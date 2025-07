Filmes de MS são selecionados para etapa nacional da Mostra Sesc de Cinema

Iniciativa promove o cinema independente no Brasil, com exibições de obras em espaços do Sesc de diversos estados

Mato Grosso do Sul também é cinema! Obras do Estado foram selecionadas para a 8ª edição da Mostra de Cinema Sesc, uma das principais iniciativas de promoção do cinema independente do Brasil. Eles serão exibidos em espaços do Sesc de vários estados, durante 12 meses, com início em setembro. Ao todo, a mostra selecionou 48 filmes: são sete longas, um média-metragem e 40 curtas.

Conforme divulgado pelo Sesc, os filmes selecionados foram ‘Kuñangue 18 anos’, da cineasta Marineti Pinheiro, no Panorama Brasil, ‘Enigmas no Rolê’, de Ulísver Silva, no Panorama infantojuvenil e ‘Metástase’, de Iulik Lomba de Farias, como Destaque Estadual. Outras nove obras foram selecionadas para exibições: ‘+Forte’ (Ara Martins); ‘Colar de Pérolas’ (Ana Letícia Moura); ‘Construindo a Quarta Parede’ (Bruno Augusto); ‘Deus Te Salve, João!’ (Karen Freitas); ‘Flores na Máquina’ (Diefferson G); ‘Jardim de Pedra’ (Daphne Schiffer e Rodrigo Rezende); ‘Sebastian’ (Cainã Siqueira); ‘Tá Sabendo?’ (Lucas Verão) e ‘Vípuxovuco’ (Danon Lacerda).

Neste ano, o projeto concedeu um valor total de até R$ 200 mil em licenciamentos para as exibições. Além disso, a mostra registrou 2.145 inscrições, com aumento de 40% em relação ao ano passado, sendo um recorde.

Para o jornal O Estado, o roteirista e diretor do longa-metragem ‘Enigmas no Rolê’, Ulísver Silva, conta que é a primeira vez que sua obra é selecionada para essa mostra. “É o meu primeiro longa-metragem, então é uma alegria dupla conseguir finalizar o filme e já de cara ter essa indicação para essa importante mostra do cinema brasileiro”, comenta. “A Mostra Sesc de Cinema tem oito edições e os filmes que são selecionados serão exibidos no Brasil todo. A exibição infantil juvenil será no mês de setembro e outubro desse ano e terá exibições gratuitas para o público infantil juvenil em diversas cidades do país”, complementa.

‘Enigmas no Role’ é voltado para o público jovem, e combina entretenimento com aprendizado, inspirando o desenvolvimento de habilidades fundamentais, principalmente entre jovens de regiões periféricas. A trama acompanha Andread, um jovem estudante de Física, que desafia seus sobrinhos a resolver enigmas em troca de um presente especial. Inspirado por experiências pessoais e acadêmicas, Ulísver infunde na história aspectos de sua vivência com amigos apaixonados por física e química, criando personagens envolventes que enfrentam desafios, fortalecem laços familiares e superam obstáculos em suas jornadas.

“Para mim é uma felicidade saber que o filme chegará ao público infanto-juvenil espalhado pelo Brasil todo. ‘Enigmas no Rolê’ conta a história de um jovem professor que desafia seus sobrinhos a resolver enigmas em troca de um presente. É uma aventura que se passa na cabeça dos personagens, já que a aventura é o raciocínio lógico que os personagens precisam encarar para resolver os enigmas. E ele tem uma pegada bem adolescente, com uso de elementos visuais e musicais, bem identificados à cultura afro-urbana. Tem bastante coisa de grafite, tem bastante coisa de hip-hop, tudo isso mesclado ao universo dos enigmas lógicos”, destaca o diretor.

Diferencial

A Mostra este ano também traz mais um marco: 60% das obras inscritas foram de filmes inéditos, que serão exibidos ao público pela primeira vez. Outro destaque é a amplificação de mulheres na direção das obras, sendo que entre os filmes selecionados para a mostra nacional, a maior parte deles foi dirigida ou codirigida por mulheres, com 26 realizadoras premiados, como a cineasta Marineti Pinheiro.

Em 2019, Marineti começou a trabalhar como voluntária na Kuñangue Aty Guassu, uma organização no Estado dedicada à grande assembleia das mulheres Guarani-Kaiowá. Ao longo de sua jornada, ela enfrentou diversas barreiras, especialmente relacionadas ao machismo e à violência de gênero, aspectos que são particularmente intensos nas comunidades indígenas. Um dos projetos que ela dirigiu foi o documentário “Kuñangue, 18 Anos”, que celebra a trajetória da comunidade.

O filme, realizado majoritariamente na língua Guarani Kaiowá, acompanha a preparação da Kuñangue Aty Guasu, a grande assembleia das mulheres Guarani Kaiowá em Mato Grosso do Sul, e revela, por meio de cantos, falas e movimentos, a força ancestral e a luta coletiva das mulheres indígenas.

Exibições

Com extenso repertório, a Mostra Sesc de Cinema deste ano selecionou 268 filmes para exibição, entre mostras estaduais, regional e nacional. Entre eles estão os 48 que serão licenciados – Panoramas Brasil (19), Infantojuvenil (10) e os Destaques Estaduais (19). Todas as obras foram avaliadas por comissões estaduais formadas por especialistas convidados e profissionais do Sesc.

Os 48 filmes trazem a singularidade de cada estado, ao mesmo tempo em que valorizam e retratam o Brasil na tela. As paisagens estampam um país diverso, seja no cotidiano das famílias, nas lutas para reconhecimento de territórios e identidades.

“O filme já foi exibido em escolas de Mato Grosso do Sul, inclusive em centros de detenção juvenil e agora terá a chance de alcançar um público em outras cidades. Para mim é uma felicidade participar desse evento, me representar o Estado com o filme da Marineti Pinheiro, que compõe a Mostra Nacional, e outros curtas que farão parte do panorama regional. Espero que o meu filme possa contribuir para que a cultura regional se torne mais conhecida nacionalmente”, finaliza Ulísver.

Desenvolvida em 2017, a Mostra Sesc de Cinema se firmou como uma das principais iniciativas de apoio ao cinema independente no país. O projeto promove a circulação de filmes fora do circuito comercial, aproximando o público de histórias e talentos brasileiros. Desde o início, mais de 400 filmes já foram exibidos em diversas regiões do Brasil.

Por Carolina Rampi

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram