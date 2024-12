Fim de semana chega com clima natalino e diversas apresentações artísticas

Abertura da Cidade do Natal, primeiro grito de carnaval, feiras de Natal e encerramento do Som da Concha são os principais eventos do fim de semana

Cidade do Natal

Campo Grande se prepara para reviver a magia das festividades de fim de ano com a abertura da Cidade do Natal, que ocorre hoje, nos altos da Avenida Afonso Pena, e ficará em funcionamento até 31 de dezembro de 2024. Atrações como a Casa do Papai Noel, o Presépio, a Praça de Alimentação, a Área Kids e o Carrossel estarão disponíveis das 17h30 às 22h30.

A programação inclui Cantatas de Natal, além de shows com artistas locais como Bella Dona Trio, Filhos dos Livres, Talles e Rafael, Dany Critinne, Erika Espíndola, Max Henrique, entre outros. Amanhã, o público poderá conferir o show de Patati Patatá, às 20h. No primeiro dia de funcionamento, a tradicional Caravana de Natal Coca-Cola, iluminada e acompanhada de Papai Noel, fará seu percurso pela cidade, começando no Comper Itanhangá e seguindo até os altos da Avenida Afonso Pena. Além disso, o Natal de 2024 contará com o City Tour, que oferece passeios pela cidade com saídas diárias, exceto nos dias 25 e 31 de dezembro.

Som da Concha

O encerramento do projeto Som da Concha 2024 acontecerá no próximo domingo (15), em Campo Grande. A cantora Gio Resquin apresentará o show “Brasiguaia”, enquanto o grupo Falange da Rima trará o espetáculo “Falange da Rima Homenageia a Música de MS”. As apresentações serão realizadas na Concha Acústica Helena Meirelles, localizada no Parque das Nações Indígenas, com entrada gratuita, a partir das 18 horas.

Falange da Rima

Desde 1998, o grupo Falange da Rima ocupa um lugar de destaque na história do hip-hop em Mato Grosso do Sul, sendo reconhecido como o grupo de rap mais antigo em atividade no estado. Oficialmente formado em Campo Grande, seus integrantes já participavam da cena cultural urbana desde os anos 1990, por meio do breaking. A formação atual conta com Flynt, Mano Xis, John Geral, Mano Cley e DJ Magão.

Sexta (13)

Espetáculo Raízes

Em comemoração ao final do ano, o Cooperar realizará o tradicional Espetáculo Raízes hoje, às 19h, no Auditório do Complexo Multiuso 1 da UFMS, em Campo Grande. O evento reunirá alunos do 1º ano e dos grupos I, II, III e IV, com apresentações que abordam temas como miscigenação, escola antirracista, preconceito e regionalismo. O título “Raízes” reflete o trabalho desenvolvido ao longo do ano, estimulando a criatividade, promovendo a aceitação das diferenças e fortalecendo a identidade cultural dos participantes.

Don Juan

O clássico Don Juan ganha uma nova versão na adaptação da Cia. Perspectiva, em exibição no Teatro do Mundo, Estação Cultural, em Campo Grande. A peça, que segue até hoje, apresenta o lendário Don Juan em uma jornada de charme e vaidade, onde se cruza com personagens inesquecíveis. Com humor e intensidade, o espetáculo explora a sedução, o mistério e o confronto, convidando o público a questionar a verdadeira identidade de Don Juan. Os ingressos têm preço promocional de meia-entrada para todos que comprarem antecipadamente.

Exposição Glauce Rocha

A atriz sul-mato-grossense Glauce Rocha é tema de uma exposição no Espaço Energia, em Campo Grande, que poderá ser visitada até o dia 19 de dezembro. O acervo é gratuito e traz itens originais da vida e carreira da atriz, incluindo figurinos utilizados em novelas, filmes e peças de teatro, além de recortes de jornais das décadas de 60 e 70, fotos inéditas e biografias. O público também poderá conferir um painel cronológico destacando as principais obras de Glauce. A exposição está aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, na Avenida Afonso Pena, nº 3.901.

Sábado (14)

8 anos de On The Road

A Cervejaria Canalhas celebra os 8 anos de On The Road com uma festa especial. Na compra de uma camiseta edição limitada (somente 50 unidades), o público garante ingresso para a festa de aniversário, que acontecerá no dia 14 de dezembro. Os interessados devem adquirir a camiseta e, posteriormente, escolher o tamanho. O evento promete reunir fãs da marca para celebrar o oitavo aniversário de forma memorável.

