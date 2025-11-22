Fim de ano! Campo Grande realiza Natal dos Sonhos com mais de um mês de atrações

Jiraya Uai, que mistura funk com eletrônico, vai se apresentar no dia 19 de dezembro, às 20h30 - Foto: reprodução redes sociais
Fazem parte da programação shows e sorteio de apartamentos

 

A Prefeitura de Campo Grande lança, a partir do dia 29 de novembro, o maior Natal já realizado na história da Capital. O Natal dos Sonhos 2025 chega com uma programação intensa que transforma o Centro da cidade em um grande circuito de luz, cultura, fé, inclusão social e oportunidades.

Serão 33 dias de atrações ininterruptas, envolvendo apresentações culturais, Parada Natalina, espetáculos diários, abertura do Natal na Praça, visitas temáticas, atividades do Sesc, grandes shows nacionais e uma agenda especial dedicada à habitação de interesse social, com sorteios inéditos e entregas que fortalecem o direito à moradia.

Toda a programação acontece no Circuito Natalino, abrangendo a Rua 14 de Julho, Praça Ary Coelho, Praça do Rádio, Morada dos Baís, Mercado Municipal, Feira Central e Camelódromo. A iniciativa é organizada pela Prefeitura de Campo Grande e incentivada financeiramente por empresas e instituições parceiras, que garantem estrutura, segurança e suporte operacional.

Até o momento, participam diretamente do projeto: Águas Guariroba, Energisa, Famasul, MRV, Pátio Central Shopping e Sesc, entre outros parceiros.

Abertura oficial

O início do Natal dos Sonhos acontece no dia 29 de novembro, às 18h, com a Abertura Oficial e a Parada Natalina, no palco Mamãe Noel, em frente ao Pátio Central. Em seguida, às 19h, o público será recebido com um grande show nacional de Bento e Totó, na Rua Marechal Rondon. Às 19h40, a Praça do Rádio recebe o primeiro Espetáculo de Natal, marcando a estreia da temporada cultural.

Circo Rhoney Espetacular

A partir do dia 28 de novembro, a Praça do Rádio passa a receber o Circo Rhoney Espetacular, uma atração circense que integra o Natal dos Sonhos 2025 e segue até 25 de dezembro. O espetáculo oferece ao público uma experiência envolvente, reunindo acrobacias, malabarismo, música, banda ao vivo e elementos cênicos que destacam a valorização da arte e fortalecem o convívio social, com apresentações de quarta-feira a sábado.
A proposta reforça o compromisso do evento com o acesso democrático à cultura, transformando o Centro de Campo Grande em um espaço de encontro, criatividade e entretenimento para todas as idades.

Shows nacionais

O roqueiro Di Ferrero e a cantora de música cristã Ana Paula Valadão também confirmaram presença na programação de Natal – Fotos: César Ovalle/divulgação e reprodução/redes sociais

As atrações musicais do Natal dos Sonhos contam com programação para toda a família. Entre os artistas confirmados:

Bento e Totó – 29/11 às 19h
Ana Paula Valadão – 12/12 às 20h30
Jiraya Uai – 19/12 às 20h30
Di Ferrero – 26/12 às 20h30
Show da Virada – 31/12, das 20h às 02h

Habitação como protagonista

O Natal dos Sonhos 2025 traz um grande diferencial: a habitação social integra toda a programação, celebrando conquistas históricas da Emha e realizando eventos que transformam vidas. Serão realizados sorteios de quatro empreendimentos habitacionais:

06/12 – Sorteio Apartamentos Jd. Antártica – 20h – Praça Ary Coelho
13/12 – Sorteio Apartamentos Jorge Amado – 20h – Praça Ary Coelho
20/12 – Sorteio Apartamentos Manoel de Barros – 20h – Praça Ary Coelho
21/12 – Sorteio Apartamentos Nova Bahia – 9h – Palco Boneco de Neve, Rua 14 de Julho

Além disso, será realizado o sorteio do Programa Recomeçar Moradia. No dia 8 de dezembro, ocorre o lançamento do Edital Credihabita, destinado à contratação de profissionais como pedreiros, pintores e outras categorias, fomentando emprego, renda e qualificação no setor habitacional.

A habitação também estará presente no 10º Feirão Habita Campo Grande, que será aberto em 12 de dezembro, das 13h às 21h, na Rua 14 de Julho. O Feirão segue até 23 de dezembro (exceto domingos), aproximando milhares de famílias da oportunidade de adquirir o primeiro imóvel com subsídio federal, estadual e municipal.

Circuito cultural e Parada Natalina

Entre 29 de novembro e 25 de dezembro, a Parada Natalina acontece quase diariamente às 18h40, percorrendo o circuito iluminado do Centro com carros alegóricos, artistas, personagens e diversas atrações. A Praça do Rádio recebe apresentações culturais gratuitas na mesma data, reforçando o caráter artístico e comunitário do evento.

Abertura do Natal na Praça

No dia 6 de dezembro, a Praça Ary Coelho abre oficialmente ao público, funcionando das 17h às 22h. O espaço revitalizado contará com a Casa do Papai Noel, Árvore de Natal, Presépio, cenários temáticos iluminados, atrações culturais, praça de alimentação e food trucks.

Visitas especiais da Rena

Os personagens do Natal dos Sonhos farão visitas a diversos pontos da cidade:

Feira Central – 05/12 às 19h30
Camelódromo – 06/12 às 10h
Mercado Municipal – 07/12 às 9h30
Morada dos Baís – 04/12 às 19h30

Natal nos Bairros

Os bairros também participam das celebrações. O Natal nos Bairros levará atividades natalinas para todas as regiões da cidade, garantindo que moradores de diferentes comunidades vivenciem momentos especiais perto de casa. Além das sete regiões urbanas, o projeto chegará também aos distritos de Rochedinho e Anhanduí, ampliando o alcance das ações e fortalecendo o espírito natalino em toda Campo Grande. A programação completa será divulgada em breve.

 

