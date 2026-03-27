Fim de semana reúne teatro, stand-up, samba e atrações infantis em Campo Grande

Espetáculos teatrais e shows de stand-up e Demônios da Garoa são as opções de lazer para toda família

SEXTA-FEIRA (27)

Espetáculo ‘Eyja: primeira parte, a ilha’

Nesta sexta-feira (27), a partir das 19h, o grupo Multifoco Cia de Teatro, do Rio de Janeiro, traz para o palco do Sesc Teatro Prosa o espetáculo “Eyja: primeira parte, a ilha”, que mergulha nas linguagens do teatro e do circo para refletir sobre o sentimento da solidão. Os temas ganham uma abordagem que mescla acrobacia, portagens e música, para construir uma cena carregada de imagens e musicalidade. É o primeiro espetáculo da companhia a integrar uma atriz/circense cega. A apresentação é gratuita mas é preciso reservar ingressos via plataforma Sympla.

Espetáculo “Guadakan”

Como parte da programação da COP15 da Convenção sobre Espécies Migratórias, a Orquestra de Câmara do Pantanal e a Cia de Dança do Pantanal apresentam o espetáculo “Guadakan” nesta sexta-feira (27), às 19h, no Teatro Aracy Balabanian, em Campo Grande, com entrada gratuita. A noite começa com o Concerto Regional executado ao vivo e segue com uma versão compacta da montagem que une música e dança em uma experiência inspirada na biodiversidade, na cultura e na força do Pantanal, reunindo seis bailarinos e três músicos em cena.

Feirinha Casa HUB

A tradição das feiras livres, profundamente enraizada na identidade cultural de Campo Grande, ganha uma releitura contemporânea e cada vez mais consolidada com a terceira edição da Feirinha Casa HUB. O evento acontece na próxima sexta-feira, 27 de março, das 17h às 22h, no estacionamento da Casa HUB, na Avenida Afonso Pena, e promete uma experiência completa que une gastronomia, cultura, lazer e convivência urbana.

SÁBADO (28)

Espetáculo ‘Alma’

Já no sábado, o Sesc Teatro Prosa recebe mais uma vez o Multifoco Cia de Teatro, dessa vez com o espetáculo ‘Alma’, às 16h. ALMA é uma mulher sem tempo, sem pausa, com sono e sonhos atrapalhados pelo caminho. ALMA vive sua rotina acelerada, como se não tivesse ânimo para nada, sempre atrasada. Um dia, se dá conta que sua alma, a metade de si, ficou pra trás. Entre as narrativas de sua memória da infância e uma longa espera, que lhe permite pausar, ALMA se prepara para o reencontro consigo mesma e sua metade. A apresentação é gratuita mas é preciso reservar ingressos via plataforma Sympla.

Stand up – Serginho Lacerda

O humorista Serginho Lacerda desembarca em Campo Grande no dia 28 de maio, às 19h, para apresentar o espetáculo “Vida de Pai”, no Teatro Dom Bosco. Em seu show solo de stand up comedy, o artista traz histórias leves e divertidas sobre o cotidiano familiar, com situações em que pais, mães e filhos se reconhecem no palco. Com classificação livre, a apresentação é pensada para toda a família, incluindo a participação das crianças e momentos de improviso que tornam cada sessão única e cheia de interação com o público. Ingressos disponiveis no Sympla.

Stand up – Fábio Rabin

O comediante Fábio Rabin apresenta seu “Novo Show” em Campo Grande no dia 28 de março, sábado, às 21h, no Teatro Dom Bosco. Em seu sétimo espetáculo solo de stand up comedy, Rabin fala com humor ácido e pessoal sobre as transformações inesperadas da vida, especialmente ao perceber que a filha, antes criança, agora é uma pré-adolescente com quem ele precisa reaprender a se conectar. Com duração de 90 minutos e classificação indicativa de 16 anos, o show mistura situações familiares, reflexões e o estilo direto que marca a carreira do humorista. Vendas online pelo link www.z1eventos.com.br

Demônios da Garoa

O grupo Demônios da Garoa se apresenta em Campo Grande no dia 28 de março de 2026, às 20h, no Palácio Popular da Cultura, com um show especial que celebra 80 anos de carreira. No repertório, clássicos como Trem das Onze, Saudosa Maloca, Samba do Arnesto, Tiro ao Álvaro e Iracema, em um espetáculo que une a tradição do samba à tecnologia com painéis de LED no cenário. Os ingressos estão à venda no site Pedro Silva Produções, com valores de primeiro lote entre R$220 e R$300 (inteira), conforme o setor, e classificação indicativa de 10 anos.

Feira São Bento

A Feira São Bento – Edição de Páscoa acontece no dia 28 de março, das 18h às 22h, na Praça República do Líbano (Av. Primeiro de Maio, 400 – Jardim São Bento), reunindo gastronomia, cultura e produtos de expositores locais em um ambiente voltado para toda a família. A programação conta com música ao vivo e apresentações de Joey Sosaí, Ellen e Jackeline, em uma noite marcada por sabores, cores e o clima especial da Páscoa ao ar livre.

DOMINGO (29)

Shopping Campo Grande

A Arena Nickelodeon, no Shopping Campo Grande, reúne cenários interativos inspirados em sucessos da TV como Patrulha Canina, Bob Esponja Calça-Quadrada e Dora Aventureira, convidando crianças de até 10 anos a explorarem circuitos de desafios, piscina de bolinhas com LED, pista de patinetes e espaços temáticos que estimulam a imaginação e a consciência ambiental. O espaço funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h, com ingressos a R$ 50 (30 minutos) e R$ 80 (1 hora), além de meia-entrada para crianças PCD e neurodivergentes. Já o Yuup Experience ocupa uma área de 1.294 m² com 22 atrações, entre trampolins, infláveis, estações de street basquete, campos interativos, carrinhos, motos, fliperama e área baby, oferecendo uma proposta de diversão intensa e variada para toda a família.

Por Carolina Rampi

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