Espetáculo “Morto Vivo” com Badaiá Arte (SP)

Amanhã, às 16h, o espetáculo infantil “Morto Vivo” chega ao palco para divertir e ensinar sobre amizade e superação. Apresentado pela Badaiá Arte, de São Paulo, a peça de teatro de bonecos conta a história de um menino assustado por fantasmas e uma caveirinha amedrontada por humanos. Ao longo da trama, as duas criaturas superam seus medos e constroem uma amizade improvável, transmitindo a mensagem de que, apesar das diferenças, todos compartilham semelhanças.

Terra Brava

O espetáculo “Terra Brava”, estrelado por Tero Queiroz e Nathália Maluf, celebra a ancestralidade e a resistência com apresentações em Campo Grande. Com estreia marcada para o dia 10 de dezembro, a peça traz temas que dialogam com a história pessoal da autora e com questões universais, como o pertencimento e a ancestralidade. A mistura de técnicas circenses e elementos teatrais garante uma experiência emocionante. A próxima apresentação será no sábado (14), na Praça da Poesia, às 16h.

8ª Edição do Desapega CG

O evento de desapego mais aguardado de Campo Grande acontece no sábado (14), das 8h às 16h, no Parque Ayrton Senna. A 8ª edição do Desapega CG reunirá mais de 100 expositores oferecendo roupas, calçados, livros, acessórios, itens de casa e decoração a preços acessíveis. Organizado pelo Coletivo de Brechós, o evento promove o consumo consciente e a economia circular, além de incentivar a sustentabilidade. A entrada é gratuita, e os visitantes podem contribuir com um brinquedo novo ou usado em bom estado.

1° Grito de Carnaval

O Bloco As Depravadas apresenta a Festa do Tira Mofo, o primeiro grito de carnaval de Campo Grande, que promete agitar o público com muita música e animação. O evento acontece no sábado(14), a partir das 16h, na Escola de Samba Unidos da Vila Carvalho. Os ingressos custam R$ 20,00, e mais informações podem ser obtidas pelo telefone 67 99220-5919 (Daniel). Não perca essa grande festa para começar a celebrar o carnaval!

Feirinha de Natal

A Feirinha de Natal da Hámor, que será realizada no domingo, promete ser uma verdadeira celebração de arte, cultura e bons presentes. O evento acontece das 15h às 19h na Rua Usina de Junho, 159, Centro, e contará com brechó de peças vintage do Repeat Brecho, cerâmicas do Ateliê da Sah e discos de vinil com o Antiquário. Além das compras, haverá uma oficina de impressão botânica com Lígia Rocha, às 15h30, com inscrições por R$ 60,00. Quem comprar dois livros ganhará um pôster, e na compra de três ou mais livros, uma ecobag da Hámor. Para completar a programação, o DJ Dudu agitará o evento com discotecagem, e o Cafe do Recanto das Ervas e Floral Green Vegan oferecerão delícias para todos.

Domingo (15)

Catedral Erudita

O projeto Catedral Erudita realizará uma série de concertos de música clássica até o domingo (15) em Campo Grande e no interior do estado. As apresentações incluem orquestra e canto lírico, com regência do maestro Eduardo Martinelli, e ocorrerão na Igreja São José, no sábado, às 19h30, e na Praça Pedro Manvailer, em Ponta Porã, no domingo, às 19h. Também no dia 15, a Igreja São Francisco receberá a Camerata Madeiras Dedilhadas, com regência de Marcelo Fernandes, às 19h30. O projeto visa democratizar o acesso à música clássica, valorizando os espaços sagrados e promovendo o intercâmbio cultural.

Feira Bosque da Paz

O Natal chegou ao Bosque da Paz! O local se transformará em um verdadeiro cenário natalino, oferecendo uma feira temática repleta de cultura, gastronomia, música e encantamento. Durante dois dias de evento, os visitantes poderão explorar expositores com presentes exclusivos e artesanatos, saborear delícias natalinas e desfrutar de apresentações musicais e atrações especiais. No sábado, a animação ficará por conta do Tapioca Forró, e no domingo, o público poderá curtir o show de Sampri. O evento acontece das 9h às 15h durante os dois dias na Praça Bosque da Paz, na Rua Kame Takaiassu, no Carandá Bosque.

Shopping Campo Grande

No domingo (15), o Shopping Campo Grande terá horário ampliado das 10h às 22h, oferecendo diversas atrações natalinas, como a encantadora decoração e a árvore de Natal de 10 metros de altura. O espaço conta com brinquedos gratuitos, como escorregador, gangorra adaptada para crianças PCD e gira-gira, além de trenzinho e balanço giratório, com entradas a partir de R$ 30 ou R$ 50 para o combo. As crianças devem ter altura máxima de 1,30 metros para participar.

Shopping Norte Sul Plaza

Hoje (15), as atrações continuam, com o bom velhinho disponível para fotos das 12h às 20h e as opções de entretenimento para as crianças, como a Xícara do Noel e o Trenzinho.

