna e a flora local de forma figurativa do Paraguayo.

O público presente terá a oportunidade de recordar os grandes momentos, ouvindo grandes clássicos da música folclórica paraguaia, com destaque para Guarânia, gênero musical que este ano completa 100 Anos, criado pelo maestro paraguaio José Asunción Flores, além das polcas paraguaias, grandes boleros e outros ritmos latinos.

A realização é do Instituto Cultural Chamamé MS, programa A Hora do Chamamé, com a produção de Orivaldo Mengual.

SEXTA-FEIRA (4)

Espetáculo “Tia Eva, o Musical”

Com realização do Arrebol Cultural UEMS, o Sesc Teatro Prosa recebe nesta sexta-feira e sábado (5), o espetáculo ‘Tia Eva, o Musical’. O musical com a trajetória de Eva Maria de Jesus. Ainda em Goiás, após ser alforriada pela Lei Áurea de 1888, aos 41 anos, Eva continuou trabalhando na fazenda por alguns anos até juntar dinheiro de doações oferecidas por aqueles que a procuravam em busca do “dom” da cura. Com a reserva, Tia Eva e seus familiares se juntaram a uma comitiva formada por outros ex-escravizados e partiram rumo ao sul do Mato Grosso, onde construiu, além da Igreja de São Benedito, um legado de luta e generosidade. As apresentações serão às 19h, e ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

1ª edição da Mostra Orgulho LGBTQIAP+

Pela primeira vez em uma instituição pública, a comunidade queer realiza a 1ª edição da Mostra Orgulho LGBTQIAP+, no MIS (Museu da Imagem e do Som), em parceria com a Casa Le Cinq. Nesta sexta é realizado o encerramento da Mostra, com encerramento simbólico da exposição, performance da Casa Le Cinq, Vogue Jam aberta com DJ convidado e presença do CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento), com distribuição de insumos, testagem rápida e aconselhamento, tudo de forma gratuita.

Oficina de férias

Crianças de férias e com muita energia? O Shopping Campo Grande traz uma alternativa, com atividades lúdicas para os pequenos. As Oficinas de Férias acontecem entre os dias 4 e 26 de julho (aos fins de semana), com participação gratuita, mediante inscrição prévia no app ou no site do Shopping Campo Grande: www.shoppingcampogrande.com.br. Nesta sexta-feira (4), das 14h às 16h30, é realizada a oficina especial ‘Projeto Provérbios: Técnicas de pinturas para crianças’; das 17h às 20h é a vez da oficina para colorir e atividade com bola estica e puxa. Já no sábado (5), das 16h às 19h, há oficina de massinha de trigo. Todas as oficinas e atividades acontecem no 2º piso.

Exposição “As várias faces de Lidia Baís”

Realizada pelo MIS (Museu da Imagem e do Som) e MARCO (Museu de Arte Contemporânea), a exposição ‘As várias faces de Lidia Baís’ foi prorrogada até o dia 30 de agosto. A exposição traz as principais obras de Lidia Baís, com entrada franca, e fica aberta à visitação de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, no Museu da Imagem e do Som, que fica no 3º andar do Memorial da Cultura e da Cidadania, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro.

SÁBADO (5)

Febre90’s

No dia 05 de julho, o Mirante Pub terá a honra de receber o projeto Febre90’s, idealizado pelo aclamado beatmaker paulista SonoTWS e o MC carioca PumaPJL. Reconhecida como uma das grandes duplas do rap nacional, o Febre90’s desembarca pela primeira vez em Campo Grande para um show inédito e histórico. Com uma trajetória marcada por apresentações lotadas em todo o Brasil, o duo vem conquistando diversos públicos ao resgatar, com maestria, a essência do rap dos anos 90. Seus shows são uma verdadeira celebração à cultura hip hop, combinando beats sampleados, rimas afiadas e referências ao graffiti e breakdance. A apresentação será no Mirante Pub, rua Dr. Zerbini, 53, Chácara Cachoeira, às 22h, para maiores de 18 anos. Ingressos disponíveis no Sympla.

Espetáculo ‘Tesoura’

O espetáculo “Tesoura”, do Teatral Grupo de Risco, será apresentado neste sábado (5), às 19h, na sede do grupo, localizada na Rua Trindade, 401, Jardim Paulista. Com texto e direção de Clênio Wander, a peça se passa dentro de um salão de beleza, onde dois personagens se reencontram após anos, em uma trama tensa e cheia de reviravoltas. O que começa como uma disputa por dinheiro rapidamente se transforma em um embate brutal pela identidade. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), e estão à venda pelo Sympla: sympla.com.br.

Overdriver Duo

Campo Grande será palco de uma noite histórica no próximo dia 5 de julho (sábado), com a estreia na cidade da turnê mundial do Overdriver Duo, fenômeno musical liderado por Evandro Tiburski e Fabi Terada. A apresentação acontece no Teatro Dom Bosco, às 21h, e marca a comemoração dos 10 anos de carreira do casal, que conquistou o mundo com um som que mistura pop, rock e música eletrônica em performances ao vivo cheias de energia. Os ingressos podem ser pagos via PIX ou cartão de crédito em até 3x (com acréscimo).

LOVE Party

Balada que inicia ao pôr do sol promete diversão em um ambiente leve e música de qualidade. Realizada pelos DJs Cegonha, Nathalia Albuquerque e Tommy Menegazo, LOVE acontece no dia 05 de julho na Lupland. A LOVE é uma das baladas mais democráticas e inclusivas da cidade, que tem entre suas principais características a música de qualidade e a inovação, seja por ser itinerante, quanto por trazer em cada edição, convidados especiais. A festa começa às 16h, com ingressos disponíveis na plataforma Sympla. A Lupland fica na rua Antônio Maria Coelho, 3285, Jardim dos Estados.

Feira Ziriguidum

Neste sábado, a Feira Ziriguidum está de volta com muita economia criativa, gastronomia, artesanato e atrações musicais com Rodriga Teixeira, Pretah e Érica Espíndola, das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho.

DOMINGO (6)

Feira Borogodó

As quermesses ainda não acabaram e neste domingo é a vez da Feira Borogodó pular quadrilha. Das 9h às 15h, a Praça do Coophafé recebe a feira com muito artesanato, gastronomia e apresentações culturais com Raphael Vital, banda Flor de Pequi, Roberto Shamanti e Brisa do Mato. Além disso, haverá feira de adoção consciente em parceria com o projeto Anjos da Dani e aula de Yoga com a professora Isis Flores.

Paróquia São João Batista

A Festa da Paróquia São João Batista será realizada nos dias 4, 5 e 6 de julho, na Rua Francisco Sabino, 58, no Coophasul. Com entrada gratuita, haverá comidas típicas, músicas e muita diversão para toda a família.

Forrozeiros MS

Para esquentar, a recomendação do Bloco Forrozeiros MS é se aquecer dançando um bom forrozim. No próximo domingo, 06 de julho, o coletivo realiza o esquenta de seu Arraiá no Capivas Cervejaria, R. Pedro Celestino, 1079 – Centro. A entrada é paga na hora e o valor é R$ 10,00. A atração é a Banda Ipê de Serra.

Por Carolina Rampi

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram