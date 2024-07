Filmes de 10 países, vão conquistar o público na 2ª edição do Bonito CineSur

Festival será realizado nos dias 19 a 27 de julho, com a presença de nomes nacionais do cinema brasileiro

Um dos maiores eventos cinematográficos da América do Sul, o Festival de Cinema de Bonito – Bonito CineSur, entra em contagem regressiva. Com abertura marcada para a sexta-feira (19), o festival brasileiro destaca exclusivamente o cinema sul-americano.

Na mostra competitiva, que acontecerá no Centro de Convenções, o público terá oportunidade de assistir à 30 produções participantes, entre longas e curtas-metragens realizados entre 2023 e 2024, com temática ambiental. Filmes do cinema sul-mato-grossense também participam de mostra competitiva em categoria própria, com produções realizadas entre os anos de 2021 e 2024.

Dentro do novo espaço do Bonito Cinesur chamado de Cine Bonito, no CMU (Centro de Múltiplo Uso), serão exibidos filmes para toda família, além de pre estreias, homenagem ao cartunista Ziraldo com o filme “Menino Maluquinho” e o MEMÓRIA BONITO CINESUR que vai exibir o documentário “Entre rios e histórias”, sobre a memória oral do povo da Serra da Bodoquena. As sessões irão acontecer todos os dias as 19 horas.

O CMU vai receber uma cobertura de 800m, tela de 8×5 e sistema de som 5.1, a mesma estrutura do cinema instalado no Centro de Convenções. Segundo Gustavo Cegonha, responsável por toda estrutura do festival, o local deve receber uma estimativa de 400 pessoas por dia. “Será algo inédito na cidade”, diz Cegonha, acrescentando que até a pipoca será de graça para os primeiros 300 espectadores.

Premiações, debates, rodadas de discussões visando acordos internacionais, intercâmbio com os mais importantes realizadores de festivais da América do Sul, oficinas de roteiro, produção executiva, assistência de direção e desenvolvimento de projeto cinematográfico.

O cineasta Jorge Bodansky é um dos destaques do festival

Com a experiência na realização de inúmeros festivais, incluindo o Festival de Cinema de Brasília, o produtor e diretor-geral do Bonito Cinesur, Nilson Rodrigues, espera ampliar neste ano a participação dos turistas e da comunidade Bonitense no festival. Segundo ele, um projeto dessa natureza se consolida a cada ano. “Estamos chegando a todos os países da América do Sul, tivemos nessa edição que teve mais de setecentos inscritos”, apontou, ressaltando ainda a importância dos parceiros do festival.

Para Andreia Freire, coordenadora do evento, entre os destaques deste ano estão a mostra competitiva ambiental e a presença do cineasta Jorge Bodansky, conhecido especialmente por seu primeiro documentário “Iracema – Uma Transa Amazônica” (1974), um marco no cinema documental brasileiro.

Conforme a produtora, neste momento em que o meio ambiente “grita para chamar nossa atenção”, a vinda de Bodansky, cineasta reconhecido no mundo inteiro, ganhador de vários prêmios também como fotógrafo, que dedicou a vida registrando o meio ambiente tem significado especial. “Nesta segunda edição, quando estamos buscando e afirmando nossa identidade, a participação desta figura ímpar do cinema brasileiro, é um dos pontos altos do Bonito Cinesur”, afirma.

Tudo isto e mais a diversidade de temas, a acessibilidade explícita no filme “Invisível” que será exibido no CMU, mais o envolvimento dos moradores de Bonito e a oportunidade de participar de oficinas e debates essenciais para o cinema, fazem faz do Festival de Cinema sul-americano de Bonito um acontecimento que já desponta com muita força e credibilidade no Brasil e em toda América do Sul.

Serviço:

Bonito Cinesur – Festival do cinema sul-americano de Bonito

Data: de 19 a 27 de julho

Locais: Centro de Convenções de Bonito e CMU

Mais informações podem ser encontradas no site oficial: https://bonitocinesur.com.br/2024/ ou nas redes sociais do festival.

