Fim de ano! Campo Grande realiza Natal dos Sonhos com mais de um mês de atrações

Fazem parte da programação shows e sorteio de apartamentos

A Prefeitura de Campo Grande lança, a partir do dia 29 de novembro, o maior Natal já realizado na história da Capital. O Natal dos Sonhos 2025 chega com uma programação intensa que transforma o Centro da cidade em um grande circuito de luz, cultura, fé, inclusão social e oportunidades.

Serão 33 dias de atrações ininterruptas, envolvendo apresentações culturais, Parada Natalina, espetáculos diários, abertura do Natal na Praça, visitas temáticas, atividades do Sesc, grandes shows nacionais e uma agenda especial dedicada à habitação de interesse social, com sorteios inéditos e entregas que fortalecem o direito à moradia.

Toda a programação acontece no Circuito Natalino, abrangendo a Rua 14 de Julho, Praça Ary Coelho, Praça do Rádio, Morada dos Baís, Mercado Municipal, Feira Central e Camelódromo. A iniciativa é organizada pela Prefeitura de Campo Grande e incentivada financeiramente por empresas e instituições parceiras, que garantem estrutura, segurança e suporte operacional.

Até o momento, participam diretamente do projeto: Águas Guariroba, Energisa, Famasul, MRV, Pátio Central Shopping e Sesc, entre outros parceiros.

Abertura oficial

O início do Natal dos Sonhos acontece no dia 29 de novembro, às 18h, com a Abertura Oficial e a Parada Natalina, no palco Mamãe Noel, em frente ao Pátio Central. Em seguida, às 19h, o público será recebido com um grande show nacional de Bento e Totó, na Rua Marechal Rondon. Às 19h40, a Praça do Rádio recebe o primeiro Espetáculo de Natal, marcando a estreia da temporada cultural.

Circo Rhoney Espetacular

A partir do dia 28 de novembro, a Praça do Rádio passa a receber o Circo Rhoney Espetacular, uma atração circense que integra o Natal dos Sonhos 2025 e segue até 25 de dezembro. O espetáculo oferece ao público uma experiência envolvente, reunindo acrobacias, malabarismo, música, banda ao vivo e elementos cênicos que destacam a valorização da arte e fortalecem o convívio social, com apresentações de quarta-feira a sábado.

A proposta reforça o compromisso do evento com o acesso democrático à cultura, transformando o Centro de Campo Grande em um espaço de encontro, criatividade e entretenimento para todas as idades.

Shows nacionais

As atrações musicais do Natal dos Sonhos contam com programação para toda a família. Entre os artistas confirmados:

Bento e Totó – 29/11 às 19h

Ana Paula Valadão – 12/12 às 20h30

Jiraya Uai – 19/12 às 20h30

Di Ferrero – 26/12 às 20h30

Show da Virada – 31/12, das 20h às 02h

Habitação como protagonista

O Natal dos Sonhos 2025 traz um grande diferencial: a habitação social integra toda a programação, celebrando conquistas históricas da Emha e realizando eventos que transformam vidas. Serão realizados sorteios de quatro empreendimentos habitacionais:

06/12 – Sorteio Apartamentos Jd. Antártica – 20h – Praça Ary Coelho

13/12 – Sorteio Apartamentos Jorge Amado – 20h – Praça Ary Coelho

20/12 – Sorteio Apartamentos Manoel de Barros – 20h – Praça Ary Coelho

21/12 – Sorteio Apartamentos Nova Bahia – 9h – Palco Boneco de Neve, Rua 14 de Julho

Além disso, será realizado o sorteio do Programa Recomeçar Moradia. No dia 8 de dezembro, ocorre o lançamento do Edital Credihabita, destinado à contratação de profissionais como pedreiros, pintores e outras categorias, fomentando emprego, renda e qualificação no setor habitacional.

A habitação também estará presente no 10º Feirão Habita Campo Grande, que será aberto em 12 de dezembro, das 13h às 21h, na Rua 14 de Julho. O Feirão segue até 23 de dezembro (exceto domingos), aproximando milhares de famílias da oportunidade de adquirir o primeiro imóvel com subsídio federal, estadual e municipal.

Circuito cultural e Parada Natalina

Entre 29 de novembro e 25 de dezembro, a Parada Natalina acontece quase diariamente às 18h40, percorrendo o circuito iluminado do Centro com carros alegóricos, artistas, personagens e diversas atrações. A Praça do Rádio recebe apresentações culturais gratuitas na mesma data, reforçando o caráter artístico e comunitário do evento.

Abertura do Natal na Praça

No dia 6 de dezembro, a Praça Ary Coelho abre oficialmente ao público, funcionando das 17h às 22h. O espaço revitalizado contará com a Casa do Papai Noel, Árvore de Natal, Presépio, cenários temáticos iluminados, atrações culturais, praça de alimentação e food trucks.

Visitas especiais da Rena

Os personagens do Natal dos Sonhos farão visitas a diversos pontos da cidade:

Feira Central – 05/12 às 19h30

Camelódromo – 06/12 às 10h

Mercado Municipal – 07/12 às 9h30

Morada dos Baís – 04/12 às 19h30

Natal nos Bairros

Os bairros também participam das celebrações. O Natal nos Bairros levará atividades natalinas para todas as regiões da cidade, garantindo que moradores de diferentes comunidades vivenciem momentos especiais perto de casa. Além das sete regiões urbanas, o projeto chegará também aos distritos de Rochedinho e Anhanduí, ampliando o alcance das ações e fortalecendo o espírito natalino em toda Campo Grande. A programação completa será divulgada em breve.

